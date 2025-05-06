Мы пофантазировали, как могли выглядеть ретро-плакаты, если бы их придумали в наши дни

Народное творчество
3 часа назад

Современные возможности нейросетей иногда так завораживают, что постоянно хочется пробовать творить что-то новое и захватывающее. При создании этой подборки мы вдохновлялись весенним настроением и ностальгией и искренне надеемся, что вас эти трогательные чувства тоже не обойдут стороной.

Используются изображения, созданные с помощью ИИ.

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MelantoMania
2 часа назад

Черт, где у него правая ступня???!!! Это ж киборг-убийца, человек-самокат.

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Iosi Merson
2 часа назад

" Будут с водкою дебаты - отвечай :
Нет, ребяты-демократы - только чай !!!"

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Светлана БМВ
13 минут назад

А здесь соседка узнала соседа с двумя левыми баб...барышнями и отправляет фото его жене. Реальная жизнь!

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