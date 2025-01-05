Как изменились 19 героинь боевиков, которые мы засматривали до дыр
Есть фильмы, которые любишь, несмотря на то, как давно они вышли, и пересматриваешь, возвращая себе эмоции, испытаннные тогда, когда смотрел их впервые. И, конечно, герои этих фильмов оставляют яркое впечатление и запоминаются надолго. Вот некоторые из особенно полюбившихся нам актрис из экшен-фильмов, которых мы не забыли даже через много лет — тогда и в наши дни.
Джина Дэвис — «Долгий поцелуй на ночь» (1996)
Лори Петти — «На гребне волны» (1991)
Какие выразительные глаза в молодости! И caмa прелестная девушка. И в возрасте выглядит достойно.
Софи Марсо — «И целого мира мало» (1999)
Красотка Софи! Не изменила свой стиль и осталась очень узнаваема.
Розамунд Пайк — «Умри, но не сейчас» (2002)
Глаза изменились кардинально. Вернее веко опустилось, уменьшив её красивые глаза. Но, в общем, выглядит хорошо.
Дениз Ричардс — «Звездный десант» (1997)
Дина Мейер — «Звездный десант» (1997)
Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь» (1994)
Розанна Аркетт — «Некуда бежать» (1993)
Линда Хэмилтон — «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Валерия Голино — «Горячие головы» (1991) и «Горячие головы 2» (1993)
Вот такой тип женщин мне очень нравится. Восхитительная! Эти кудряшки - моя мечта и моя слабость. Обожаю!
Кэтлин Тернер — «Роман с камнем» (1984) и «Жемчужина Нила» (1985)
Элли Уокер — «Универсальный солдат» (1992)
Келли Линч — «Дом у дороги» (1989)
Бригитта Нильсен — «Рокки 4» (1985)
Не думала, что она возьмётся за голову. Выглядит очень неплохо.
Полина Поризкова — «Кровавый четверг» (1998)
На пороге своего 60-летия Полина Поризкова выглядит просто неотразимо. А ведь она выступает за естественное старение. Узнать об этом подробнее можно здесь.
Эрика Элениак — «В осаде» (1992)
Дайан Лэйн — «Улицы в огне» (1984)
Приятная женщина в возрасте. Всё в ней гармонично: и макияж, и причёска, и одежда и даже бижутерия.
Кароль Буке — «Только для твоих глаз» (1981)
Шикарная женщина! Столько уверенности и благородства во внешности и во взгляде. Икона.
А вы знали, что Кароль Буке приходится свекровью внучке Грейс Келли? В этой статье мы как раз рассказывали, какие невестки достались знаменитым актрисам и певицам.
Наташа Хенстридж — «Максимальный риск» (1996)
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Комментарии
А можно ко второй надписи ставить фото актрисы из фильма, а не современное фото её же постаревшей?
Все актрисы в молодости красотки. Но старятся все по-разному. Некоторые меняются до неузнаваемости, а другим везёт остаться почти такими же. Конечно, тут и гены, и образ жизни влияет. Статья интересная. Хотя уже крутят её в Адме не первый раз, но всё равно понравилась.