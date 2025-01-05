Как изменились 19 героинь боевиков, которые мы засматривали до дыр

Есть фильмы, которые любишь, несмотря на то, как давно они вышли, и пересматриваешь, возвращая себе эмоции, испытаннные тогда, когда смотрел их впервые. И, конечно, герои этих фильмов оставляют яркое впечатление и запоминаются надолго. Вот некоторые из особенно полюбившихся нам актрис из экшен-фильмов, которых мы не забыли даже через много лет — тогда и в наши дни.