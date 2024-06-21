11 советов, которые помогут носить шорты так, чтобы все от зависти ахали

Долгое время считалось, что шорты больше подходят для поездок за город или на пляж. Но этим летом можно спокойно запрятать брюки подальше в шкаф и примерить шорты хоть на работу, хоть в ресторан. Главное, выбрать подходящий ансамбль для той или иной модели.

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Пижамные шорты стоит оставить для дачи и отпуска

Королева-Ведьма 11 минут назад А чем вторые шорты менее пижамные, чем первые? - - Ответить

Легкие, хлопковые или шелковые шорты остаются в тренде последнюю пару лет, но в этом сезоне они обрели небывалую популярность. Дома их спокойно можно носить с майками и футболками, а чтобы придать наряду определенную элегантность, стоит примерить пижамные шорты со свободной рубашкой, мешковатым блейзером или строгим черным топом.

В таком виде можно щегольнуть где-нибудь на курорте. Пижамные шорты с высокой талией отлично подойдут для похода на пляж, а также в них можно отправиться на дачу. Они значительно лучше смотрятся с купальником, нежели облегающие модели или свободная футболка.

Tina Tanton 1 час назад ну да, кучу бижутерии на руках для похода в офис - - Ответить

А вот в качестве повседневного варианта отлично подойдут шорты карго. В тренде сейчас строгие модели, больше напоминающие классические костюмные шорты с аккуратными карманами, длиной до колена или выше. Чтобы придать наряду официальный вид, стоит надеть шорты с белой рубашкой. А с хлопковой футболкой или укороченным топом ансамбль будет выглядеть более расслабленно и непринужденно.

Блумерсы стоит примерить с длинным кардиганом

Этим летом на пике популярности неожиданно оказались шорты, которые, скорее, напоминают белье из XIX века. Шорты блумерсы получили свое название в честь Амелии Блумер, которая немало шокировала окружающих, появляясь на публике в свободных панталонах в середине позапрошлого века. Чтобы кружевные белые шорты не выглядели как нижнее белье, их стоит носить со свободным кардиганом или длинной футболкой. А нотки игривости ансамблю могут добавить ковбойские сапоги. Для официального мероприятия такой наряд не подойдет, а вот прогуляться по променаду вечером в нем вполне можно.

Вместо модных микрошорт лучше выбрать классическую короткую модель

Королева-Ведьма 9 минут назад А тут вторые шорты - НЕ микрошорты? То есть эти 1,2 см делают разницу? - - Ответить

Этим летом со страниц модных журналов не сходят крошечные шорты, которые оставляют ноги полностью открытыми. Чтобы образ казался более сбалансированным, а основное внимание фокусировалось на ногах, такие шорты советуют носить с блейзерами или элегантными блузками, горловина которых украшена пышным бантом. А в сочетании со свободным поло можно создать более непринужденный и игривый образ. Если подобные модели кажутся вам уже за гранью, стоит примерить более строгие короткие шорты со стрелками. Особенно хорошо такой наряд смотрится, если добавить к нему легкий свободный пиджак.

Привычные джинсовые шорты с яркой блузкой заиграют новыми красками

© fxquadro / Freepik Tina Tanton 1 час назад мне образ посредине не нравится вообще, третий классный, но опять же лето у нас жаркое, сапожки и пиджак не самое лучшее для него, поэтому первый класс. - - Ответить

Джинсовые шорты никогда не выходят из моды. Но модели с необработанными краями могут смотреться не слишком стильно в сочетании с простой футболкой. Чтобы выглядеть более женственно и элегантно, стоит примерить такие шорты с вязаным топом или нарядной блузкой с цветочным принтом. Другой интересный вариант: добавить к ансамблю длинный пиджак, почти закрывающий шорты.

Лучше выбрать джинсовые шорты подлиннее

Руконожка Ай-Ай 22 минуты назад Правое фото напомнило старое выражение "карандаш в стакане".

Правда, оно было про сапоги, но и к этим чудовищным трубам из джинсы тоже подойдет) - - Ответить

Кроме того, этим летом короткие и облегающие модели уже не пользуются такой популярностью. Сейчас модницы предпочитают носить более свободные и длинные шорты, которые отлично смотрятся и с блузками в стиле бохо, и со строгими рубашками, и с элегантными пиджаками. Кстати, два последних образа можно спокойно примерить и на работу. А если надеть длинные шорты со стильным боди и туфлями на танкетке, то в таком виде легко можно отправиться на вечеринку.

Спортивные шорты сейчас модно носить с рубашками

В ярких свободных спортивных шортах этим летом можно появиться не только в фитнес-клубе. Тем более, что в этом наряде будет достаточно прохладно даже в самый жаркий день. Чтобы образ выглядел действительно модным, стоит примерить эти шорты не с майкой и шлепками, а со строгой рубашкой и балетками. А вот велосипедные шорты уже частично растеряли былую популярность. Да и носить облегающую одежду летом может быть не слишком приятно.

Вязаные шорты не обязательно носить только дома

Сейчас в моде стиль бохо, поэтому вязаная одежда вообще пользуется популярностью. И хотя считается, что вязаные шорты подходят только для домашнего использования, этим летом в них вполне можно появиться и на улице. Стоит просто примерить их с подходящим по цвету вязаным топом, тем более что наряд, выполненный в едином цвете, сейчас в тренде. И белоснежный, и черный ансамбль из вязаных вещей будут смотреться одинаково выигрышно.

Кожаные шорты отлично подойдут для прохладной погоды

Ushwood 1 час назад По-моему, шорты в принципе не подходят для прохладной погоды - хоть кожаные, хоть какие. - - Ответить

Этим летом, если на улице похолодает, кожаные шорты можно примерить даже в офис. Достаточно просто надеть классическую модель с отворотами из натуральной или искусственной кожи и выбрать к ним в пару строгую рубашку. Другой вариант: совместить такие шорты с легким трикотажным свитером. Контраст двух этих материалов создает великолепный эффект. А вечером кожаные шорты стоит надеть с корсетным топом или интересной блузкой, если белая футболка покажется слишком скучным вариантом.

Яркие шорты отлично смотрятся с нейтральными топами

Совсем не обязательно выбирать однотонные шорты, ведь этим летом в тренде и модели, украшенные ярким принтом: стандартной клеткой или узором в морской тематике. Лучше всего такие шорты смотрятся с однотонным трикотажным верхом. А на обед с подругами можно примерить яркие шорты и топ бандо (эластичная блузка без рукавов, плотно облегающая тело). В этом сезоне в моду так же вернулся леопардовый принт, так что можно шикануть в леопардовых шортах.

Костюмные шорты можно носить почти с чем угодно

Руконожка Ай-Ай 16 минут назад Громоздкая тетенька пришла в офис в костюмных шортах и жилетке на голое тело.

Как скоро ее отправят проверить здоровье? - - Ответить

Сейчас на пике моды самые неожиданные и яркие сочетания, поэтому классические шорты длиной до колена или чуть выше вместе с белой футболкой могут показаться немного скучными. На вечеринку можно примерить такие шорты с корсетом или бюстье. А в офис вместо стандартной белой рубашки надеть жилетку без рукавов. Если добавить к последнему ансамблю необычные серьги и легкие босоножки, он заиграет новыми, яркими красками.

В любых спорных случаях стоит выбрать скоординированный ансамбль

Для тех, кто каждый раз мучается, подбирая подходящий ансамбль для того или иного случая, дизайнеры этим летом придумали замечательный вариант. Надо лишь обзавестись комплектом, состоящим из блузки или пиджака и шорт одинакового цвета. Тем, кто тяготеет к классике, подойдет однотонный костюм в нейтральных или ярких красках. В офис можно примерить ансамбль, украшенный мелким принтом. Правда, вместо коротких шорт стоит надеть длинные из плотной ткани со стрелками.