Как изменились 18 киноактрис, которые остались в памяти многих совсем молодыми
Кино
8 часов назад
У каждого из нас есть «те самые» милые сердцу фильмы, которые мы готовы с удовольствием пересматривать даже в сотый раз. Но мы уверены, что многие из этих картин не произвели бы такого эффекта, если бы не замечательные актрисы, сыгравшие в них. Давайте посмотрим, как изменилась внешность известных артисток спустя годы.
Светлана Крючкова
Галина Дашевская
Марина Дюжева
Людмила Савельева
Наталья Гвоздикова
Лариса Голубкина
Лариса Лужина
Татьяна Догилева
Елена Финогеева
Элеонора Шашкова
Наталья Воробьева
Елена Смирнова
Валентина Николаенко
Алла Демидова
Людмила Максакова
Наталья Бондарчук
Вера Сотникова
Татьяна Агафонова
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