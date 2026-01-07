Мы представили 20+ голливудских звезд в образе персонажей наших любимых сказок

Многих героев наших любимых сказок отлично знают и в других странах. Чего только стоит незабываемая Баба-яга, появившаяся в фильме «Хеллбой». Мы решили немного похулиганить и представить, что за экранизацию старых добрых сказок взялись иностранные режиссеры. И поэтому попросили нейросеть создать образы известных голливудских актеров в знакомых нам с детства ролях. Результат оказался неожиданным.

Хозяйка Медной горы

AI-generated image

Царевна Лебедь

AI-generated image

Соловей-разбойник

AI-generated image

Снегурочка

AI-generated image

Кикимора

AI-generated image

Садко

AI-generated image

Емеля

AI-generated image

Баба-яга

AI-generated image

Царевна-лягушка

AI-generated image

Леший

AI-generated image

Василиса Премудрая

AI-generated image

Кощей Бессмертный

AI-generated image

Спящая царевна

AI-generated image

Водяной

AI-generated image

Настенька

AI-generated image

Морской царь

AI-generated image

Аленушка

AI-generated image

Болотник

AI-generated image

Сирин

AI-generated image

Илья Муромец

AI-generated image

Русалка

AI-generated image

Домовой

AI-generated image

Лихо

AI-generated image

А вы бы хотели посмотреть на экранизацию наших сказок с голливудскими актерами на главных ролях? Кого представляете в роли Бабы-яги, Кощея Бессмертного и Водяного? Делитесь в комментариях.

