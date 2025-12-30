Судя по всему, это счет за покупки его жены. Мне его искренне жаль.
Мы представили, какими были бы персонажи картин в современной жизни, и сидим впечатленные
3 часа назад
А что если взять и представить, что герои старых полотен живут с нами в одном времени? Несомненно, они бы точно так же стояли в бесконечных очередях, скучающе листали ленту и переживали ровно о том же, что и мы. И если вам сейчас тоже стало интересно, как выглядели бы герои знаменитых полотен, оказавшись нашими современниками, — спешим сообщить: между нами куда больше общего, чем кажется на первый взгляд.
«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер
© Girl with a Pearl Earring / Johannes Vermeer / Mauritshuis / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Поцелуй», Густав Климт
«Над городом», Марк Шагал
«Мона Лиза», Леонардо да Винчи
«Крик», Эдвард Мунк
«Голубые танцовщицы», Эдгар Дега
«Портрет актрисы Жанны Самари», Пьер Огюст Ренуар
«Три богатыря», Виктор Михайлович Васнецов
«Портрет Адели Блох Бауэр I», Густав Климт
«Неизвестная», Иван Крамской
«Иван Царевич на Сером Волке», Виктор Михайлович Васнецов
«Леди из Шалот», Джон Уотерхаус
© The Lady of Shalott / John William Waterhouse / Tate / Wikimedia Commons, © CC BY 3.0, AI-generated image
«Аленушка», Виктор Михайлович Васнецов
«Юноша с корзиной фруктов», Караваджо
А здесь мы еще чуть-чуть побаловались с машиной времени и перенесли героев известных картин в разные временные эпохи. Получилось неожиданно, но очень занятно.
Фото на превью Portrait of Adele Bloch-Bauer I / Gustav Klimt / Neue Galerie New York / Wikimedia Commons, AI-generated image, Portrait of an Unknown Woman / Ivan Kramskoi / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image
Пожалуйста, оставьте картины в покое. Ну хотя бы Мону Лизу, если уж неймётся..
