Как выглядят вблизи лица 18 знаменитостей, чьей лощеной внешности мы поем дифирамбы

Рассматривая снимки со светских мероприятий, мы восхищаемся ухоженной внешностью звездных дам. Кажется, что эти красотки даже не знают, что такое расширенные поры, морщины и птоз. Но стоит только взглянуть на звезд поближе, как становится ясно: они тоже живые люди, а не куклы. Этим и прекрасны.

Виктория Боня

LOIC VENANCE / AFP / East News , LOIC VENANCE / AFP / East News

Анастасия Волочкова

Lomohov Anatoly / East News , Lomohov Anatoly / East News

Дана Борисова

Kashaev Pavel / East News , Kashaev Pavel / East News

Ольга Бузова

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News , Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

Анна Хилькевич

AA / ABACA / Abaca / East News , AA / ABACA / Abaca / East News

А из этой статьи вы сможете узнать, почему Анна Хилькевич с содроганием вспоминает свою роль в сериале «Универ» и почему ей стыдно за нее перед мужем.

Надежда Бабкина

Lomohov Anatoly / East News , Lomohov Anatoly / East News

Яна Рудковская

Komsomolskaya Pravda / East News , Komsomolskaya Pravda / East News

Это платье Яны весит 10 кг. Увидеть его полностью, а также узнать, как оно выглядело на подиуме, можно здесь.

Елена Подкаминская

Komsomolskaya Pravda / East News , Komsomolskaya Pravda / East News

Наташа Королева

East News , East News

Эвелина Хромченко

Tarakanov Vadim / East News , Lomohov Anatoly / East News

Анна Снаткина

Kashaev Pavel / East News , Kashaev Pavel / East News

Марина Зудина

Kashaev Pavel / East News , Komsomolskaya Pravda / East News

Анна Семенович

Tarakanov Vadim / East News , Tarakanov Vadim / East News Елена Иванова 6 часов назад Семёнович, ох и толста матрёшка) - - Ответить

Катя Лель

Komsomolskaya Pravda / East News , Komsomolskaya Pravda / East News

Любовь Успенская

Kashaev Pavel / East News , Kashaev Pavel / East News

Ирина Безрукова

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News , Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Алиса Гребенщикова

Kashaev Pavel / East News , Kashaev Pavel / East News

Лариса Гузеева

Tarakanov Vadim / East News

Мы считаем, эти дамы очаровательны как издали, так и вблизи. А из этой статьи можно узнать, как выглядят крупным планом лица западных знаменитостей.