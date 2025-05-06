Мы пофантазировали, как могли выглядеть ретро-плакаты, если бы их придумали в наши дни

Современные возможности нейросетей иногда так завораживают, что постоянно хочется пробовать творить что-то новое и захватывающее. При создании этой подборки мы вдохновлялись весенним настроением и ностальгией и искренне надеемся, что вас эти трогательные чувства тоже не обойдут стороной.



Используются изображения, созданные с помощью ИИ.