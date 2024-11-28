14 трансформаций актеров на экране, которых, кажется никакой ролью не напугать
Кино
1 час назад
Профессия актера подразумевает игру абсолютно разных ролей. Для этого они идут на разные авантюры: одни худеют или прибавляют вес, вторые сидят по десятку часов на гриме, а другие вовсе подвергают себя психологическим испытаниям, чтобы сыграть лучше. Сегодня мы решили вспомнить актеров, которые не боятся внешних перевоплощений, даже если будут выглядеть не так красиво, как привыкли.
Антонио Бандерас — «Отпетый мачо»
Деми Мур — «Субстанция»
Оливия Колман — «Отверженные»
Марион Котийяр — «Маленькая девочка в голубом»
Адам Драйвер — «Феррари»
Софи Тернер — «Джоан»
Никола Кохлан — «Захватите их!»
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Courtesy Everett Collection / East News
Вайнона Райдер —"Битлджус"
Гари Олдман — «Оппенгеймер»
Хоакин Феникс — «Все страхи Бо»
Уиллем Дефо — «Бедные-несчастные»
Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
Хавьер Бардем — «Русалочка»
Мелисса Маккарти — «Русалочка»
Любая профессия имеет свои сложности, актерская, в том числе. Но те, кто стал известен, добились этого именного благодаря тому, что когда-то не бросили свою мечту.
Фото на превью Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, Beau Is Afraid / Access Entertainment, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Courtesy Everett Collection / East News
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