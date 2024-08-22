Как выглядят вблизи лица 18 знаменитостей, чьей лощеной внешности мы поем дифирамбы
Рассматривая снимки со светских мероприятий, мы восхищаемся ухоженной внешностью звездных дам. Кажется, что эти красотки даже не знают, что такое расширенные поры, морщины и птоз. Но стоит только взглянуть на звезд поближе, как становится ясно: они тоже живые люди, а не куклы. Этим и прекрасны.
Виктория Боня
Анастасия Волочкова
Дана Борисова
Ольга Бузова
Анна Хилькевич
А из этой статьи вы сможете узнать, почему Анна Хилькевич с содроганием вспоминает свою роль в сериале «Универ» и почему ей стыдно за нее перед мужем.
Надежда Бабкина
Яна Рудковская
Это платье Яны весит 10 кг. Увидеть его полностью, а также узнать, как оно выглядело на подиуме, можно здесь.
Елена Подкаминская
Наташа Королева
Эвелина Хромченко
Анна Снаткина
Марина Зудина
Анна Семенович
Катя Лель
Любовь Успенская
Ирина Безрукова
Алиса Гребенщикова
Лариса Гузеева
Мы считаем, эти дамы очаровательны как издали, так и вблизи. А из этой статьи можно узнать, как выглядят крупным планом лица западных знаменитостей.
Комментарии
😱Такое впечатление, что авторы просто знатные тролли . Их очень радует ,когда у читателей пригорает, поэтому они продолжают выкладывать этот формат статей, причем дам выбирают все более и более ...как бы это сказать...страшно красивых)) еще и по их мнению им кто-то поет дифирамбы 🤦