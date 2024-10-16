9 свежих идей, как стильно выгуливать джинсы в этом сезоне

Деним — настоящий друг. Ведь он настолько универсален, что остается с нами и в холода. Дело за малым: подобрать стильные образы. Мы разобрались, как носить и с чем сочетать джинсы, чтобы выглядеть достойно.

Дополнить объемной верхней одеждой

Джинсы — отличная основа для образа с интересным акцентом. И этим акцентом может стать даже верхняя одежда. Так, в прохладный сезон выбирайте не просто кардиган, а уютную объемную модель длиной до пола.

Хочется больше дерзости — наденьте кожаную куртку. И снова стилисты рекомендуют присмотреться к моделям оверсайз.

А в самые лютые морозы не стесняйтесь носить пышную шубу. Она вмиг добавит шика в повседневный образ.

Подыскать женственную блузку

Эта идея подойдет любителям нежных образов. Например, в офис вместо рубашки можно надеть блузку бохо или сатиновую модель. Стиль бохо приглянется более романтичным особам, так как для него характерны оборки, рюши и кружева. Такая блузка круче всего сочетается с широкими джинсами. А сатиновую модель вообще можно носить с чем угодно на повседневной основе.

Создать образ в морском стиле

Дополнить синий деним вещами в морском стиле — простое и изысканное решение. Например, с джинсами клеш круто смотрится вязаный верх в полоску, особенно жилет. В прохладную погоду можно также надеть сверху блейзер. Есть вариант и для поклонников светлого денима — укороченный полосатый кардиган. А когда настанет лето, можно обратить внимание на футболку в морском стиле.

Подворачивать джинсы

Подворот — самый легкий способ регулировать длину джинсов, да еще и изюминки в образ добавить. К тому же в 2024 году это большой тренд. Чтобы образ получился эстетичным, подверните джинсы так, чтобы они получились длиной чуть выше щиколотки. Кстати, прием классно смотрится не только с узкими, но и с широкими моделями. В таком случае при подвороте штанины должны слегка касаться пола.

Добавить перчинки за счет леопардового принта

Леопардовый принт вернулся в моду. А чтобы он стал изящным акцентом в наряде, сочетать его стилисты рекомендуют как раз с джинсами. Орнамент может быть на сумке, обуви, а также на одежде. Например, интересно смотрится блузка с трендовым принтом.

Можно и пойти дальше: подобрать сами джинсы в леопардовой расцветке. Только остальную часть образа стоит выдерживать либо в той же стилистике, либо в спокойных тонах.

Носить с вещами шоколадного цвета

Тревожное Пирожное 45 минут назад Как было хорошо с живыми фото, и тут опять эта нейросетевая унылость - - Ответить

По словам экспертов, одежда шоколадного цвета выглядит дорого. Такая вещь в повседневном образе выкрутит изысканность на максимум. А один из самых классных луков получается, когда сочетаете одежду стильного оттенка с денимом. На холодную пору можно подобрать замшевую куртку шоколадного цвета. Также обратите внимание на жилет на пуговицах.

Стараться избегать некоторых моделей джинсов

© freepik / Freepik Олеся 44 минуты назад В лютые морозы в такой пушистой шубе разве что верх тела будет в тепле. Или пофиг, что попа мерзнет и ляжки отваливаются? Ааа🤦 это ж зима +5-5!!! Попробуйте нормальные морозы хотя бы -20-25 - - Ответить

Эксперты по стилю считают, что кое-какие модели стоит исключить из своего гардероба. Речь о «маминых джинсах», а также о парах с разрезами и стразами. Чаще всего они выглядят нелестно, и только самые умелые мастера, по мнению экспертов, могут круто обыграть эти джинсы. Также стоит быть очень осторожными со скинни. Как правило, такая модель идет лишь тем, у кого длинные и худощавые ноги.

Не зацикливаться на синем дениме

В 2024 году в тренде куча других оттенков денима, помимо классического синего. Так, эффектно смотрятся джинсы серого цвета. С ними можно даже монохромный лук создать.

Если нет предрассудков насчет светлых вещей в холода, приглядитесь к белым или бежевым джинсам. Такие модели превосходно сочетаются с кожанкой или блейзером черного цвета. А самым смелым подойдут металлизированные джинсы серебристого цвета. Они в два счета украсят любой повседневный образ.

Подобрать черный или белый верх

Нет ничего проще, чем дополнить привычные джинсы базовыми вещами черного цвета. Здорово смотрятся как приталенный лонгслив, так и джемпер свободного кроя. Если говорить про белый цвет, то выбор будет в пользу объемных свитеров. Попробуйте, например, дополнить широкие джинсы моделью оверсайз — это просто блеск. Весной и летом тоже можно создавать минималистичные, при этом шикарные образы. Просто подберите футболку или нежную блузку одного из базовых оттенков.