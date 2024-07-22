«Мам, я не хочу учиться». Почему я не стала настаивать на высшем образовании своей дочери

По поводу необходимости высшего образования есть два диаметрально противоположных мнения: одни считают, что оно жизненно необходимо, а другие уверены, что теория — ничто по сравнению с практикой и освоить интересную и прибыльную профессию можно не только в вузе, но и в колледже. Или вовсе получить все необходимые навыки во время работы.

У нас с мужем две дочери. Одна, Лиза, уже взрослая и несколько лет живет отдельно. С самого детства она была очень серьезной девочкой и уже в первом классе решила, что станет врачом, как и ее бабушка по отцу. Конечно, мы думали, что за годы школьной учебы она еще не раз поменяет свое мнение, однако она осталась тверда в своем решении: закончила школу с золотой медалью, поступила в медицинский, а при выборе специализации без всяких сомнений остановилась на кардиохирургии. А вот вторая дочка, Катя, которая родилась на десять лет позже сестры, росла совершенной ее противоположностью: казалось, энергии девочки не было конца и усадить ее за учебники представлялось той еще задачкой. Зато всякие творческие задания могли увлекать ее на часы, особенно она любила рисование. В школе Катя училась преимущественно на тройки и четверки, но не потому, что способностей не хватало, просто точные науки ей были не очень интересны. Но вот по языку и литературе оценки были отличными, особенно учителя хвалили ее сочинения. Мы с мужем никогда не ругали дочь за тройки. В конце концов, оценки — это всего лишь цифры, которые ни о чем не говорят. Зато в школе искусств, куда она пошла одновременно с поступлением в первый класс, дела шли просто прекрасно — ее рисунки всегда занимали первые места не только на местных, но и на областных выставках детских работ. Однако становиться художником она не собиралась — в отличие от Лизы, будущую профессию она выбирала себе раз в полгода, причем варианты были разнообразными: от машиниста метро до ветеринара.

После 9 класса Катя решила остаться в школе до 11, хотя мы предлагали пойти ей в художественное училище. Но дочка отказалась — с выбором профессии она так еще и не определилась, и мы решили предоставить ей право самостоятельного выбора. Конечно, как и любые родители, мы с мужем надеялись, что после окончания школы она поступит в какой-нибудь вуз и получит хорошую профессию. Примерно в середине последнего года обучения мы осторожно спросили у Кати, выбрала ли она университет, в который хочет пойти. Несмотря на то, что ее ответ не был уж таким неожиданным, мы с супругом слегка растерялись, когда услышали его: дочка заявила, что не хочет учиться, а планирует сразу пойти работать. — Мама, папа, — сказала она. — Я пока не знаю, какую профессию выбрать, поэтому после школы пойду работать. Это Лиза всегда знала, что будет врачом, а я вот не такая. Да и хочу свои деньги зарабатывать, чтобы у вас не брать. — Но кем же ты будешь работать, если ничего не умеешь? Официанткой? Уборщицей? — спросил муж, который, казалось, был расстроен гораздо больше моего. — Ну пап... — улыбнулась Катя. — Я уже пару месяцев учусь делать татуировки. Когда говорила, что иду гулять, ходила в салон, где наблюдала за мастером, и даже сделала несколько тату на искусственной коже. Мои работы мастеру понравились, и он согласился взять меня помощником. Так что он ждет меня сразу после того, как я сдам все выпускные экзамены.

Вечером у меня с мужем был серьезный разговор. Несмотря на то, что он всегда был за то, чтобы предоставлять дочери свободу в разумных пределах, смириться с тем, что его Катенька не получит высшего образования, супругу было тяжело. — Ну вот заставим мы ее пойти в вуз, а дальше что? Будет мучиться, да еще и нас винить начнет во всем, когда будет особенно тяжело. Даже если закончит учебу, то работать по специальности не пойдет. Да и вспомни себя в ее возрасте — неужели ты уже в 17 лет знал, где хочешь учиться? Неужели мечтал стать инженером? — сказала я. — Нет... — задумчиво ответил муж. — Родители хотели, чтобы я стал или врачом, как мама, или инженером, как папа. Вот я и выбрал то, что мне казалось более простым. Но ведь сейчас я не жалею, я люблю свою работу! — А если бы ты так и не полюбил то, чем занимаешься? Был бы ты счастлив? Или всю жизнь бы клял родителей, которые заставили тебя получить ненужную профессию и идти на работу, которую ты ненавидишь? Посмотри на меня — мама заставила меня пойти учиться на экономиста, а я всегда хотела быть архитектором, ты же знаешь... И что в итоге? Всю жизнь работаю бухгалтером и всю жизнь не люблю свою работу. Да, меня ценят, я хорошо зарабатываю, но приносит ли мне это удовольствие? Муж внимательно на меня посмотрел. — Да, ты права, я не хочу быть причиной несчастья Катерины. Пусть делает то, что приносит ей радость, может, сама когда-нибудь решит, что ей нужно высшее образование.