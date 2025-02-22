Яркая была актриса. Сейчас есть Маргарита Шубина, поначалу я думала, что это её дочь, так сильно похожи. Хорошая жизнь, даже за границей нашла путь к театру. Браво!
Как сложилась судьба актрисы, которую называли отечественной Софи Лорен
После премьеры фильма "Дело было в Пенькове" Майя Менглет даже на улицу спокойно выйти не могла: ее тут же окружала толпа. Молодую эффектную актрису называли отечественной Софи Лорен и приписывали ей романы с видными деятелями кино. Но она тем временем хранила верность одному единственному мужчине. Мы решили поведать историю Майи Менглет — одной из красивейших женщин ушедшей эпохи.
- 8 августа 1935 года в одном из московских роддомов жена актера Георгия Менглета, Валентина Королева, родила девочку. И хотя на дворе стояло лето, малышку решили наречь весенним именем Майя.
- Она обещала стать настоящей красавицей — окружающие то и дело подмечали эффектную внешность девочки. Однажды Георгий Павлович взял 9-летнюю Майю в Театр сатиры, где коллеги актера чуть ли не наперебой делали комплименты его дочери. Это безумно смущало Майю: она свой облик оценивала критически.
- Когда пришла пора выбирать профессию, Майя решила пойти по стопам папы. Однако чуть было не отказалась от своего намерения, потому что получила предложение стать моделью. В метро к 18-летней девушке подошла женщина, которая собирала группу манекенщиц для поездки в Лондон.
- Майя думала, что обрадует родителей этой вестью, однако Георгий Менглет грубым образом выразил свое неодобрение. Его оскорбило желание дочери променять театр на подиум — настолько он был предан театру. Потому тем же летом девушка поступила в Школу-студию МХАТ.
В 22 года.
- Свою знаковую роль, в фильме "Дело было в Пенькове", юная актриса получила во время учебы на четвертом курсе. Судьба Майи решилась случайно. Помощник режиссера заметила девушку и оставила ей записку с приглашением на пробы. А Майя явилась с чемоданчиком, в который додумалась положить трико для занятий танцами.
- Менглет села на свой чемоданчик и стала с восхищением наблюдать за репетицией Вячеслава Тихонова и Светланы Дружининой. А тем временем режиссер ленты Станислав Ростоцкий наблюдал за самой девушкой. Его поразил ее глубокий взгляд. Так Ростоцкий и сделал выбор актрисы на роль Тони.
- Но коллеги режиссера то и дело советовали ему подыскать другую актрису. "Замени героиню, пока она не развалила фильм!" — говорили ему. Потому что никто не верил, что столичная штучка справится с ролью зоотехника в колхозе. Но Майя Менглет никого не подвела: во время съемок в деревне она даже училась у местных доярок доить корову.
- Актрисе приписывали роман с женатым Вячеславом Тихоновым, который был ее партнером по фильму. Однако она говорила: "Слава мне очень нравился, но он был чересчур пожилым для меня — на 7 лет старше. Я, скорее, ему сочувствовала, потому что он ходил как в воду опущенный — его брак рушился".
- Менглет потом рассказывала, что Ростоцкий запрещал косметику на съемках, так как хотел, чтобы актрисы выглядели естественно. Но Майя вместе со Светланой Дружининой тайком красили ресницы в туалете. Когда режиссер замечал на их глазах тушь, то сердился и отправлял девушек умываться.
- Но никакое отсутствие косметики на лице Майи не помешало ей сразить публику наповал своей красотой. После премьеры "Дело было в Пенькове" портретами начинающей актрисы увешали всю Москву, а на зарубежных фестивалях Майе вслед кричали: "Вторая Софи Лорен!"
- А ведь она к тому моменту уже успела стать мамой. Майя Менглет родила сына Лешу в браке с другом детства Станиславом Кореневым. Но их союз продлился всего 2 года. Вскоре молодая женщина нашла свое счастье рядом с актером Леонидом Сатановским. Познакомились они на Никитском бульваре. Леонид шел с другой девушкой, но когда увидел Менглет, воскликнул: "Какая хорошенькая!", за что тут же получил оплеуху от спутницы.
- Какое-то время молодые люди скрывали свой роман. Когда же Майя познакомила жениха с родителями, ее отец еще долго подтрунивал над ней. Поскольку девушка зарекалась когда-либо связываться с рыжими, а Леонид как раз был обладателем огненного цвета шевелюры. После свадьбы чета поселилась в "однушке" родителей Майи.
Леонид Сатановский.
- По словам актрисы, жить в таких условиях было непросто: "На 18 квадратных метрах нас было пятеро: папа, мама, я, сын и муж! Из восьмиметровой кухни сделали нашу спальню. В комнате жили родители с маленьким Алешей. Поперек ванны лежала решеточка, на которой он обедал, сидя на детском стульчике, а вместо раковины – газовая плита".
- Дефицит личного пространства явно не способствовал мирному сосуществованию молодых супругов. А так как Майя Менглет обладала довольно вспыльчивым характером, то каждый раз во время ссоры с Леонидом она собирала ему чемодан. Родителям актрисы то и дело приходилось вмешиваться и возвращать чемодан на место.
- Когда сыну Майи Леше было 6 лет, ее собственный папа решил уйти из семьи к другой женщине. И это событие изменило отношение молодой актрисы к отцу. Ведь она, как и ее мама, верила, если папа говорил, мол, пришел под утро, так как гулял по улице и учил роль. А оказалось, дело была не в приверженности театру, а в романе на стороне.
- "С детства не терплю несправедливости. И хотя мне было уже 26, я не могла справиться с чувствами. Это было выше моих сил. А еще я чувствовала себя виноватой перед мамой. Она стала уделять ему меньше времени из-за забот о Леше", — вспоминала Майя. Когда отец приходил, молодая женщина запиралась в ванной, а потом отчитывала мать за слишком хорошее отношению к предавшему ее мужчине.
- Майя долгие годы не могла простить отца. Она признавалась: «Я думала: "А что если он на самом деле и меня не любил?"». Но это горе ушло на второй план, когда у молодой женщины появился еще один ребенок — сын Дмитрий.
- Также красавица находила утешение в любимой работе — она играла в Театре Станиславского. Получить место в труппе ей помог однокурсник. Он позвонил Майе и позвал на пробы. "Я не могу, я стираю!" — заявила она. А ей в ответ: "Ну так хорошо, придешь розовощекая!" К слову, в этом театре уже работал ее муж.
- А вот что касается работы в кино, то после выхода ленты "Дело было в Пенькове" Майя едва ли могла похвастаться заметными ролями. Она хоть и продолжала сниматься, но повторить успех собственного дебюта уже не смогла.
- Тем не менее Менглет говорила: "Ну, я люблю театр больше, чем кинематограф. Я верна ему в первую очередь, и, если вставал вопрос: театр или кино, всегда перевешивал театр".
В 37 лет.
- Однако любимый театр, которому Майя посвятила не один десяток лет, нанес ей жестокий удар. Когда муж актрисы заболел, выяснилось, что его роль отдали другому артисту. Майя пошла к руководству за объяснениями, а в ответ услышала: "Не нравится — увольняйтесь!" Так и закончилась карьера четы в Театре Станиславского.
- Старший сын тем временем успел переехать в Германию и жениться на немке. Позднее он перебрался с женой в Австралию, где к ним и присоединились Майя с мужем в 2001 году. Алексей стал актером и режиссером театра.
- Когда героиня нашей статьи увидела сына на сцене, то поразилась его невероятному сходству с дедом — Георгием Менглетом. Второй ее сын, Дмитрий, тоже переехал в Австралию, но жизнь свою связал не с театром, а наукой. Стал химиком.
- Поначалу Майе с мужем жизнь в чужой стране была не по душе, но потом они нашли свое место и там. Менглет вспоминала: "Первое время жили тяжело, очень тоскливо! Леня вообще впал в депрессию, мне было больно на него смотреть. Круг общения резко сузился, у сыновей ведь свои дела, свои семьи… Потом, слава богу, нам позвонили из Русской театральной труппы. Мы стали играть в спектаклях, ездить на гастроли, почувствовали себя востребованными".
В 59 лет.
- В 2014 году резко ухудшилось здоровье мужа Майи — он страдал диабетом. Актриса ежедневно навещала его в больнице. "Леня настолько привык к моей заботе и любви, что без этого уже жить не мог. Мы даже в отпуск никогда по отдельности не ездили", — рассказывала она. В 2015 году Леонида не стало. Его последними словами было: "Майя, хоть за волосок зацепись! Вытащи меня!"
- Менглет была раздавлена кончиной супруга. Она говорила: «Мы с Леней прожили вместе, не разлучаясь, 60 лет! В жизни я оказалась настоящей пушкинской Татьяной: "Но я другому отдана и буду век ему верна..."».
- Актриса пережила супруга на 8 лет — ушла в 2023 году. Ей было 87. Она до последних дней верила, что еще встретится со своим любимым мужем...
Узнать о судьбе легендарных актрис из старого доброго кино можно и из других наших статей:
Комментарии
Интересная статья. Фильм часто смотрела, но никогда не задумывалась о судьбе актрисы сыгравшей блистательно главную роль. И даже не знала её имя и фамилию. Теперь навсегда запомню, что была такая актриса советского кино и театра Майя Менглет.