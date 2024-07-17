Когда мама жила в другом городе, мы приехали к ней в гости. Она, конечно, хотела побаловать нас вкусненьким, заказала торт, который был весь в ярких цветочках. И ещё было много зелёных листиков из крема. Мы едим, смотрю: у мужа язык зелёный, посмотрела на себя в зеркало- тоже, аж губы позеленели. Крем соскребли, есть его больше не стали, а сам торт был вкусный. А потом дружно ощутили себя пони, какающими радугой🤦♀️
Мы раскрыли 10+ кондитерских хитростей и теперь знаем, как купить идеальный торт
Наверняка вы не раз видели фото роскошных многоярусных тортов, которые нередко заказывают на свадьбы или юбилеи. Но на самом деле эта масштабная конструкция может наполовину состоять из несъедобных деталей. Например, из пенопласта. В этой статье мы собрали секреты профессиональных кондитеров, чтобы разобраться, какой же торт можно съесть целиком и получить удовольствие, а не раздражение от прилипшей к зубам мастики.
Заморозка — это нестрашно
- Не стоит бояться таких тортов. Многие кондитеры, как профессионалы, так и домашние, часто используют заморозку даже в процессе приготовления торта. И это никак не влияет на вкусовые качества.
- Вообще, для кондитерских изделий есть всего 2 вида натуральных консервантов — это сахар и холод. Но поскольку для долгосрочного хранения продукта сахара необходимо очень много, что никак не сопоставимо с рецептурой, то приходится использовать холод. Так что заморозка — это, скорее, кондитерская необходимость.
Процесс работы
- Очень часто в видеороликах и на фото мы видим, что кондитер работает в перчатках. Нам так и хочется воскликнуть: «Ой, мамочки!» Ведь на самом деле это делать нельзя. Во-первых, не чувствуется грязь на руках, а значит, и часто мыть их кондитер не будет. Во-вторых, руки потеют и перчатка изнутри становится рассадником микробов.
- А еще так готовить попросту неудобно — не чувствуется структура теста. Так что, если вы видите фото и видео, где кондитер мастерит торт в перчатках, знайте: это психологический прием и сделано для успокоения наших глаз, но далеко не залог стерильности.
С разноцветными тортами не все так гладко
- Пищевые красители, которые используются для таких тортов, бывают натуральными и нет. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Натуральные не дают насыщенного цвета, а стоимость готового изделия возрастает. Синтетические красители, наоборот, дают яркий цвет, имеют разнообразную палитру и обходятся дешевле натуральных. Минусы понятны — влияют на здоровье человека, что уже доказано.
- Кстати, натуральные красители также содержат всех пугающую маркировку «Е», но это не значит, что в их состав входит что-то вредное. Например, куркумин — Е100, алканин — Е103, хлорофилл — Е140.
- Если очень хочется яркого торта, то лучше не рисковать и выбирать красочную начинку, а не разноцветные коржи. Так он будет и красивым, и минимально вредным.
Украшения из живых цветов
- С некоторых пор украшать торт живыми цветами стало очень популярным трендом. И обычно этим грешат домашние кондитеры. Но как бы изысканно ни смотрелась роза на топе, все-таки это достаточно опасно. Сейчас все живые цветы обрабатываются химикатами, причем не только стебли, но и бутоны. Поэтому, даже если обернуть растение полиэтиленом, чтобы оно не соприкасалось с кремом, сам факт несъедобного и съедобного в одном флаконе — не очень хорошее явление.
- Если кондитер все-таки предлагает украсить торт таким образом, можно спросить у него сертификат от специализированной экофермы, которая выращивает цветы именно для кондитеров. Да, такие имеются. Правда, есть более простой способ: современные возможности кондитерского дела позволяют создать съедобные украшения из сахара, шоколада, мастики и так далее, которые вы вряд ли отличите от живых цветов.
Кондитерские уловки
- Если клиент хочет «красиво, но не дорого», то иногда кондитеры прибегают к такой уловке, как муляжные этажи. Это когда 1–2 нижних слоя сделаны из пенопласта, покрыты мастикой и украшены как верхние ярусы. А еще несъедобный нижний этаж может нести функцию фундамента — удерживать всю конструкцию.
- Мастику на тортах не едят. Да, технически это можно сделать — вреда такое угощение не принесет. Но на самом деле слой мастики — просто украшение торта, которое желательно снять перед приемом в пищу. Это как шкурка у копченой колбасы — по идее, съесть можно, но особой пользы и радости не будет.
- И еще немного о деньгах. Если цена торта, условно, 500 рублей за 1,5 кг — стоит задуматься. Вероятно, ничего натурального в этом торте нет. Так как только пол-литра сливок, натуральная сгущенка и масло стоят столько же, а то и больше. Так что имейте в виду: что платите, то и получаете.
- В кондитерских часто можно встретить торты, нарезанные на куски и расфасованные по отдельным упаковкам. Такие торты покупать не стоит, так как на нем скапливается больше патогенных бактерий, чем на целом.
- Покупать торт можно как в картонной, так и в пластиковой упаковке. Но если вы заметите, что на пластиковой упаковке выступил конденсат или картонная коробка отмокла, то такой торт покупать не нужно. Значит с тортом что-то произошло: или его неправильно хранили, или он приготовлен с нарушениями технологии.
Бонус: нашим читателям тоже есть что рассказать про торты и кондитеров
- Один раз заказала торт у «проверенного кондитера» с кучей положительных отзывов от общих знакомых. В результате получила красивенный сухой белый хлеб с маслом по цене крыла самолета. В магазине могла на эти деньги купить штук 5-6 тортов такого же качества. © Оксана Журавлева / ADME
- Перчатки создают лишь иллюзию чистых рук. В них не чувствуешь, когда руки испачканы, и продолжаешь работать. Даже у хирургов есть понятие «перчаточный сок», когда руки потеют, что приводит к размножению бактерий. При работе в латексных перчатках их микрочастицы могут попасть в десерт. Ну и давайте вспомним, что никто из крутых шефов не работает в резиновых перчатках. Хороший шеф моет руки. И почему поверхность мытых рук должна быть хуже резины? Только помните, дорогие кондитеры, что ногти должны быть острижены. © Булат Хабибуллин / ADME
- В принципе не люблю есть то, что приготовили другие люди, доверяю в этом плане очень немногим. Поэтому и десерты всех текстур и размеров пришлось научиться делать самой. Мастика — вообще не мое. © Юля П / ADME
- Магазинные торты есть уже невозможно (за редким исключением). На днях сестра приходила с маленьким «наполеоном», так там в составе крема, не таясь, указали маргарин. У неизвестного домашнего кондитера я бы не купила. Короче, по возможности пеку сама, причем не только торты, но и печеньки, булочки и кексы. Пусть не так эффектно, но вкусно и с понятным составом. © MilaMi / ADME
- Коллега заказала сыну на день рождения торт от домашнего кондитера. Хотела прямоугольный торт в виде баскетбольной площадки, в центре которой будет мяч. Кондитер уверяла, что все будет в лучшем виде. В итоге что-то пошло не так: на маленьком квадратном поле стоял гигантский мяч размером чуть ли не с глобус. Причем сделан этот мяч был из какого-то сахара неимоверной твердости, разрезать его так и не смогли, ковыряли-ковыряли и выкинули. Гостям досталось только «поле», которое было настолько маленьким, что резать пришлось на микроскопические кусочки. 8 тысяч сие чудо стоило, если что. © Вероника / ADME
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Комментарии
Заказываем торты у домашнего кондитера на дни рождения внуков, детей, племянников , сестёр. Всё шикарно, очень красиво и обалденно вкусно , всем нравится. Дороговато, но они того стОят!
Торты покупаем в Табрисе или Патрик и Мари, всегда очень вкусные. Магазинное качество не равно сделано тяп ляп, дешево, не вкусно и опасно, так то и домашний кондитер может и кошке дать по продуктам пройтись и собаке ложку облизать.
Эдмишники своим альтернативным мышлением никогда не перестанут удивлять. Они только что открыли и поспешили сообщить, что живые цветы на торте это не очень. А я то думала! Их же все едят и думают, что круто. И только эдми говорит, эй, постойте, цветы могут быть искусственными и съедобными, не надо покупать с живыми. И что совсем удивительно, что, оказывается, вы только подумайте, дешевые торты явно из дешевых продуктов! Да быть не может! Даже не знаю, а как насчет не только тортов.... пока эдми не сделает открытие, я так и буду думать, что заморозка это ужас, а из дорогих продуктов получаются дешевая готовая еда.