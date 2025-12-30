Мы представили, какими были бы персонажи картин в современной жизни, и сидим впечатленные

3 часа назад
А что если взять и представить, что герои старых полотен живут с нами в одном времени? Несомненно, они бы точно так же стояли в бесконечных очередях, скучающе листали ленту и переживали ровно о том же, что и мы. И если вам сейчас тоже стало интересно, как выглядели бы герои знаменитых полотен, оказавшись нашими современниками, — спешим сообщить: между нами куда больше общего, чем кажется на первый взгляд.

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер

«Поцелуй», Густав Климт

«Над городом», Марк Шагал

«Мона Лиза», Леонардо да Винчи

«Крик», Эдвард Мунк

«Голубые танцовщицы», Эдгар Дега

«Портрет актрисы Жанны Самари», Пьер Огюст Ренуар

«Три богатыря», Виктор Михайлович Васнецов

«Портрет Адели Блох Бауэр I», Густав Климт

«Неизвестная», Иван Крамской

«Иван Царевич на Сером Волке», Виктор Михайлович Васнецов

«Леди из Шалот», Джон Уотерхаус

«Аленушка», Виктор Михайлович Васнецов

«Юноша с корзиной фруктов», Караваджо

А здесь мы еще чуть-чуть побаловались с машиной времени и перенесли героев известных картин в разные временные эпохи. Получилось неожиданно, но очень занятно.

