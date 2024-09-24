Как изменились 18 киноактрис, которые остались в памяти многих совсем молодыми

У каждого из нас есть «те самые» милые сердцу фильмы, которые мы готовы с удовольствием пересматривать даже в сотый раз. Но мы уверены, что многие из этих картин не произвели бы такого эффекта, если бы не замечательные актрисы, сыгравшие в них. Давайте посмотрим, как изменилась внешность известных артисток спустя годы.