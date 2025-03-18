Как в реальности выглядят актрисы, которые когда-то пугали нас до мурашек

Кино
38 минут назад

Когда-то они заставляли нас вжиматься в кресла, прятаться под одеяло и бояться выключать свет. Но время идет, и даже самые страшные героини фильмов ужасов меняются — как и актрисы, которые их сыграли. Кто-то из них продолжает сниматься, кто-то ушел из кино, а кто-то и вовсе кардинально сменил образ. Давайте вспомним, как выглядели наши "ночные кошмары" тогда и как они выглядят в жизни.

Джейми Ли Кертис — "Хэллоуин 2"

Дженнифер Лав Хьюитт — "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Джина Дэвис — "Муха"

© The Fly / SLM Production Group, Willy Sanjuan / Invision / East News

Сисси Спейсек — «Кэрри»

Supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, Amazon/Courtesy Everett Collection / East News

Линда Блэр — «Изгоняющий дьявола»

Хэзер Донахью — «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»

Artisan Entertainment/Courtesy Everett Collection/Everett Collec / East News, © Monopoly Events / YouTube

Элиша Катберт — «Дом восковых фигур»

WARNER BROS. / VALITUTTI, VINCE / Album / EAST NEWS, Richard Shotwell / Invision / East News

Наоми Уоттс — «Звонок»

© The Ring / Dreamworks Pictures, Vianney Le Caer / Invision / East News

Нив Кэмпбелл — "Крик"

Сара Батлер — «Я плюю на ваши могилы»

Джодель Ферланд — «Сайлент Хилл»

Винесса Шоу — «У холмов есть глаза»

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Изабель Фурман — «Дитя тьмы»

Бонни Ааронс — франшизы "Заклятие" и "Проклятие монахини"

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, © MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo

Эсси Дэвис — «Бабадук»

CAUSEWAY FILMS / SMOKING GUN PRODUCTIONS / Album / EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Клер Фоли — «Синистер»

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