Как сейчас выглядят телеведущие, которые когда-то были на пике популярности
Кто из нас не засматривался передачами «Угадай мелодию» с обаятельным Валдисом Пельшем или же программой «Пока все дома» с бессменным Тимуром Кизяковым. Мы решили выяснить, как же сегодня выглядят ведущие этих и других легендарных передач.
1. Маша Малиновская
2. Эвелина Бледанс
3. Дана Борисова
С наркотой и с синькой ей надо бы завязать, имхо.
В "Армейском магазине" она просто куколка, а сейчас просто сторчалась...
4. Аврора
5. Тутта Ларсен
6. Екатерина Стриженова
7. Елена Малышева
8. Леонид Якубович
9. Татьяна Веденеева
Тётя Таня совершенно зря стала гиалуронкой обкалываться - она и в любом возрасте превосходно выглядит!!!
10. Валдис Пельш
11. Ксения Стриж
Общалась с ней в позапрошлом году, она отлично выглядит, свеженькая, бодренькая, как всегда, на позитиве. Мне тоже сделала комплимент, так приятно было))
12. Тимур Кизяков
13. Анфиса Чехова
14. Елена Ханга
Забавно,что туда же смотрят глаза,так же приоткрыт рот)сейчас гораздо лучше выглядит.
15. Ирена Понарошку
А Ирена прям яблоки молодильные ест. Общалась вблизи- ни одной морщиночки нет.
16. Сергей Дружко
17. Таша Строгая
А совсем недавно мы сделали статью, посвященную актерам, сыгравшим в сериалах «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». Только взгляните на сегодняшнюю безупречную Нонну Гришаеву и на возмужавшего Евгения Стычкина.
Комментарии
Страна должна изредка вспоминать своих "героев".
Пожалуй даже плюсану.
Кстати, первонах я))))
Ужасная подборка, за исключением пары человек - одни бездарности и фрики.