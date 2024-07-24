Как сейчас выглядят телеведущие, которые когда-то были на пике популярности

Знаменитости
41 минута назад

Кто из нас не засматривался передачами «Угадай мелодию» с обаятельным Валдисом Пельшем или же программой «Пока все дома» с бессменным Тимуром Кизяковым. Мы решили выяснить, как же сегодня выглядят ведущие этих и других легендарных передач.

1. Маша Малиновская

© 10 Sexy / Муз-ТВ, Tarakanov Vadim / East News

2. Эвелина Бледанс

3. Дана Борисова

© Принцип домино / НТВ, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Stainless Jim
8 часов назад

С наркотой и с синькой ей надо бы завязать, имхо.
В "Армейском магазине" она просто куколка, а сейчас просто сторчалась...

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4. Аврора

5. Тутта Ларсен

6. Екатерина Стриженова

7. Елена Малышева

8. Леонид Якубович

9. Татьяна Веденеева

Stainless Jim
8 часов назад

Тётя Таня совершенно зря стала гиалуронкой обкалываться - она и в любом возрасте превосходно выглядит!!!

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10. Валдис Пельш

11. Ксения Стриж

Тётя Мотя
8 часов назад

Общалась с ней в позапрошлом году, она отлично выглядит, свеженькая, бодренькая, как всегда, на позитиве. Мне тоже сделала комплимент, так приятно было))

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12. Тимур Кизяков

13. Анфиса Чехова

14. Елена Ханга

Lilit313
23 минуты назад

Забавно,что туда же смотрят глаза,так же приоткрыт рот)сейчас гораздо лучше выглядит.

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15. Ирена Понарошку

Тётя Мотя
8 часов назад

А Ирена прям яблоки молодильные ест. Общалась вблизи- ни одной морщиночки нет.

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16. Сергей Дружко

17. Таша Строгая

А совсем недавно мы сделали статью, посвященную актерам, сыгравшим в сериалах «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». Только взгляните на сегодняшнюю безупречную Нонну Гришаеву и на возмужавшего Евгения Стычкина.

Фото на превью Пока все дома / 1-й канал Останкино, Когда все дома / Россия 1, Снимите это немедленно / СТС

Комментарии

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Stainless Jim
8 часов назад

Страна должна изредка вспоминать своих "героев".
Пожалуй даже плюсану.

Кстати, первонах я))))

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Meritneith
8 часов назад

Ужасная подборка, за исключением пары человек - одни бездарности и фрики.

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