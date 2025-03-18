Как в реальности выглядят актрисы, которые когда-то пугали нас до мурашек

Когда-то они заставляли нас вжиматься в кресла, прятаться под одеяло и бояться выключать свет. Но время идет, и даже самые страшные героини фильмов ужасов меняются — как и актрисы, которые их сыграли. Кто-то из них продолжает сниматься, кто-то ушел из кино, а кто-то и вовсе кардинально сменил образ. Давайте вспомним, как выглядели наши "ночные кошмары" тогда и как они выглядят в жизни.