Мы представили 20+ голливудских звезд в образе персонажей наших любимых сказок
Интересное
1 час назад
Многих героев наших любимых сказок отлично знают и в других странах. Чего только стоит незабываемая Баба-яга, появившаяся в фильме «Хеллбой». Мы решили немного похулиганить и представить, что за экранизацию старых добрых сказок взялись иностранные режиссеры. И поэтому попросили нейросеть создать образы известных голливудских актеров в знакомых нам с детства ролях. Результат оказался неожиданным.
Хозяйка Медной горы
AI-generated image
Царевна Лебедь
AI-generated image
Соловей-разбойник
AI-generated image
Снегурочка
AI-generated image
Кикимора
Садко
AI-generated image
Емеля
AI-generated image
Баба-яга
AI-generated image
Царевна-лягушка
AI-generated image
Леший
AI-generated image
Василиса Премудрая
AI-generated image
Кощей Бессмертный
Спящая царевна
AI-generated image
Водяной
Настенька
Морской царь
Аленушка
AI-generated image
Болотник
AI-generated image
Сирин
AI-generated image
Илья Муромец
AI-generated image
Русалка
Домовой
AI-generated image
Лихо
AI-generated image
А вы бы хотели посмотреть на экранизацию наших сказок с голливудскими актерами на главных ролях? Кого представляете в роли Бабы-яги, Кощея Бессмертного и Водяного? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько статей, которые могут показаться вам интересными:
Фото на превью AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Похожее
15 историй, читая которые, понимаешь: «Женщина женщине — сестра»
20+ историй про неловкие ситуации, которые до сих пор заставляют смеяться до слез
19 женщин, которые так красиво переиграли бывших, что те до сих пор кусают локти
Истории
3 дня назад
18 историй из общественного транспорта, которые хочется прокомментировать словами: «Ничего себе поездочка»
Истории
4 недели назад
14 историй о друзьях, которые и в сложной ситуации помогут, и радость разделят
Истории
4 недели назад
16 историй из путешествий, которые вызвали целую бурю эмоций
15 историй, которые могли случиться только там, где «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы...»
20+ знаменитостей, которые оказались друг другу не чужими людьми. А мы и не знали
Ностальгия
1 неделя назад
20 подслушанных фраз, которые доказали: чужие разговоры интереснее кино
18 трогательных историй о дружбе, которая делает мир светлее
15 раз, когда дети, сами того не зная, выдали взрослые секреты
15 звонков, которые нельзя выкинуть из памяти, словно старую телефонную книгу
Истории
2 недели назад