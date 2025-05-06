Расскажите мне, пожалуйста, в чем секрет культовости "Гордости и предубеждения"? Мне все время кажется, что я что-то просмотрела или не поняла..
Как в своих свежих ролях выглядят актеры сериала «Гордость и предубеждение», с момента выхода которого прошло 30 лет
Прошло уже немало лет с тех пор, как зрители впервые увидели экранизацию 1995 года «Гордость и предубеждение», ставшую классикой. Актеры, сыгравшие культовые роли мистера Дарси, Элизабет Беннет и других героев, навсегда остались в памяти поклонников. Но время не стоит на месте — звезды изменились, построили новые карьеры и удивили судьбами. Давайте посмотрим, как они выглядят и чем живут сегодня.
Дженнифер Эль
Наша любимая Элиза — Дженнифер Эль — в роли Элизабет Беннет в культовой адаптации BBC «Гордость и предубеждение» с Колином Фертом запомнилась зрителям именно такой — женственной и остроумной. За это блестящее перевоплощение она заслуженно получила премию BAFTA. В 2024 году Дженнифер Эль многие даже не узнали. Она исполнила роль шефа полиции Мередит Боннер в сериале «Закон и порядок».
Элисон Стедман
Все мы прекрасно помним Элисон Стедман в образе немного суетливой, но невероятно колоритной миссис Беннет из мини-сериала 1995 года «Гордость и предубеждение». Спустя годы актриса продолжает радовать зрителей — в 2022 году она исполнила заметную роль Аниты Дженкинс в драматическом триллере «Правила игры». На этот раз Стедман предстала в образе вдовы, которая после смерти мужа берет в свои руки управление семейной компанией.
Колин Ферт
Колин Ферт безоговорочно влюбил в себя зрительниц своим образом безупречного мистера Дарси в культовой экранизации «Гордости и предубеждения». Для многих именно его Дарси остается эталоном — роль, с которой актера вспоминают до сих пор. В числе последних ярких работ Ферта — драма 2022 года «Империя света», где он сыграл начальника главной героини. Его персонаж — сложный, неоднозначный и важный для развития сюжета, что делает эту роль особенно запоминающейся
Адриан Лукис
Дэвид Бамбер
Иногда положительные персонажи раздражают куда сильнее, чем откровенные злодеи. Именно такую непростую роль виртуозно сыграл Дэвид Бамбер, воплотив на экране надоедливого и самодовольного мистера Коллинза, кузена сестер Беннет. Его навязчивое сватовство к Элизабет вызвало негодование у каждой поклонницы «Гордости и предубеждения». Но Бамбер и сегодня продолжает радовать зрителей своим мастерством: в 2024 году он появился в сериале «Режим», где сыграл Виктора Шиффа — министра в вымышленной авторитарной стране.
Энтони Калф
Энтони Калф запомнился нам по роли полковника Фицуильяма. В его обширной фильмографии немало ярких работ, и среди недавних стоит отметить роль Уильяма Уикхема — государственного чиновника и разведчика — в популярном британском сериале «Полдарк».
Сюзанна Харкер
Сюзанна Харкер покорила сердца зрителей в образе старшей из сестер Беннет — нежной и благородной Джейн. Поэтому поклонники с радостью встретили ее возвращение на экраны в первом эпизоде третьего сезона популярного британского сериала «Гранчестер».
Анна Чанселлор
Сестра мистера Бингли — Кэролайн — нередко вызывала раздражение своим надменным нравом, но невозможно не признать: Анна Ченселлор воплотила этот образ с большим мастерством. В ее обширной фильмографии множество ярких ролей, и одна из последних — мать главной героини в сериале 2024 года «Моя леди Джейн».
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс трогательно воплотила образ младшей сестры мистера Дарси. Эта работа стала ее дебютом на экране и началом успешной актерской карьеры. Впоследствии Фокс сыграла множество ярких ролей, а ее последнее заметное появление — в главной роли в сериале «Синьора Вольпе», где она предстала в образе экс-агентки MI6, расследующей преступления в Италии.
Смотря сериал «Гордость и предубеждение» невольно хочется оказаться на том самом балу в роскошном платье и кружить в танце среди аристократов. Но так ли все было на самом деле вы узнаете в этой статье, где мы раскрываем правду о сказочных балах.