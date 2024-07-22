Статья посредственная, но в целом ничего против не имею, пусть делают что хотят.
Есть у нас в вузе такая категория студентов, которых "родители заставили учиться". Они не забирают документы, почти не посещают занятия, работают. Интереса к высшему образованию не проявляют, открыто говорят - получу диплом, швырну его в лицо родителям и уйду. Поскольку университет наш преувеличенно добренький и отчислять не торопится, возимся с такими студентами мы, преподаватели.
Один мой знакомый вложил кучу денег в образование сына, заставил его стать юристом. Сыночек учился в одном из самых известных вузов: пять лет вместо четырех, оставался на второй год. В итоге ему купили дипломную работу, озолотили весь профессорско-преподавательский состав во главе с деканом, протащили безвольное тело сыночка через предзащиту и защиту - и получили заветную синюю корочку. Сыночек посмотрел на нее, отдал ее отцу, а сам сел в машину (которую купил полгода назад, тайком продав отцовский скот) и был таков.
Были такие и на магистратуре, и если студенты бакалавриата еще вызывали у меня немного понимания и сочувствия, то взрослые люди (минимум 22-23 года), покупающие диссертацию на родительские деньги - уже нет. Тут уже "или крестик сними, или трусы надень".
«Мам, я не хочу учиться». Почему я не стала настаивать на высшем образовании своей дочери
По поводу необходимости высшего образования есть два диаметрально противоположных мнения: одни считают, что оно жизненно необходимо, а другие уверены, что теория — ничто по сравнению с практикой и освоить интересную и прибыльную профессию можно не только в вузе, но и в колледже. Или вовсе получить все необходимые навыки во время работы.
У нас с мужем две дочери. Одна, Лиза, уже взрослая и несколько лет живет отдельно. С самого детства она была очень серьезной девочкой и уже в первом классе решила, что станет врачом, как и ее бабушка по отцу. Конечно, мы думали, что за годы школьной учебы она еще не раз поменяет свое мнение, однако она осталась тверда в своем решении: закончила школу с золотой медалью, поступила в медицинский, а при выборе специализации без всяких сомнений остановилась на кардиохирургии.
А вот вторая дочка, Катя, которая родилась на десять лет позже сестры, росла совершенной ее противоположностью: казалось, энергии девочки не было конца и усадить ее за учебники представлялось той еще задачкой. Зато всякие творческие задания могли увлекать ее на часы, особенно она любила рисование. В школе Катя училась преимущественно на тройки и четверки, но не потому, что способностей не хватало, просто точные науки ей были не очень интересны. Но вот по языку и литературе оценки были отличными, особенно учителя хвалили ее сочинения.
Мы с мужем никогда не ругали дочь за тройки. В конце концов, оценки — это всего лишь цифры, которые ни о чем не говорят. Зато в школе искусств, куда она пошла одновременно с поступлением в первый класс, дела шли просто прекрасно — ее рисунки всегда занимали первые места не только на местных, но и на областных выставках детских работ. Однако становиться художником она не собиралась — в отличие от Лизы, будущую профессию она выбирала себе раз в полгода, причем варианты были разнообразными: от машиниста метро до ветеринара.
После 9 класса Катя решила остаться в школе до 11, хотя мы предлагали пойти ей в художественное училище. Но дочка отказалась — с выбором профессии она так еще и не определилась, и мы решили предоставить ей право самостоятельного выбора. Конечно, как и любые родители, мы с мужем надеялись, что после окончания школы она поступит в какой-нибудь вуз и получит хорошую профессию.
Примерно в середине последнего года обучения мы осторожно спросили у Кати, выбрала ли она университет, в который хочет пойти. Несмотря на то, что ее ответ не был уж таким неожиданным, мы с супругом слегка растерялись, когда услышали его: дочка заявила, что не хочет учиться, а планирует сразу пойти работать.
— Мама, папа, — сказала она. — Я пока не знаю, какую профессию выбрать, поэтому после школы пойду работать. Это Лиза всегда знала, что будет врачом, а я вот не такая. Да и хочу свои деньги зарабатывать, чтобы у вас не брать.
— Но кем же ты будешь работать, если ничего не умеешь? Официанткой? Уборщицей? — спросил муж, который, казалось, был расстроен гораздо больше моего.
— Ну пап... — улыбнулась Катя. — Я уже пару месяцев учусь делать татуировки. Когда говорила, что иду гулять, ходила в салон, где наблюдала за мастером, и даже сделала несколько тату на искусственной коже. Мои работы мастеру понравились, и он согласился взять меня помощником. Так что он ждет меня сразу после того, как я сдам все выпускные экзамены.
Вечером у меня с мужем был серьезный разговор. Несмотря на то, что он всегда был за то, чтобы предоставлять дочери свободу в разумных пределах, смириться с тем, что его Катенька не получит высшего образования, супругу было тяжело.
— Ну вот заставим мы ее пойти в вуз, а дальше что? Будет мучиться, да еще и нас винить начнет во всем, когда будет особенно тяжело. Даже если закончит учебу, то работать по специальности не пойдет. Да и вспомни себя в ее возрасте — неужели ты уже в 17 лет знал, где хочешь учиться? Неужели мечтал стать инженером? — сказала я.
— Нет... — задумчиво ответил муж. — Родители хотели, чтобы я стал или врачом, как мама, или инженером, как папа. Вот я и выбрал то, что мне казалось более простым. Но ведь сейчас я не жалею, я люблю свою работу!
— А если бы ты так и не полюбил то, чем занимаешься? Был бы ты счастлив? Или всю жизнь бы клял родителей, которые заставили тебя получить ненужную профессию и идти на работу, которую ты ненавидишь? Посмотри на меня — мама заставила меня пойти учиться на экономиста, а я всегда хотела быть архитектором, ты же знаешь... И что в итоге? Всю жизнь работаю бухгалтером и всю жизнь не люблю свою работу. Да, меня ценят, я хорошо зарабатываю, но приносит ли мне это удовольствие?
Муж внимательно на меня посмотрел.
— Да, ты права, я не хочу быть причиной несчастья Катерины. Пусть делает то, что приносит ей радость, может, сама когда-нибудь решит, что ей нужно высшее образование.
Как и говорила, после сдачи всех экзаменов Катя пошла работать в тату-салон помощником мастера. Получалось у нее хорошо — спустя год люди стали записываться именно к ней, а еще через год она открыла хоть и совсем небольшую, но собственную студию. Еще один год спустя она съехала от нас на съемную квартиру, и однажды, придя в гости, сказала:
— Мам, пап, я созрела для универа. Теперь я точно знаю, кем хочу быть и уже подала документы на поступление.
— И кем же? — одновременно с мужем спросили мы.
Дочка посмотрела на меня с хитрой улыбкой и сказала:
— Архитектором!
Комментарии
Статья посредственная, но в целом ничего против не имею, пусть делают что хотят.
«Мы с мужем никогда не ругали дочь за тройки. В конце концов, оценки — это всего лишь цифры, которые ни о чем не говорят».
И мы не ругаем. Но оценки — это все-таки не просто цифры. По ним можно ориентироваться насколько хорошо ребенок усваивает предмет.
Высшее образование, аспирантура, кандидатская диссертация. Всё на бюджете. Работаю в итоге по профессии, которой на трёхмесячных курсах обучалась. "Вышка" переоценена, говорю как человек с "вышкой")) Но не отрицаю, что "запасную профессию" лучше иметь, чем не иметь.
Ну может и надуманная статья, а у меня в семье есть очень разный опыт:меня мама заставила поступить в колледж, я на неë обижалась, а по итогу имею любимую профессию! Я не настаивала на высшем образовании дочери-и она мне благодарна🤗Младший сын решил бросить престижный колледж после 2го курса, и мне пришлось смириться, он получил другую профессию, зарабатывает больше меня, встретил на работе жену, счастлив! Пути Господни неисповедимы!
С вышкой или без вышки, важно, чтобы отпрыск в первую очередь мог и хотел устроиться в жизни. Можно получать диплом не сразу после школы, а несколько лет спустя. Когда уже понял, чего хотеть. Но совсем без образования, хоть высшего, хоть средне специального, пробиться сложно. Я своих пихать в вуз не собираюсь. Но стараюсь донести мысль, что когда нет особых талантов и устремлений (а их нет), с корочкой таки лучше, чем без неё. Опыт друзей и родственников показывает