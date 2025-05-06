Как в своих свежих ролях выглядят актеры сериала «Гордость и предубеждение», с момента выхода которого прошло 30 лет

Знаменитости
59 минут назад

Прошло уже немало лет с тех пор, как зрители впервые увидели экранизацию 1995 года «Гордость и предубеждение», ставшую классикой. Актеры, сыгравшие культовые роли мистера Дарси, Элизабет Беннет и других героев, навсегда остались в памяти поклонников. Но время не стоит на месте — звезды изменились, построили новые карьеры и удивили судьбами. Давайте посмотрим, как они выглядят и чем живут сегодня.

Дженнифер Эль

Наша любимая Элиза — Дженнифер Эль — в роли Элизабет Беннет в культовой адаптации BBC «Гордость и предубеждение» с Колином Фертом запомнилась зрителям именно такой — женственной и остроумной. За это блестящее перевоплощение она заслуженно получила премию BAFTA. В 2024 году Дженнифер Эль многие даже не узнали. Она исполнила роль шефа полиции Мередит Боннер в сериале «Закон и порядок».

Элисон Стедман

Все мы прекрасно помним Элисон Стедман в образе немного суетливой, но невероятно колоритной миссис Беннет из мини-сериала 1995 года «Гордость и предубеждение». Спустя годы актриса продолжает радовать зрителей — в 2022 году она исполнила заметную роль Аниты Дженкинс в драматическом триллере «Правила игры». На этот раз Стедман предстала в образе вдовы, которая после смерти мужа берет в свои руки управление семейной компанией.

Колин Ферт

Колин Ферт безоговорочно влюбил в себя зрительниц своим образом безупречного мистера Дарси в культовой экранизации «Гордости и предубеждения». Для многих именно его Дарси остается эталоном — роль, с которой актера вспоминают до сих пор. В числе последних ярких работ Ферта — драма 2022 года «Империя света», где он сыграл начальника главной героини. Его персонаж — сложный, неоднозначный и важный для развития сюжета, что делает эту роль особенно запоминающейся

Адриан Лукис

Играть злодея в кино — задача не из простых, но Адриан Лукис блестяще воплотил на экране образ коварного мистера Уикхема, оставив яркое впечатление. Между тем, не всем известно, что в 2022 году он исполнил роль британского генерала Клода Джона Эйра Окинлека в драме «САС: Неизвестные герои».

Дэвид Бамбер

Иногда положительные персонажи раздражают куда сильнее, чем откровенные злодеи. Именно такую непростую роль виртуозно сыграл Дэвид Бамбер, воплотив на экране надоедливого и самодовольного мистера Коллинза, кузена сестер Беннет. Его навязчивое сватовство к Элизабет вызвало негодование у каждой поклонницы «Гордости и предубеждения». Но Бамбер и сегодня продолжает радовать зрителей своим мастерством: в 2024 году он появился в сериале «Режим», где сыграл Виктора Шиффа — министра в вымышленной авторитарной стране.

Энтони Калф

Энтони Калф запомнился нам по роли полковника Фицуильяма. В его обширной фильмографии немало ярких работ, и среди недавних стоит отметить роль Уильяма Уикхема — государственного чиновника и разведчика — в популярном британском сериале «Полдарк».

Сюзанна Харкер

Сюзанна Харкер покорила сердца зрителей в образе старшей из сестер Беннет — нежной и благородной Джейн. Поэтому поклонники с радостью встретили ее возвращение на экраны в первом эпизоде третьего сезона популярного британского сериала «Гранчестер».

Анна Чанселлор

Сестра мистера Бингли — Кэролайн — нередко вызывала раздражение своим надменным нравом, но невозможно не признать: Анна Ченселлор воплотила этот образ с большим мастерством. В ее обширной фильмографии множество ярких ролей, и одна из последних — мать главной героини в сериале 2024 года «Моя леди Джейн».

Эмилия Фокс

Эмилия Фокс трогательно воплотила образ младшей сестры мистера Дарси. Эта работа стала ее дебютом на экране и началом успешной актерской карьеры. Впоследствии Фокс сыграла множество ярких ролей, а ее последнее заметное появление — в главной роли в сериале «Синьора Вольпе», где она предстала в образе экс-агентки MI6, расследующей преступления в Италии.

Смотря сериал «Гордость и предубеждение» невольно хочется оказаться на том самом балу в роскошном платье и кружить в танце среди аристократов. Но так ли все было на самом деле вы узнаете в этой статье, где мы раскрываем правду о сказочных балах.

Комментарии

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ИньЯна
11 часов назад

Расскажите мне, пожалуйста, в чем секрет культовости "Гордости и предубеждения"? Мне все время кажется, что я что-то просмотрела или не поняла..

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