Как было хорошо с живыми фото, и тут опять эта нейросетевая унылость
9 свежих идей, как стильно выгуливать джинсы в этом сезоне
Деним — настоящий друг. Ведь он настолько универсален, что остается с нами и в холода. Дело за малым: подобрать стильные образы. Мы разобрались, как носить и с чем сочетать джинсы, чтобы выглядеть достойно.
Дополнить объемной верхней одеждой
Джинсы — отличная основа для образа с интересным акцентом. И этим акцентом может стать даже верхняя одежда. Так, в прохладный сезон выбирайте не просто кардиган, а уютную объемную модель длиной до пола.
Хочется больше дерзости — наденьте кожаную куртку. И снова стилисты рекомендуют присмотреться к моделям оверсайз.
А в самые лютые морозы не стесняйтесь носить пышную шубу. Она вмиг добавит шика в повседневный образ.
Подыскать женственную блузку
Эта идея подойдет любителям нежных образов. Например, в офис вместо рубашки можно надеть блузку бохо или сатиновую модель.
Стиль бохо приглянется более романтичным особам, так как для него характерны оборки, рюши и кружева. Такая блузка круче всего сочетается с широкими джинсами. А сатиновую модель вообще можно носить с чем угодно на повседневной основе.
Создать образ в морском стиле
Дополнить синий деним вещами в морском стиле — простое и изысканное решение. Например, с джинсами клеш круто смотрится вязаный верх в полоску, особенно жилет. В прохладную погоду можно также надеть сверху блейзер.
Есть вариант и для поклонников светлого денима — укороченный полосатый кардиган. А когда настанет лето, можно обратить внимание на футболку в морском стиле.
Подворачивать джинсы
Подворот — самый легкий способ регулировать длину джинсов, да еще и изюминки в образ добавить. К тому же в 2024 году это большой тренд. Чтобы образ получился эстетичным, подверните джинсы так, чтобы они получились длиной чуть выше щиколотки.
Кстати, прием классно смотрится не только с узкими, но и с широкими моделями. В таком случае при подвороте штанины должны слегка касаться пола.
Добавить перчинки за счет леопардового принта
Леопардовый принт вернулся в моду. А чтобы он стал изящным акцентом в наряде, сочетать его стилисты рекомендуют как раз с джинсами.
Орнамент может быть на сумке, обуви, а также на одежде. Например, интересно смотрится блузка с трендовым принтом.
Можно и пойти дальше: подобрать сами джинсы в леопардовой расцветке. Только остальную часть образа стоит выдерживать либо в той же стилистике, либо в спокойных тонах.
Носить с вещами шоколадного цвета
По словам экспертов, одежда шоколадного цвета выглядит дорого. Такая вещь в повседневном образе выкрутит изысканность на максимум. А один из самых классных луков получается, когда сочетаете одежду стильного оттенка с денимом.
На холодную пору можно подобрать замшевую куртку шоколадного цвета. Также обратите внимание на жилет на пуговицах.
Стараться избегать некоторых моделей джинсов
В лютые морозы в такой пушистой шубе разве что верх тела будет в тепле. Или пофиг, что попа мерзнет и ляжки отваливаются? Ааа🤦 это ж зима +5-5!!! Попробуйте нормальные морозы хотя бы -20-25
Эксперты по стилю считают, что кое-какие модели стоит исключить из своего гардероба. Речь о «маминых джинсах», а также о парах с разрезами и стразами. Чаще всего они выглядят нелестно, и только самые умелые мастера, по мнению экспертов, могут круто обыграть эти джинсы. Также стоит быть очень осторожными со скинни. Как правило, такая модель идет лишь тем, у кого длинные и худощавые ноги.
Не зацикливаться на синем дениме
В 2024 году в тренде куча других оттенков денима, помимо классического синего. Так, эффектно смотрятся джинсы серого цвета. С ними можно даже монохромный лук создать.
Если нет предрассудков насчет светлых вещей в холода, приглядитесь к белым или бежевым джинсам. Такие модели превосходно сочетаются с кожанкой или блейзером черного цвета.
А самым смелым подойдут металлизированные джинсы серебристого цвета. Они в два счета украсят любой повседневный образ.
Подобрать черный или белый верх
Нет ничего проще, чем дополнить привычные джинсы базовыми вещами черного цвета. Здорово смотрятся как приталенный лонгслив, так и джемпер свободного кроя.
Если говорить про белый цвет, то выбор будет в пользу объемных свитеров. Попробуйте, например, дополнить широкие джинсы моделью оверсайз — это просто блеск.
Весной и летом тоже можно создавать минималистичные, при этом шикарные образы. Просто подберите футболку или нежную блузку одного из базовых оттенков.
А какие вообще модели джинсов сейчас в тренде — рассказываем здесь. Спойлер: в этом сезоне без скинни, зато с кучей других моделей, в том числе совсем неожиданных.
Комментарии
Все выглядит несуразно и не актуально. Слово "выгуливать" как всегда раздражает, учитывая что оно связано с собачьим туалетом.
Зареклась ходить в статьи о стиле и успешно расставляла дизлайки не глядя, но тут черт дернул… Все бы ничего, но нa кой в таких статьях ИИшные изображения? Вы же видите, он вам генерит несуразицу, не связанную с модой. То ли ИИ не умеет в актуальное, то ли авторы еще не научились писать прилично промпты. Просто кровь из глаз. Продолжу лепить дизлайки.
Анастасия, возможро сайты типа Пинтерест Вам окажут бОльшую помощь в составлении птдобных статей, нежели используемый здесь. Кроме как проплаченной рекламы обосновать выбор данных фото нечем.