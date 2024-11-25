15 смартфонов, которые будут хорошим подарком для ребенка

Выбор подходящего телефона для ребенка может быть непростым делом. Нужно учесть множество факторов: устройство должно быть надежным, выдерживать падения и контакт с водой, быть производительным и безопасным. Кроме того, желательно чтобы телефон не стоил слишком дорого, так как дети часто теряют гаджеты. Мы решили составить список телефонов, которые соответствуют большинству этих требований.

1. Google Pixel 7 Pro

Эта модель не самая дешевая, так что, скорее, подойдет в качестве подарка для подростка. У телефона интересный дизайн, отличная камера, батарея выдерживает день интенсивной работы, а экран хорошо адаптируется к яркому солнечному свету. Мобильники Google Pixel 7 Pro снабжены защитой от влаги и пыли. Телефон не является полностью водонепроницаемым, но производитель утверждает, что его можно погружать на глубину до 1,5 метра, если на корпусе нет трещин и сколов. Однако устройство довольно громоздкое, что придется по вкусу не всем детям.

2. Samsung Galaxy A15 5G

Эта модель при бережном использовании может прослужить несколько лет, поэтому такой телефон лучше купить достаточно ответственному ребенку. У устройства отличный экран и достойный процессор, а также есть слот для карт microSD. Кроме того, у телефона достаточно емкий аккумулятор и хорошая камера. К минусам можно отнести пластиковый корпус и отсутствие защиты от воды.

3. Apple iPhone SE (2022)

Эту модель можно отнести к самым доступным новым телефонам из линейки iPhone. Если родители пользуются устройствами этой компании, такое приобретение станет хорошим решением, так как iPhone SE можно подключить к различным сервисам Apple. У телефона не слишком впечатляющая камера по сравнению с современными моделями, да и экран может показаться маловатым. Зато модель отлично подходит для маленьких детских рук. Плюс можно отслеживать время, которое ребенок проводит перед экраном устройства, а также проверять, где сейчас находится телефон. Кроме того, телефон хорошо переносит контакт с водой.

4. OnePlus Nord N30 SE

«Отзыв на смартфон OnePlus Nord N30 5G»

По мнению экспертов, эта модель — одна из лучших в линейке бюджетных мобильных телефонов. У устройства хорошая камера с высоким разрешением, отличная производительность и широкий экран, передающий качественное изображение. Кроме того, у телефона впечатляющие динамики — каждое слово собеседника четко звучит даже в шумной комнате. Еще одно достоинство устройства — оно быстро заряжается (с 0% до 100% всего за 55 минут). Из возможных минусов: телефон достаточно быстро разряжается, а также производитель ничего не говорит о защите от пыли и влаги.

5. HONOR X7a Plus

Эту модель вполне можно купить ребенку в качестве первого смартфона. Телефон стоит недорого и не слишком хорошо подходит для мобильных игр. Зато у него неплохая камера, большой экран и хороший процессор. Кроме того, устройство может похвастаться отличной батареей. Производители утверждают, что HONOR X7a Plus может работать без подзарядки 3 дня, что подтверждают тесты пользователей. Кроме того, заряжается он достаточно быстро.

6. Vivo Y27

Подростку эта модель может показаться слишком простой, а вот для ребенка она подойдет идеально. У телефона удобный и понятный интерфейс, так что с настройками справится даже начинающий пользователь. Он сохраняет заряд в течение дня даже при активном использовании. Устройство снабжено достаточно мощным процессором, что позволяет выполнять несколько задач одновременно, а камера отлично работает при хорошем освещении. Кроме того, у телефона есть защита от пыли и влаги, что тоже будет не лишним.

7. Infinix Zero 40

Учитывая стоимость, эту модель смело можно назвать отличным устройством. У телефона качественный дисплей, интересный дизайн и хорошее программное обеспечение. Есть функция быстрой зарядки, правда, ее нужно каждый раз выбирать вручную. Infinix Zero 40 делает качественные фотографии, и у него неплохие динамики. К небольшим недостаткам можно отнести запутанную систему видеозаписи, которую производители активно рекламировали.

8. Redmi Note 12

Одна из лучших особенностей Redmi Note 12 — это экран. Модель оснащена дисплеем AMOLED, который показывает более качественное и контрастное изображение, при этом работая в более щадящем для глаз режиме. А учитывая, что дети часто пользуются смартфонами, это большой плюс. При желании можно изменить цветовую гамму дисплея. Аккумулятор телефона рассчитан на 16 часов работы. Правда, быстрая зарядка устройства займет больше часа. Еще один минус телефона — устаревшее программное обеспечение.

9. Tecno CAMON 30

«Смартфон Tecno Camon 30 5g»

Эта модель отлично подойдет для ребят, которые увлекаются фотографией. Устройство оснащено двумя камерами: основной и фронтальной. Причем обе камеры отлично передают цвета и создают высокодетализированные изображения. Аккумулятор телефона выдерживает более 10 часов использования, а экран хорошо отображает яркие краски. К сожалению, в некоторых других аспектах (процессор, ИИ) Tecno CAMON 30 уступает конкурентам.

10. Itel P55

Если ребенок не слишком увлекается мобильными играми, этот смартфон будет отличным выбором. При относительно небольшой цене устройство снабжено хорошим экраном, большой памятью и вместительным аккумулятором. Еще один плюс — простая навигация по установленным приложениям. К недостаткам можно отнести не слишком удачный выбор процессора и достаточно стандартную камеру. Если установить высокое разрешение графики, некоторые игры могут подтормаживать.

11. POCO М6

Эта модель имеет массу достоинств, учитывая ее стоимость. У телефона отличная производительность, качественный AMOLED-дисплей, который не так вреден для глаз, и достойная основная камера. Кроме того, у изделия внушительный запас памяти, который можно дополнительно увеличить за счет microSD. На устройство можно установить новую операционную систему. К минусам относятся не слишком удачная фронтальная камера и большое количество бесполезных программ. Аккумулятор держится около 11 часов, а быстрый режим позволяет зарядить телефон за 45 минут. Кроме того, устройство защищено от воздействия влаги.

12. HONOR X8b

«Совершенно новый HONOR X8b»



У этой модели внушительный экран, что может быть как преимуществом, так и недостатком. Играть на устройстве или смотреть ролики удобно, а вот носить с собой в рюкзаке — не очень. HONOR X8b снабжен AMOLED-дисплеем, который отлично передает цвета и контрастность. Средняя продолжительность работы аккумулятора: 11-12 часов. Главная камера тоже работает хорошо, хотя и не передает всех деталей. Этот телефон — крепкий середнячок, который отлично подойдет для каждодневного использования.

13. Blackview BV9300 Pro

Этот телефон отлично подойдет ребенку, который с завидной регулярностью топит или роняет устройства. Специальный корпус надежно предохраняет смартфон от воздействия пыли и влаги, у него самая высокая степень защиты из выбранных нами моделей. Правда, и весит мобильник больше 500 граммов. Телефон снабжен аккумулятором с увеличенной емкостью, хорошей камерой и дисплеем. У Blackview BV9300 Pro достаточно большой объем памяти. К минусам можно отнести отсутствие разъема для наушников. Правда, если чадо не является ярым фанатом спортивного ориентирования, ему вряд ли пригодятся все функции устройства.

14. HUAWEI nova Y61

Учитывая стоимость устройства, эта модель выглядит впечатляюще. У нее приятный дизайн, и она отлично справляется с ежедневными задачами. Благодаря хорошему ЖК-дисплею телефон выдает качественное и яркое изображение. Основная камера предлагает множество режимов съемки. HUAWEI nova Y61 не выдает ошибок при просмотре видео или во время игр и достаточно быстро переключается между приложениями. Единственный небольшой минус: в предложенных приложениях не хватает многих популярных, и приходится искать альтернативные методы их установки.

15. Tecno SPARK 10

«Tecno SPARK 10c»

Эта модель достойно смотрится на фоне других бюджетных моделей и отлично подойдет ребятам, которым в первую очередь нужен надежный телефон с хорошей производительностью. Устройство снабжено отличным экраном Full HD, дополнительной оперативной памятью и достаточным местом для хранения информации. Корпус достаточно надежен, но, к сожалению, не обладает водоотталкивающими или пылеотталкивающими свойствами. Емкость аккумулятора позволяет телефону работать более 14 часов. Среди недостатков модели: слабая вспышка, среднее качество динамиков и большое количество предустановленных программ.