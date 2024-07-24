Как сейчас выглядят телеведущие, которые когда-то были на пике популярности

Кто из нас не засматривался передачами «Угадай мелодию» с обаятельным Валдисом Пельшем или же программой «Пока все дома» с бессменным Тимуром Кизяковым. Мы решили выяснить, как же сегодня выглядят ведущие этих и других легендарных передач.