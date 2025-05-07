Давайте посмотрим поближе на лица 15 знаменитостей, которые то и дело мелькают на экране
На экране звезды кажутся безупречными: идеальная прическа, безукоризненный макияж, тщательно подобранные аксессуары. Но стоит присмотреться — и становится ясно: они такие же люди, как и мы. Небольшие «неидеальности» лишь делают их еще более очаровательными.
Оксана Федорова
Надежда Бабкина
Яна Рудковская
Виктория Боня
Эвелина Хромченко
У меня сестра двоюродная по ней прётся просто. Вот прям прётся. А я вижу только усталую пожилую тетку с плохим зрением и такой себя кожей.
Катя Лель
Анна Михалкова
Марина Зудина
Ольга Бузова
Ирина Безрукова
Анна Семенович
О моя пышная грудь
Весом в сто двадцать коку
Меч обнажи, самурай,
Работой я рук не тружу.
Анастасия Волочкова
Она молоденькая такая милая была, и как только решилась так себя изуродовать....
Елена Подкаминская
Любовь Успенская
Алиса Гребенщикова
Чуть-чуть бы с нижней челюстью поработала, подбородок появился бы, от нее глаз отвести нельзя будет.
Комментарии
А пусть авторы себя покажут: хороший ракурс и плохой. А мы тут комменты накидаем. Машу уже увидели, Маша свободна)
У меня наверное что то не то со зрением. Тут (кроме Фёдоровой) нет не то что признанных, но и просто симпатичных...