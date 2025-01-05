Как изменились 19 героинь боевиков, которые мы засматривали до дыр

Кино
1 день назад

Есть фильмы, которые любишь, несмотря на то, как давно они вышли, и пересматриваешь, возвращая себе эмоции, испытаннные тогда, когда смотрел их впервые. И, конечно, герои этих фильмов оставляют яркое впечатление и запоминаются надолго. Вот некоторые из особенно полюбившихся нам актрис из экшен-фильмов, которых мы не забыли даже через много лет — тогда и в наши дни.

Джина Дэвис — «Долгий поцелуй на ночь» (1996)

Лори Петти — «На гребне волны» (1991)

© Point Break / Largo Entertainment and co-producers, Jordan Strauss/Invision/AP/East News
Светлана БМВ
11 часов назад

Какие выразительные глаза в молодости! И caмa прелестная девушка. И в возрасте выглядит достойно.

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Софи Марсо — «И целого мира мало» (1999)

Розамунд Пайк — «Умри, но не сейчас» (2002)

Светлана БМВ
11 часов назад

Глаза изменились кардинально. Вернее веко опустилось, уменьшив её красивые глаза. Но, в общем, выглядит хорошо.

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Дениз Ричардс — «Звездный десант» (1997)

© Starship Troopers / TriStar Pictures, Richard Shotwell / Invision / East News

Дина Мейер — «Звездный десант» (1997)

Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь» (1994)

© True Lies / Twentieth Century Fox, GEOFF ROBINS / AFP / East News

Розанна Аркетт — «Некуда бежать» (1993)

© Nowhere to Run / Columbia Pictures, Charles Sykes / Invision / East News

Линда Хэмилтон — «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991)

© Terminator 2: Judgment Day / Carolco Pictures, Syfy / Courtesy Everett Collection / East News

Валерия Голино — «Горячие головы» (1991) и «Горячие головы 2» (1993)

© Hot Shots! Part Deux / Twentieth Century Fox, VALERY HACHE / AFP / East News
Светлана БМВ
11 часов назад

Вот такой тип женщин мне очень нравится. Восхитительная! Эти кудряшки - моя мечта и моя слабость. Обожаю!

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Кэтлин Тернер — «Роман с камнем» (1984) и «Жемчужина Нила» (1985)

© The Jewel of the Nile / Twentieth Century Fox, Evan Agostini / Invision / East News

Элли Уокер — «Универсальный солдат» (1992)

Келли Линч — «Дом у дороги» (1989)

© Road House / Silver Pictures, Evan Agostini / Invision / East News

Бригитта Нильсен — «Рокки 4» (1985)

Полина Поризкова — «Кровавый четверг» (1998)

© Thursday / Polygram Filmed Entertainment, Andy Kropa / Invision / East News

На пороге своего 60-летия Полина Поризкова выглядит просто неотразимо. А ведь она выступает за естественное старение. Узнать об этом подробнее можно здесь.

Эрика Элениак — «В осаде» (1992)

Дайан Лэйн — «Улицы в огне» (1984)

© Streets of Fire / Universal Pictures, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Светлана БМВ
11 часов назад

Приятная женщина в возрасте. Всё в ней гармонично: и макияж, и причёска, и одежда и даже бижутерия.

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Кароль Буке — «Только для твоих глаз» (1981)

© For Your Eyes Only / Eon Productions, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

А вы знали, что Кароль Буке приходится свекровью внучке Грейс Келли? В этой статье мы как раз рассказывали, какие невестки достались знаменитым актрисам и певицам.

Наташа Хенстридж — «Максимальный риск» (1996)

© Maximum Risk / Columbia Pictures, Faye Sadou / Associated Press / East News

А вот и еще несколько статей про наших любимых актеров:

Фото на превью Point Break / Largo Entertainment and co-producers, Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
11 часов назад

Все актрисы в молодости красотки. Но старятся все по-разному. Некоторые меняются до неузнаваемости, а другим везёт остаться почти такими же. Конечно, тут и гены, и образ жизни влияет. Статья интересная. Хотя уже крутят её в Адме не первый раз, но всё равно понравилась.

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