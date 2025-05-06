Мы пофантазировали, как могли выглядеть ретро-плакаты, если бы их придумали в наши дни
Народное творчество
3 часа назад
Современные возможности нейросетей иногда так завораживают, что постоянно хочется пробовать творить что-то новое и захватывающее. При создании этой подборки мы вдохновлялись весенним настроением и ностальгией и искренне надеемся, что вас эти трогательные чувства тоже не обойдут стороной.
Используются изображения, созданные с помощью ИИ.
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Черт, где у него правая ступня???!!! Это ж киборг-убийца, человек-самокат.
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Эти трое бегут отжать мобилу у пацана.
ОТДАЙ ИМ CAМ РАСТИ ДОБРЫМ!
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" Будут с водкою дебаты - отвечай :
Нет, ребяты-демократы - только чай !!!"
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А здесь соседка узнала соседа с двумя левыми баб...барышнями и отправляет фото его жене. Реальная жизнь!
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А хотите еще поностальгировать вместе с нами? Тогда загляните в эти подборки:
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