8 нюансов, о которых гости тактично промолчат, зато потом всем о них растрезвонят

Как говорится, гостям два раза рады: когда они приходят и когда уходят. А вот сами гости могут пожалеть о том, что вообще пришли, если хозяева решили не заморачиваться над некоторыми вещами. Или просто о них не подумали.

Ваши веселые друзья дрозофилы

Не очень-то приятно (а точнее, вообще неприятно) сидеть за столом и отмахиваться от назойливой мошкары, чтобы не проглотить случайно насекомое. Плодовых мошек привлекают спелые и перезревшие фрукты и другие продукты питания (даже картошка или лук). Они летят на них, как зомби — на команду Рика в «Ходячих мертвецах». Еще и размножаются чуть ли не со скоростью света. Чтобы не отдать свой дом мушкам из отряда двукрылых, нужно убирать все, что их привлекает. Спелые фрукты нужно вовремя съедать или хранить в холодильнике, а от плодов, которые начинают бродить или подгнивать, отрезать испорченные кусочки. Так и самим дома будет приятнее находиться, и гости не начнут разносить сплетни о том, что вы по уши в грязи живете.

Уж слишком непосредственная атмосфера

Как говорится, мой дом — мои правила. Если перед гостями приходится строить из себя аристократа в седьмом поколении и заставлять домашних ходить по струнке, то, возможно, звать к себе людей и не стоило. Но все же неплохо бы помнить: то, что для нас стало нормой, у других может вызывать шок. Моя мама, когда готовит отбивные, плюет на сковородку, чтобы проверить, достаточно ли она нагрелась. Не стесняется так и при гостях делать. © Понты Деревенские / ADME

У меня аппетит пропал, когда в гостях я босой ногой наступила на кусок яблока. Оказалось, хозяйскому ребенку яблоко режут, он хватает кусочек, обмусоливает, роняет на пол. Мне сказали: «Подберет и доест, ну или я вечером уберу». Я думала, что я не брезгливая. © Vares / ADME

Уютненький чехол на сиденье унитаза

Мягкий и пушистый, он многим хозяевам, наверное, кажется милым. Но гости могут испытать леденящие душу чувства. Этот чехол стирают? Как понять, что ткань точно чистая? Нормально ли вообще садиться на пушистый материал после кого-то? Это ведь не обычный пластик — салфеткой не протрешь, загрязнения, если ткань пестрая, можешь и не увидеть.

Дурацкая скатерть

Такая, что боишься встать из-за стола, потому что можешь зацепиться за нее и выйти под звуки разбивающейся посуды. Почему бы сразу не постелить нормальную скатерть, которая не ускользает при малейшем движении? Или клеенку — если кто-то что-то пролил, ее можно просто протереть губкой. А меня еще бесит, когда стелят какую-то «нарядную» и супермодную скатерть, над которой надо трястись. Крошка у тебя упадает какая-то или что-то брызнет слегка — хозяева тут же начинают суетиться, убирать, оттирать свою офигенную скатерть. А ты потом сидишь и боишься лишнее движение сделать. Постелите что-то простенькое — никто ж не обидится!

Стулья, которых нет

Rose1 1 час назад Надо было сразу под унитазом место для комментариев оставлять. Читатели соскучились по старому знакомому с новой почти прической - - Ответить

Казалось бы, что сложного в том, чтобы заранее расставить вокруг стола достаточное количество стульев? Но нет, часто начинается суета вроде: «Тете Гале стула не хватает. Пусть она тут садится, а мы тебе сейчас из кладовки табуретку принесем. Она в пыли немножко, но это ничего. Раз-два, и протерли все. Ой... Будь здоров!»

Шерсть. Очень много шерсти

Владельцы пушистых животинок знают, что в доме, где есть кошка или собака, шерсть — это «приправа». Но вряд ли гости оценят такой гастрономический изыск. И не всем понравится чистить одежду от шерсти и пуха после того, как они посидели на диванчике у кого-то дома. У меня самой есть коты, но я понимаю, что шерсть, которая прилипает к одежде, тарелкам и полотенцам, может напрягать. Когда я жду гостей, то прохожусь липким роликом по всему, до чего могли дотянуться коты. На стулья надеваю чехлы (которые после стирки хранились в надежном месте), на диван бросаю чистый плед — пусть люди нормально сидят и общаются со мной, а не парятся по поводу шерсти и не считают меня грязнулей.

Квест «Найди полотенчико»

Мирра 41 минута назад в жисть бы не подумала что эта пылевытералка справа - полотенце - - Ответить

Если речь идет не о самом близком человеке, то гость может растеряться, когда зайдет в ванную, и просто не поймет, чем вытереть руки. На змеевике сушатся разные полотенца (вроде хозяйские, может, их нельзя брать?), еще какие-то лежат в тазике с вещами для стирки. Есть два варианта: брать случайное полотенце и надеяться, что оно чистое, или звать хозяев. Но последние могут заранее выделить полотенце для гостей и положить его возле умывальника (чтобы сразу было понятно, что вот его и надо брать). Ну или предупредить визитеров, чтобы руки вытирали голубым полотенчиком с уточками — они его точно заметят.

Постоянные разговоры по телефону

В мире, который уже почти растворился в смартфонах, открывают кафе, где нельзя говорить по телефону. Но в гостях мы почему-то часто не сосредотачиваемся на живом общении, а продолжаем залипать в гаджетах. Так, скоро можно будет вообще никуда не ходить — все же и так «сидят» в телефонах. Мой друг работает в торговле и постоянно висит на телефоне. Ходить к нему в гости — это жесть. Его речь за столом звучит примерно так: «Как семья? Как сама? Ой, подожди... Да, Колян! Сколько? Оформляй... Так что там? О, круто! Стоп, надо ответить... Ретробонус отвезли? Ага, ага. А что сейчас делаешь? Ха-ха, ору! А она что сказала? А ты ей? А она?.. Хочешь кофе? Сейчас сделаю, только начальнице отвечу... Здрасте. Ага, мы по первой форме делали. В смысле, надо было по второй?!» И вот так до бесконечности. Да пригласи ты меня в то время, когда у тебя не будет миллион важных звонков! Хотя вот они с женой как-то позвали меня на шашлыки в воскресенье. У друга был выходной, никто его по телефону не беспокоил. Так он сам каждые полчаса звонил коллегам, чтобы что-то уточнить, спросить, как дела, и так далее. Бесит! Жена его сидела какая-то потухшая, в ее глазах читался вопрос: «Зачем мне это все?»