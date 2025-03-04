Личный опыт: 9 предметов, которые я бы не советовала приносить в дом
Так часто наши деньги утекают на вещи, которые в итоге оказываются лишними. Я проанализировала свои траты и нашла 9 дорогих вещей, которые совсем не оправдали себя. Возможно, многие из них выглядели заманчиво на момент покупки, но в реальности оказались бесполезными и лишь занимали место в доме.
Чудо-штуки для уборки, которые постоянно появляются в новостной ленте
Кто не мечтает упростить быт, потратить меньше времени и сил на уборку, но при этом не жить в грязи? Я точно мечтаю, и, похоже, таргетологи точно знают, что мне нужно — в ленте постоянно всплывают рекламы швабр, скребков, щеток и пылесосов для кровати с приставками "чудо" или "супер".
Кажется, я взрослый человек, понимаю, как работает реклама, но как же заманчиво смотреть на эти ролики, где счастливая женщина с радостью делает пару движений какой-то супер-щеткой, и дом сразу наполняется чистотой! Посмотрите, как она мгновенно убирает налет с крана, оттирает плиту или моет душевую до блеска!
Конечно, в реальности такого чуда ожидать не стоит, но иногда так хочется попробовать эти волшебные штуки. И вот, я попробовала.
- Ершик, который должен был упростить чистку унитаза, оказался бесполезной фигней, которая разве что красиво висит на стеночке. Что, кстати, весьма неудобно - его сложно поставить на место после использования, не заляпав стену и пол. Так что он лишь грязь развозит.
- На супер-щетку для быстрой уборки всех поверхностей в доме я еле нацепила губку-насадку, и то в процессе она все время отлетала.
- Модный девайс для чистки мебели от шерсти я бы отправила его создателю и закрыла его в квартире хотя бы с одним пушистым котом - пусть расскажет, как прошла уборка.
Метелка для пыли
В родительском доме всегда была эта штука, я совсем не понимала для чего она и поэтому игралась с ней. Потом оказалась, что у этой штуки есть название "пипидастр" и нужна она нам для уборки.
Подобные метелки бывают разных видов и производятся из разных материалов - от полипропилена до страусиных перьев. Принцип работы у всех одинаковый: ворсинки притягивают пыль за счет статического электричества. Однако часть ее все же остается на предметах или падает на пол, из-за чего приходится использовать дополнительные средства для уборки. Гораздо проще взять обычные тряпочки или спланировать места хранения так, чтобы пыль в них не попадала.
Я продолжала пользоваться пипидастром какое-то время, веря в его чудодейственные свойства. Но потом я поняла, что уборка с его помощью всегда требует дополнительных шагов: полы все равно нужно протирать тряпкой, а мебель — вытирать влажной салфеткой. И вот эта неудобная, но вроде бы нужная вещь продолжала стоять в углу, как напоминание о том, как легко можно попасть на рекламные уловки.
Когда я решила сделать генеральную уборку и перебрать все свои "полезные" предметы для дома, пипидастр оказался среди прочих вещей, которые слишком долго занимали место без особой пользы. Как оказалось, гораздо проще потратить время на уборку с использованием более простых и проверенных средств. Так я избавилась от еще одной ненужной вещи, которая, хотя и казалась функциональной, в итоге только занимала пространство.
Капсулы для стирки
Казалось бы, удобненько - бросила капсулу в барабан и загрузила вещи. Но порой 1 капсулы недостаточно для того, чтобы отстирать вещи, а 2 - слишком много. А приходится брать две, и стирка обходится дороже (капсулы в принципе стоят больше, чем жидкое средство, ведь фасовка товара всегда сказывается на его цене).
То ли дело жидкое средство — я уже на глаз определяю, сколько налить. Ради интереса посчитала, и оказалось, что с ним стирать выходит в 2,5 раза дешевле.
Еще один момент, который уменьшил мой интерес к капсулам, — они часто рвутся и прилипают к барабану. Я пробовала и самые дорогие капсулы, и среднего ценового сегмента, и дешевые — рано или поздно из машинки доставала вещи с кусочками геля. Приходилось стирать заново.
Если дома есть дети, капсулы для стирки - вообще не вариант. Вообще-то это небезопасно. Малыши находят и проглатывают разноцветные "пакетики" или пробуют их содержимое. После некоторых таких инцидентов производители начали фасовать товар в упаковки с защитными замками, но рисковать как-то все равно не хочется.
Кроме того, содержимое капсул является более токсичным, чем, например, стиральный порошок. Один ученый предполагает, что это из-за более высокой концентрации активных веществ.
Спортивное питание и всевозможные добавки
Я вегетарианка и долгое время скупала товары, которые вроде как должны обеспечить меня веществами, которые я не получаю из еды. БАДы и витамины (разные и побольше, чтобы наверняка), «суперфуды», веганский протеин. А еще ж надо взять прикольный шейкер, потому что размешивать протеин в кружке — это моветон.
Я знаю кучу людей, которые регулярно заказывают комплексы аминокислот, протеиновые смеси и «полезные» добавки. Если кто-то пошел в зал — вообще пиши пропало. Нужно спустить половину зарплаты на спортпит, а то ведь «мышцы расти не будут».
Но даже спортсменам при условии сбалансированного питания не нужны специфические добавки. Что уж говорить о людях, которые пару раз в неделю приходят делать селфи возле тренажеров? У условной Маши не появятся рельефные мышцы просто потому, что вместо ужина она пьет протеиновый коктейль.
Мое помешательство прошло после медицинского обследования и сдачи анализов. Врач лечил мой гипервитаминоз и прописал курс препаратов, которые компенсировали реальные дефициты в организме. А еще научил правильно питаться — это оказалось дешевле и полезнее для здоровья, чем регулярно делать кассу магазинам спортивного питания.
Охлаждающая подставка для ноутбука
Наверняка такие прибамбасы есть у многих людей, которые по долгу службы или хобби проводят за монитором много часов. Увы, толку от таких подставок особого нет. Производители ноутбуков не дураки и продумали систему охлаждения «железа». На нижней панели есть вентиляционные отверстия, а за счет небольших плоских ножек ноут уже немного приподнят для лучшего прогона воздуха.
Я отвалила немалую сумму за подставку, производитель которой обещал, что ноутбук не то, что перегреваться не будет, он начнет «летать» и чуть ли не карму мою сможет чистить. Но в какой-то момент рабочая лошадка стала уж слишком сильно нагреваться, забив на то, что подставка должна была разрулить все проблемы.
Оказалось, кулер забит шерстью (спасибо котам за это) — в сервисе все почистили, и ноут перестал думать, что мы с ним переехали в страну с тропическим климатом. Подставку я кому-то сбагрила, а для профилактики перегрева нашлись более эффективные средства — регулярное техобслуживание ноутбука и фурминатор для шерстяных хакеров.
Модные сыворотки для лица
Сдается мне, на эту удочку клюют многие женщины. Взять, к примеру, сыворотки с коллоидным золотом, которые купили все мои подружки (и я). Они, мол, и кожу разгладят, и неровности зашлифуют, и вообще, лицо станет более гладким, чем попка младенца. Но что говорят научные исследования?
Подобные средства могут положительно влиять на кожу, но если в составе есть более эффективные вещества: пептиды, антиоксиданты, некоторые кислоты. Так зачем переплачивать за золотишко?
Временами я тратила на сыворотки $ 200-400 в месяц, но кожа лучше почему-то не становилась. После похода к дерматологу-косметологу оказалось, что на некоторые активные вещества мой организм реагирует лишь раздражением, а составы многих модных сывороток весьма сомнительны. В лучшем случае ингредиент, на который делали ставку в рекламе, значился в конце списка. А перед ним шли вещества, которые по-хорошему не стоит наносить на кожу. Подобранный специалистом уход оказался более эффективным и в 10 раз дешевле (в пересчете на месяц использования).
Бумажный ролик для одежды
Кажется, что липкие ролики для чистки одежды — предмет первой необходимости, особенно если в доме есть животные. Однако на практике все немного не так: некоторые пользователи сети предлагают вместо них использовать скотч, другие — бархатистую щетку для одежды. Последнюю можно использовать по несколько лет, не покупая сменные детали.
На практике оказалось, что эти липкие ролики для одежды тоже не такие уж классные. Они не всегда убирают всю пыль и волосы с одежды, как заявлено. Если на одежде есть какие-то сложные пятна или катышки, ролики с ними справляются. При слишком частом использовании могут оставаться остатки клея на ткани, что портит внешний вид одежды.
Я купила липкий ролик, устав бороться с пыльными следами и волосами на одежде. Но после нескольких использований заметила, что результат не всегда оправдывает ожидания. К тому же, мне стало неудобно, когда после применения на одежде оставались следы клея. Для себя решила — никогда в жизни больше не куплю этот ролик, он не сколько чистит, сколько пачкает мою одежду.
Подарочные сертификаты
Многие говорят, что это отличный подарок. Пихать деньги в конверте вроде как не очень комильфо, а так ты даришь человеку новые впечатления. Ну или возможность приобрести то, что ему понравится.
За последний год я купила кучу сертификатов: маме - к стоматологу, сестре - к косметологу, знакомым молодоженам - к фотографу, мужу - в барбершоп, подруге - в магазин белья. На косметолога, фотографа и барбера люди благополучно забили. Подруга не нашла лифчиков своего размера и набрала абы что - просто деньги на ветер. Мама тянула резину и в итоге почти закончила лечить один зуб (я брала сертификат на конкретную сумму, а прайс в клинике уже успел измениться), теперь ищет другого врача, чтобы доделал.
В следующий раз лучше деньги по старинке подарю. Я, видимо, не из тех людей, которые умеют выбирать эпичные презенты.
Дешевые обои
Говорят, хорошие обои могут прослужить даже больше 15 лет. Хотя, конечно, на реальный срок могут повлиять разные факторы: влажность в помещении, наличие маленьких детей и животных. У нас дома есть традиция — менять обои каждые 5 лет. Прошлым летом как раз наступил момент икс и мы поехали в гипермаркет.
С прошлой смены обоев цены выросли, мы немножко офигели и решили сэкономить. Радуясь своей смекалочке, нахапали дешевые рулоны, которые лежали в отдельной секции и ждали таких же простофиль. А чтобы не нарушить баланс трат во вселенной, решили «шикануть» — на кухню взяли шикарные золотистые обои из тех, что сильно подороже.
Что мы имеем 6 месяцев спустя? В гостиной обои выгорели и во многих местах отклеились, в спальне со стен сыплется странная субстанция, в коридоре вообще запущен процесс отторжения настенного покрытия. Только на кухне обои такие же красивые — аж глаз радуется. А условия там самые суровые: есть проблемы с вентиляцией, в окно постоянно лупит солнце, коты ночами бегают по стенам. Ну и это кухня — даже обои приходится мыть.
Во всех комнатах работал один мастер, он использовал один и тот же клей, но странно смотрел на нас, когда мы всучили ему те рулоны из секции для дурачков. Что ж, собираемся снова ехать в магазин, план «Это же просто обои! 5 лет и самые дешевые продержатся» провалился. Экономия довела до того, что придется снова тратить деньги. Да и дешевые обои кажутся таковыми, когда смотришь цену за метр. А когда рассчитываешь метраж комнат, циферки на счетчике трат накручиваются с бешеной скоростью.