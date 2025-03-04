Личный опыт: 9 предметов, которые я бы не советовала приносить в дом

Кто не мечтает упростить быт, потратить меньше времени и сил на уборку, но при этом не жить в грязи? Я точно мечтаю, и, похоже, таргетологи точно знают, что мне нужно — в ленте постоянно всплывают рекламы швабр, скребков, щеток и пылесосов для кровати с приставками "чудо" или "супер".

Кажется, я взрослый человек, понимаю, как работает реклама, но как же заманчиво смотреть на эти ролики, где счастливая женщина с радостью делает пару движений какой-то супер-щеткой, и дом сразу наполняется чистотой! Посмотрите, как она мгновенно убирает налет с крана, оттирает плиту или моет душевую до блеска!

Конечно, в реальности такого чуда ожидать не стоит, но иногда так хочется попробовать эти волшебные штуки. И вот, я попробовала.