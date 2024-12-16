10 экранизаций видеоигр, про которые интересно поболтать даже не с геймерами

Снимать фильмы по играм — это всегда определенный риск. Даже если уже есть огромная база фанатов, не факт, что удастся собрать большую кассу. Да еще и риск быть раскритикованным в пух и прах возрастает в разы. Кому-то из киноделов не хватает мастерства, чтобы снять качественную адаптацию, а кто-то преуспевает там, где никто ничего не ждал. Самое время взглянуть на результаты трудов и оценить по их достоинству.

Анчартед: На картах не значится, 2022

Основан на игре: Uncharted. Еще до того, как фильм появился в прокате, поклонники игры были немного обеспокоены тем, каких актеров выбрали на главные роли. Они были разочарованы, что Том Холланд сыграет Натана Дрейка, а Марк Уолберг — Виктора Салливана. Оба выглядят намного моложе персонажей игры. Тем не менее, фильму удалось привлечь зрителей. Он собрал в прокате более 400 миллионов долларов. Несмотря на внушительные сборы, фильм получился слабым. Актерская игра была хороша, также было нескольких впечатляющих экшн-сцен, но в целом адаптация исходного материала оказалась сырой и плохо прописанной. Рейтинг IMDb — 6,3

Мортал Комбат, 2021

Основан на игре: Mortal Kombat. Это третья попытка адаптации игры для большого экрана. Она получилась лучше, чем предыдущие, но все же и в ней есть недостающие элементы. Фильм рассказывает о Коуле Янге, который сталкивается лицом к лицу с силами зла и борется с ним. Обычный боевик с хорошо поставленными экшн-сценами. Mortal Kombat — это игра, которая сосредоточена на боях один на один, без более глубокой проработки сюжета. Именно это и предлагает фильм. Рейтинг IMDb — 6,0

Оборотни внутри, 2021

Основан на игре: Werewolves Within. Для этой адаптации комедийный формат оказался невероятно успешным. Парадоксально, но это наименее выгодный с финансовой точки зрения фильм 2020-х годов по мотивам видеоигры, так как он не смог заработать даже 1 миллиона долларов в мировом прокате. При этом у него самый высокий рейтинг среди всех адаптаций игр на сайтах-агрегаторах рецензий, таких как Rotten Tomatoes. Благодаря идеальному сочетанию комедии, детективного сюжета и элементов хоррора, фильм вполне заслуживает внимания зрителей. В нем много неожиданных поворотов и смешных моментов, которые оставляют приятное послевкусие после просмотра. Рейтинг IMDb — 6,0

Гран Туризмо, 2023

Основан на игре: Gran Turismo. Это история о парне, который присоединяется к другим талантливым игрокам в гоночный симулятора, чтобы выступить в роли настоящего гонщика.Сюжет захватывающий, актерская игра блестящая, да и режиссура превосходна. Фильм является именно адаптацией, а не точной копией. То есть он меняет хронологию событий и раскручивает сюжет в угоду своему видению событий. Несмотря на это, видны характерные особенности первоисточника, и это смотрится гармонично. Рейтинг IMDb — 7,1

Соник в кино, 2020

Основан на игре: Sonic the Hedgehog. Перед выходом на экраны создатели фильма столкнулись с серьезной критикой из-за дизайна Соника. Надо отдать им должное, они прислушались к мнению поклонников игры и пересмотрели внешний вид главного героя, сделали его более реалистичным. В целом адаптация получилась неплохой, с забавными шутками и качественной графикой. Она даже побила рекорды Marvel, став самым кассовым фильмом о супергероях 2020 года. Рейтинг IMDb — 6,5

Скрежет металла, 2023 — ...

Основан на игре: Twisted Metal. Об этом сериале можно сказать: «Я ожидал гораздо меньшего, но вышло не так уж и плохо». Среди плюсов хочется отметить актерский состав, все вписались в общую атмосферу идеально, поклонникам оригинала тут угодили полностью. Юмор немного островат, но, скорее, это вызвано желанием как можно лучше передать стиль самой игры. Если сериал будет придерживаться первоисточника и позаимствует его характерные черты, то в итоге может получиться вполне пригодный для просмотра сериал со своей уникальной изюминкой. Рейтинг IMDb — 7,3

Покемон. Детектив Пикачу, 2019

Основан на игре: Detective Pikachu. В начале фильма зрителю дают погрузиться в действительно интересный и захватывающий сюжет с тайной, которую предстоит разгадать вместе с героями. Также можно увидеть уголки мира покемонов, которые в играх не так часто исследуются. К тому же Райан Рейнольдс тоже привносит какой-то энтузиазм всему этому действу. Но уже во второй половине фильма начинаешь замечать огрехи как сюжетные, так и графические. Многие с опаской рассматривали адаптацию покемонов в киноформате, так как скептически относились к предстоящим экшн-сценам. И эти опасения полностью подтвердились. Если бы фильму удалось держать высокую планку от начала и до конца, то цены бы ему не было. Рейтинг IMDb — 6,5

Обитель зла: Раккун-Сити, 2021

Основан на играх: Resident Evil и Resident Evil 2. Это адаптация первой и второй игр. Сюжет строится вокруг вспышки эпидемии, которая превратила людей к кровожадных зомби. Первое, что бросается в глаза и вызывает недоумение — подбор актеров, он оказался неудачным. Все, что зрители так любили в прошлых фильмах, в перезагрузке было утрачено. Сценарий плохо прописан, отчего сюжет становится провальным. Адаптация нацелена на тех, кто играл в первоисточник, иначе много будет непонятным. И главное, что делает ужастик и боевик провальным — это скука. А ее во время просмотра предостаточно. Рейтинг IMDb — 5,2

Охотник на монстров, 2020

Основан на играх: Monster Hunter. Киноадаптации игр не так часто окупают себя, и это именно тот случай. Фильм вышел в неудачное время, когда везде был карантин, и с треском провалился в прокате, не окупив даже скромный бюджет в 60 миллионов долларов. Концепция и задел были отличными, у игр довольно преданная фанатская база, но даже этой лояльности не хватило, чтобы простить все огрехи фильма. Слабая режиссура, монтаж и сам сюжет ничем нельзя перекрыть, даже неплохой компьютерной графикой. Рейтинг IMDb — 5,2

Tomb Raider: Лара Крофт, 2018

Основан на играх: Tomb Raider. Первое, что стоит отметить, — зритель может явно увидеть на экране, на что был потрачен весь тот огромный бюджет, который был заложен в основу производства фильма. Тут и графика, и постановка экшн-сцен, и работа с декорациями и костюмами — все сложилось в целостную качественную картинку. Отношения между Ларой Крофт и ее отцом, которые лежат в основе фильма, тоже кажутся по-настоящему трогательными. А в образе главной героини акцент делается именно на ее волевом характере, что тоже дает плюсик в копилку хорошо прописанной индивидуальности персонажа. Рейтинг IMDb — 6,3

Vianney Le Caer / Invision / East News , Invision / Invision / East News Морра 10 часов назад Джоли была идеальной Ларой Крофт - - Ответить