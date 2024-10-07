9 актуальных моделей джинсов, которые прямо сейчас вымещают устаревшие пары

Джинсы — это база. Вместе с нами они переживают столько всего. Ведь в них мы можем и ребенка в школу отвести, и на работу пойти, и в парке погулять. А иногда даже что-то отпраздновать. И хочется, чтобы джинсы в любой момент жизни смотрелись стильно. Разыскали для вас самые трендовые модели.

Джинсы с вытачками и складками

По мнению экспертов, это отличное решение с модными широкими джинсами. Удобно: свободный крой не мешает движению. А складки и вытачки еще и элегантности добавляют. С плиссированными джинсами, кстати, можно собрать кучу совершенно разных ансамблей. Модель будет круто смотреться и с непринужденными свитшотами, и с женственными рубашками, и с деловыми пиджаками. А если говорить о верхней одежде, то особенно эффектное сочетание получается с тренчем.

Джинсы в стиле пэчворк

Если нужен одновременно повседневный и нарядный, даже богемный лук, джинсы пэчворк в помощь. Они достаточно непринужденны, при этом нетривиальны. Еще один плюс модели — в долговечности. Особенность кроя позволит носить джинсы дольше обычного. А сочетать плотные джинсы пэчворк эксперты предлагают с более нежным верхом — например, с кружевной блузкой.

Расклешенные джинсы

В моду вернулся как чуть расклешенный буткат, так и полноценный клеш. Только стилисты рекомендуют носить эти джинсы с обувью на каблуках или толстой подошве. С кроссовками или любой другой непринужденной обувью модель смотрится неэстетично и несолидно. Кстати, расклешенные джинсы — это еще и прекрасное поле для экспериментов. Можно создавать разные силуэты, сочетая джинсы то с объемным, то с облегающим верхом.

Джинсы с оптическими иллюзиями

Вариант для самых дерзких, кому привычные джинсы наскучили. Эксперты советуют обратить внимание на модели с разными оптическими эффектами, созданными за счет материала, цвета или страз. Такие джинсы не только помогут прослыть ультрамодным человеком, но и добавят индивидуальности в образ. Важно учитывать, что подобная модель становится акцентом в наряде. Поэтому дополнять их стоит чем-то минималистичным, вроде свитера или рубашки свободного кроя.

Джинсы-бочонки

Устаревшая и актуальная модели.

Бочонки выходят на замену маминым джинсам. Силуэт тот же: модель сужается вверху и внизу. Однако штанины здесь более широкие, не мешающие движению. Осенью 2024 года джинсы-бочонки — невероятный тренд. Еще они довольно универсальны: сочетаются как со спортивными кроссовками, так и с элегантными туфлями на каблуках. А что касается верха, то джинсы-бочонки интересно смотрятся с рубашкой из денима, рубашкой поло, различными топами и майками, двубортным блейзером и так далее.

Темно-синие и серые джинсы

Банальный и ультрамодный варианты.

Особое внимание в 2024 году уделяется не светлому дениму — можно сказать, это уже не вау. А вот от глубоких, порой почти черных тонов дизайнеры в восторге. Им импонирует изысканность, которую привносят в образы такие джинсы.

Также на первый план выходят серые джинсы. Все за счет их универсальности. Они сочетаются с огромным количеством вещей. Возможно, даже с большим, чем синие джинсы. При этом серый смотрится не так мрачно, как его собрат — черный цвет. Кстати, можно присмотреться и к другим вещам из серого денима. Например, к юбке или куртке.

Широкие джинсы

Некогда популярные скинни стилисты пока не рекомендуют выуживать из шкафов. Единственный вариант, как можно модно обыграть такие джинсы, — сочетать с сапогами длиной до колена. Но даже в этом случае не стоит подбирать сильно обтягивающие модели. Гораздо актуальнее сейчас широкие джинсы. С ними получаются стильные образы в духе 1970-х. При этом такую модель можно носить как с повседневными нарядами, так и с официальными. Если хочется свести на минимум ретро-вайб, сочетайте широкие джинсы с базовыми элементами гардероба и выдерживайте минимализм в образе.

Ультрадлинные джинсы

Эпоха укороченных джинсов осталась позади. Другое дело — джинсы с очень длинным краем, порой даже волочащимся по полу. В них можно и комплимент «какая моднявая» получить. С такой моделью классно смотрится и обувь на плоской подошве. С точки зрения моды, это интересное решение. Но можно и приспособить джинсы к суровым погодным условиям. Так, эксперты по стилю предлагают образы с мощной обувью: с сандалиями, ботинками или уггами на толстой подошве. Столь же стильно, при этом штанины не испачкаются.

Прямые джинсы

Стиль 2000-х (Y2K), который на короткое время возвращался на подиумы, вновь уходит от нас. Увядает и мода на джинсы на низкой талии — один из главных атрибутов Y2K-тренда. Вместо этого эксперты предлагают обратиться к стилю 1990-х. Например, классические прямые джинсы сейчас — это же прелесть, последний писк моды. Только укороченных вариантов эксперты рекомендуют избегать. Сейчас в тренде модели, визуально удлиняющие ноги.