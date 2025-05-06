Как в своих свежих ролях выглядят актеры сериала «Гордость и предубеждение», с момента выхода которого прошло 30 лет

Колин Ферт безоговорочно влюбил в себя зрительниц своим образом безупречного мистера Дарси в культовой экранизации «Гордости и предубеждения». Для многих именно его Дарси остается эталоном — роль, с которой актера вспоминают до сих пор. В числе последних ярких работ Ферта — драма 2022 года «Империя света», где он сыграл начальника главной героини. Его персонаж — сложный, неоднозначный и важный для развития сюжета, что делает эту роль особенно запоминающейся