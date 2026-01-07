Мы представили 20+ голливудских звезд в образе персонажей наших любимых сказок

А вы бы хотели посмотреть на экранизацию наших сказок с голливудскими актерами на главных ролях? Кого представляете в роли Бабы-яги, Кощея Бессмертного и Водяного? Делитесь в комментариях.

А вот еще несколько статей, которые могут показаться вам интересными: