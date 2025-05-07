Давайте посмотрим поближе на лица 15 знаменитостей, которые то и дело мелькают на экране

Знаменитости
2 часа назад

На экране звезды кажутся безупречными: идеальная прическа, безукоризненный макияж, тщательно подобранные аксессуары. Но стоит присмотреться — и становится ясно: они такие же люди, как и мы. Небольшие «неидеальности» лишь делают их еще более очаровательными.

Оксана Федорова

Lomohov Anatoly/East News, Lomohov Anatoly/East News

Надежда Бабкина

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Яна Рудковская

Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News

Виктория Боня

Shootpix / ABACA / Abaca / East News, Reynaud Julien / APS-Media / ABACA / Abaca / East News

Эвелина Хромченко

Tarakanov Vadim / East News, Lomohov Anatoly / East News
Бетти Вергес
19 часов назад

У меня сестра двоюродная по ней прётся просто. Вот прям прётся. А я вижу только усталую пожилую тетку с плохим зрением и такой себя кожей.

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Катя Лель

Kashaev Pavel/East News, Kashaev Pavel/East News

Анна Михалкова

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News, Kashaev Pavel / East News

Марина Зудина

Kashaev Pavel / East News, Komsomolskaya Pravda / East News

Ольга Бузова

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News, Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

Ирина Безрукова

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Анна Семенович

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

Анастасия Волочкова

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News
Наталья
20 часов назад

Она молоденькая такая милая была, и как только решилась так себя изуродовать....

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Елена Подкаминская

Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News

Любовь Успенская

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Алиса Гребенщикова

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News
Бетти Вергес
19 часов назад

Чуть-чуть бы с нижней челюстью поработала, подбородок появился бы, от нее глаз отвести нельзя будет.

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Фото на превью Kashaev Pavel/East News, Kashaev Pavel/East News

Комментарии

Уведомления
Мохнопопая егоза
20 часов назад

А пусть авторы себя покажут: хороший ракурс и плохой. А мы тут комменты накидаем. Машу уже увидели, Маша свободна)

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