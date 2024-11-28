14 трансформаций актеров на экране, которых, кажется никакой ролью не напугать

Кино
1 час назад

Профессия актера подразумевает игру абсолютно разных ролей. Для этого они идут на разные авантюры: одни худеют или прибавляют вес, вторые сидят по десятку часов на гриме, а другие вовсе подвергают себя психологическим испытаниям, чтобы сыграть лучше. Сегодня мы решили вспомнить актеров, которые не боятся внешних перевоплощений, даже если будут выглядеть не так красиво, как привыкли.

Антонио Бандерас — «Отпетый мачо»

Millie Turner/Invision/East News, © Gun Shy / Salty Film

Деми Мур — «Субстанция»

Оливия Колман — «Отверженные»

Millie Turner/Invision/East News, © Les Misérables / BBC Studios

Марион Котийяр — «Маленькая девочка в голубом»

Castel Franck/ABACA/Abaca/East News, © Little Girl Blue / Les Films du Poisson

Адам Драйвер — «Феррари»

SAMEER AL-DOUMY/AFP/East News, © Ferrari / Forward Pass

Софи Тернер — «Джоан»

Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News, © Joan / All3Media

Никола Кохлан — «Захватите их!»

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Courtesy Everett Collection / East News

Вайнона Райдер —"Битлджус"

Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/Sipa Press/East News, © Beetlejuice Beetlejuice / Warner Bros.

Гари Олдман — «Оппенгеймер»

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, © Oppenheimer / Universal Pictures

Хоакин Феникс — «Все страхи Бо»

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, © Beau Is Afraid / Access Entertainment

Уиллем Дефо — «Бедные-несчастные»

Scott A Garfitt/Invision/East News, © Poor Things / Element Pictures

Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, © Fosse / Verdon / FX

Хавьер Бардем — «Русалочка»

Kristin Callahan/Everett Collection, © The Little Mermaid / Walt Disney Pictures

Мелисса Маккарти — «Русалочка»

Chris Pizzello/Invision/East News, © The Little Mermaid / Walt Disney Pictures

Любая профессия имеет свои сложности, актерская, в том числе. Но те, кто стал известен, добились этого именного благодаря тому, что когда-то не бросили свою мечту.

Фото на превью Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, Beau Is Afraid / Access Entertainment, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Courtesy Everett Collection / East News

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