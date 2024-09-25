Чем сейчас занимаются 15 актеров и актрис, которые когда-то покорили наши сердца, а потом пропали из поля зрения

Задумывались ли вы когда-нибудь, что стало с популярными актерами из наших любимых фильмов? Где сейчас странноватый профессор Залински из комедии «Дорогая, я уменьшил детей», сержант Махоуни из «Полицейской академии» или задира Бифф из фильма «Назад в будущее»? Все они когда-то запали в сердце зрителям, но потом куда-то пропали. Мы выяснили, чем сейчас занимаются эти и другие персонажи из некогда популярных фильмов и сериалов.

Шарлин Тилтон

Многим Шарлин запомнилась благодаря роли коварной Люси Юинг в мыльной опере «Даллас». Актриса беспрерывно снималась в сериале на протяжении семи лет, а затем снова вернулась к своей героине спустя три года после ухода из шоу в 1985 году. Также актрису можно было увидеть в спин-оффе проекта под названием «Тихая пристань». За роль в нем Тилтон удостоилась премии «Молодой актер» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». После «Далласа» карьера Шарлин пошла на спад, и последующее десятилетие она в основном получала роли в малобюджетных фильмах и телесериалах. Сегодня актриса крайне редко появляется на экране и сосредоточилась на благотворительности.

Рик Моранис

Рик Моранис полюбился зрителям благодаря нестандартной внешности и комедийному таланту. Многие помнят его по ролям в фильмах «Дорогая, я уменьшил детей», «Охотники за привидениями», «Флинстоуны». Казалось, что актера ждет большая карьера в Голливуде, но семейные обстоятельства помешали этому. В 1991 году его жена скончалась, оставив Мораниса с двумя детьми на руках. Так как воспитание давалось ему нелегко, артист решил сделать перерыв в карьере, который сильно затянулся. Сам актер говорил об этом так: «Я взял небольшой перерыв. Который превратился в более длительный перерыв. А затем я обнаружил, что действительно не скучаю по сцене».

Поглощенный воспитанием детей, Моранис практически перестал сниматься. За последнее время он пару раз появлялся в эпизодических ролях и засветился в рекламе одного из операторов мобильной связи.

Бонни Беделиа

Пожалуй, самой запоминающейся ролью в фильмографии Бонни Беделии является роль жены Джона Макклейна в "Крепком орешке". Помимо этого фильма, актриса снялась в триллере "Презумпция невиновности" с Харрисоном Фордом. А с середины 90-х Бонни можно было увидеть в телевизионных проектах. Одними из последних работ актрисы является биографическая драма "Хилл", в которой Бонни практически не узнать из-за внушительного грима.

Стив Гуттенберг

Кто не помнит обаятельного сержанта Махоуни из «Полицейской академии»? Именно эта роль сделала Стива Гуттенберга знаменитым. После оглушительного успеха первой части франшизы, актер продолжил активно сниматься в кино. Фильмы «Двое: я и моя тень», «Каспер: Начало», «Башня ужаса» только укрепили его статус популярного актера. Однако с течением времени количество главных ролей у Гуттенберга стало сокращаться. Тем не менее, он продолжает радовать своих поклонников, появляясь в новых проектах. В 2023 году его можно увидеть в комедийном триллере «Как убить своего мужа» в паре с Сибилл Шепард.

Линден Эшби

© Mortal Kombat / New Line Cinema , Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Несмотря на то, что Линден Эшби успел засветиться в таком популярном сериале, как «Волчонок», многим он запомнился ролью Джонни Кейджа в боевике «Смертельная Битва» 1995 года. Именно она принесла актеру узнаваемость. После этого успеха Эшби не переставал сниматься, хотя роль Джонни Кейджа стала для него самой яркой.

В последнее время Эшби засветился в фильмах «Бета-тест» и «Пурпурные сердца» и сериале «Морская полиция: Новый Орлеан». А самые внимательные фанаты чуть раньше могли заметить актера в эпизодической роли в супергеройском фильме «Железный человек 3».

Ребекка Гейхарт

© Nothing to Lose / Touchstone Pictures , Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News

Яркая и талантливая Ребекка Гейхарт, запомнившаяся зрителям по ролям в таких фильмах, как «Королевы убийства», «Нечего терять», и «Городские легенды», была одной из самых перспективных актрис 90-х. Казалось, что актрису ждало большое будущее. Однако трагическое ДТП, круто изменило ее жизнь. После несчастного случая Гейхарт столкнулась с депрессией и психологическими травмами и поставила карьеру на паузу. Несмотря на попытки вернуться на большой экран, роли, которые она получала после аварии, были уже не такими яркими и запоминающимися. Последней заметной работой Ребекии стала картина Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где актриса сыграла жену одного из главных героев.

Энтони Майкл Холл

© The Breakfast Club / Universal Pictures , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Экранный дебют Энтони Майкла Холла состоялся в фильме «Золотой жук», где он сыграл молодого Эдгара Аллана По. Но настоящую известность актер получил благодаря комедиям «Клуб «Завтрак» и «Ох уж эта наука!»

Долгое время актер получал лишь однотипные второстепенные роли, пока в 1999 году не исполнил роль Билла Гейтса в телефильме «Пираты Силиконовой долины». В 2008 он также сыграл эпизодическую роль в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана.

Несмотря на то, что самые яркие роли актера пришлись на его подростковый период, он продолжает сниматься. В 2019 году его можно было увидеть в ситкоме «Голдберги», а чуть позднее, в 2021 году, — в хорроре «Хэллоуин убивает».

Также Холл занимается музыкой и продюсированием кино- и телепроектов.

Томас Ф. Уилсон

Все, кто смотрел хоть один фильм из трилогии «Назад в будущее», наверняка запомнили Томаса Ф. Уилсона, сыгравшего сразу несколько персонажей. Но после оглушительного успеха последовал период забвения, долгое время актеру доставались второстепенные роли. Однако несмотря на неудачи на актерском поприще, Томас добился признания в качестве актера озвучки, подарив голос многим известным персонажам, в том числе нескольким героям популярного мультсериала «Губка Боб квадратные штаны». В настоящее время актер ведет видеоблог, где рассказывает о своей жизни.

Кимберли Уильямс-Пейсли

© Father Of The Bride / Touchstone Pictures , Charles Sykes/Invision/East News Charles Sykes/Invision/East News

«Роль в фильме „Отец невесты“ стала для Кимберли настоящим прорывом. После этого успеха на актрису как из рога изобилия сыпались новые предложения. Хотя повторить триумф „Отца невесты“ девушке так и не удалось, она продолжала активно сниматься в кино и на телевидении. В последние годы ее можно было увидеть в таких фильмах, как „Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение“, „Рождественские хроники“ и „Пропала собака“. Кроме актерской карьеры, Уильямс-Пейсли также успела попробовать себя в роли писательницы, выпустив книгу „Куда проникает свет“.»

Тиа Каррере

© True Lies / Twentieth Century Fox , Jordan Strauss/Invision/East News Jordan Strauss/Invision/East News

Перед тем, как сниматься в кино, Тиа Каррере некоторое время работала моделью, а затем пробовала себя в сериалах. В кинолентах ей нередко доставались роли отважных и прекрасных девушек — в боевиках, триллерах и приключенческих фильмах. Многим запомнилась актриса по роли Джуно Скиннер в боевике «Правдивая ложь», в котором она играла вместе с Арнольдом Шварцнеггером.

С началом нулевых актриса стала реже сниматься, обратив свое внимание в сторону музыкальной карьеры и получив две статуэтки «Грэмми».

Фрэнсис Фишер

© Titanic / Twentieth Centu0ry Fox , IMAGO/Faye Sadou/Imago Stock and People/East News IMAGO/Faye Sadou/Imago Stock and People/East News

Самой запоминающейся и прорывной ролью в карьере Фрэнсис Фишер экране стала ее роль в бокбастере Джеймса Кэмерона «Титаник», где она сыграла мать главной героини. Ее актерское мастерство было отмечено критиками и, казалось, теперь актриса начнет получать главные роли, но этого так и не случилось — Фишер так и осталась «королевой эпизодов».

Несмотря на то, что Фрэнсис Фишер снялась более чем в 70 фильмах и продолжает кинокарьеру, роль в «Титанике» до сих пор считается лучшей в ее карьере.

Мег Фостер

© They Live / Larry Franco Productions , Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Бездонно голубые глаза Мег Фостер стали ее визитной карточкой — в 1979 году журнал Mademoiselle даже назвал их «глазами года». Но, как ни странно, иногда чересчур яркая внешность мешала карьере актрисы — продюсеры просили Фостер носить линзы, чтобы не «отвлекать» зрителей. Несмотря на это, в 70-90-х Фостер была одной из самых востребованных актрис, снявшись в десятках фильмов. Среди них «Алая буква», «Билет в рай» и культовый «Чужие среди нас». С началом 00-х в карьере Мег наступило затишье. Но она по-прежнему нет-нет да появляется в интересных проектах. Внимательные зрители могли заметить актрису в сериалах «Милые обманщицы» и «Твин Пикс».

Николас Ли

Всемирная известность пришла к канадскому актеру Николасу Ли после старта сериала «Секретные материалы». Затем последовали роли в таких нашумевших проектах, как «C.S.I.: Место преступления», «Горец» и «Сверхъестественное», но ни один из них не сумел вернуть актеру былую славу. Николас продолжает активно сниматься. В числе его последних работ — сериал «Хороший доктор».

Микеле Плачидо

Международную известность итальянскому актеру принесла роль роли комиссара Коррадо Каттани в культовом сериале "Спрут". За свою долгую карьеру Плачидо успел попробовать себя в разных ипостасях, в том числе в качестве режиссера, продюсера и сценариста. Последний раз актер появился на экране в 2022 году. Кстати, этот год стал для него на редкость плодовитым - Микеле принял участие аж в 8 проектах.

Николь Жаме