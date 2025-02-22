Как сложилась судьба актрисы, которую называли отечественной Софи Лорен

После премьеры фильма "Дело было в Пенькове" Майя Менглет даже на улицу спокойно выйти не могла: ее тут же окружала толпа. Молодую эффектную актрису называли отечественной Софи Лорен и приписывали ей романы с видными деятелями кино. Но она тем временем хранила верность одному единственному мужчине. Мы решили поведать историю Майи Менглет — одной из красивейших женщин ушедшей эпохи.