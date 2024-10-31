9 досадных ошибок, которые портят теплые вещи

Многие из нас любят шопинг, ведь покупка новой вещи, которая к тому же хорошо сидит и отлично выглядит, поднимает настроение. А вот на этикетки по уходу за ними взглянуть мы часто забываем. Поэтому и бывает, что одежда теряет вид после первой же стирки. Вот несколько простых правил по уходу за осенне-зимним гардеробом, благодаря которым вещи будут радовать вас дольше. Используются изображения, полученные при помощи искусственного интеллекта.

Бездумно использовать кондиционер для белья

Руконожка Ай-Ай 1 день назад А еще кондиционер плохо выполаскивается, оседает между резиновыми манжетами в машинке и со временем начинает пованивать.

Когда я мастеру пожаловалась, что из машинки неприятно пахнет (при условии, что она открыта и просушена) - он сходу посоветовал убрать кондиционер. - - Ответить

Кондиционер для белья помогает разглаживать складки одежды и придает ей приятный аромат, но при постоянном использовании он создает на одежде воскообразное вещество, которое мешает ей впитывать влагу. Поэтому особенно важно не использовать его для теплых осенних и зимних вещей — например, одежды из флиса и водонепроницаемых мембранных курток (они требуют специальных средств для стирки). К тому же со временем кондиционер разрушает волокна ткани, из-за чего они становятся не такими прочными: легче растягиваются и рвутся. Также кондиционеры для белья считаются вредными для окружающей среды, а у некоторых людей может возникать аллергия и раздражение кожи из-за содержащихся в них отдушек. Чтобы сделать одежду после стирки мягче, лучше отдать предпочтение натуральным альтернативам — например, соде или уксусу. Его можно добавлять в деспенсер для полоскания в стиральной машине, но делать это не при каждой стирке и не с синтетической одеждой.

Экономить на химчистке

Шерстяные и кашемировые вещи лучше отдавать в химчистку 1-2 раза за сезон, а не стирать дома, даже если это ручная стирка. Это сохранит их вид, посадку, эффективнее очистит загрязнения и в дальнейшем сэкономит вам деньги на покупке новой одежды.

Слишком часто стирать вещи

Руконожка Ай-Ай 15 минут назад Морозилка занята, в ней уже лежат кроссовки с пакетами льда и колготки, которые там хранятся для крепости) - - Ответить

Чем чаще вы стираете вещи, тем быстрее им приходит конец, ведь это постепенно повреждает волокна ткани. Ориентируйтесь на свои ощущения — специалисты рекомендуют не усердствовать: например, свитера могут выдерживать до 6 носок, если надевать под них майку, а джинсы можно не стирать аж до полугода. А чтобы они оставались свежими, можно положить их в морозилку — это убьет бактерии.

Удалять катышки одноразовой бритвой

Влад 23 часа назад Вещи стирают не потому что они не свежие, а потому что они грязные. Морозильник очистит джинсы от грязи? - - Ответить

Раздражающие нас катышки на одежде можно удалять разными способами, но одноразовая бритва — не самый оптимальный. Она может справиться с плотными тканями, не повреждая их, а вот нежным трикотажным вещам нанесет непоправимый урон — несколько подобных процедур, и трикотаж истончится, а при неаккуратном обращении бритва может порезать ткань. Лучше пользоваться специальными девайсами для удалению катышков — стоят они недорого, а лезвия спрятаны за защитным колпачком и безопасны для трикотажа и любых других тканей. А чтобы избежать появления катышков, стирайте склонную к ним одежду вывернутой наизнанку и отдельно от тяжелых вещей (например, джинсов), чтобы они не терлись друг об друга.

Стирать вещи в горячей воде

Muereske 58 минут назад ну как бы обычно у каждой вещи есть свой режим стирки. полотенца и постельное часто тоже не следует при 40+ стирать - - Ответить

Не стоит стирать вещи при более высокой температуре, чем указано на этикетке. Но вы точно можете стирать их при более низкой температуре. Этому есть несколько причин: Стирка в холодной воде продлевает срок службы вещей, так как горячая вода разрушает волокна, особенно в деликатных тканях.

Уменьшает количество складок на одежде.

Снижает риск усадки.

Уменьшает выцветание вещей и выпадение волокон (например, из флиса).

Экономит электроэнергию. Некоторые стиральные порошки хуже работают в холодной воде, так что выбирайте жидкие средства для стирки. Постельное белье, полотенца и очень грязную одежду все-таки лучше стирать в горячей воде.

Неправильно сушить вещи после стирки

Криптозоолог мамкин 44 минуты назад А это хороший совет. К моему удивлению многие сушат свитера так же как и остальное белье, а не горизонтально - - Ответить

Трикотажные свитера, водолазки и кардиганы при сушке не стоит вешать на плечики — они потеряют форму. Лучше нежно отжать их после стирки и разложить на полотенце на ровной поверхности. Некоторые осенне-зимние вещи — шерстяную одежду, вещи с натуральным и искусственным мехом, искусственную и натуральную кожу и замшу — нельзя сушить в сушилке: из-за высокой температуры они могут сесть и деформироваться. Шерстяные вещи не рекомендуется сушить на солнце — от этого они выцветают и становятся слишком сухими и грубыми.

Вешать трикотаж на плечики

Криптозоолог мамкин 43 минуты назад Можно мне все эти яркие свитеры себе забрать? Ну пожалуйста😁 - - Ответить

Свитера и трикотажные вещи быстро теряют форму, если повесить их на плечики. Лучше аккуратно сложить их и поместить на полки. Вещи, которые вы надеваете нечасто, предпочтительнее хранить в пластиковых контейнерах, для защиты от моли.

Гладить шерстяные изделия сухими

Вещи из шерсти лучше не гладить в сухом виде — высокая температура может повредить структуру нити, уменьшить ее блеск и испортить цвет. Гладьте кардиганы и свитера при необходимости, когда они еще не до конца высохли, в режиме «шерсть».

Не чистить пальто щеткой