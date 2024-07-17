Мы раскрыли 10+ кондитерских хитростей и теперь знаем, как купить идеальный торт

Эдмишники своим альтернативным мышлением никогда не перестанут удивлять. Они только что открыли и поспешили сообщить, что живые цветы на торте это не очень. А я то думала! Их же все едят и думают, что круто. И только эдми говорит, эй, постойте, цветы могут быть искусственными и съедобными, не надо покупать с живыми. И что совсем удивительно, что, оказывается, вы только подумайте, дешевые торты явно из дешевых продуктов! Да быть не может! Даже не знаю, а как насчет не только тортов.... пока эдми не сделает открытие, я так и буду думать, что заморозка это ужас, а из дорогих продуктов получаются дешевая готовая еда.