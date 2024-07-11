Не спускайте деньги на эти 7 летних вещей. Мы нашли им крутую альтернативу

Летом особенно тянет обновить гардероб, да и распродажи не за горами. Поэтому мы собрали рекомендации модных специлистов, которые позаботятся о том, чтобы вы не потратили свои деньги зря, и помогут вам выбрать вещи, на которые точно стоит обратить внимание. А еще предлагаем вам взглянуть на отчет Pinterest, где анализируются запросы пользователей и понять, что интересует модниц прямо сейчас. Используются изображения, созданные при помощи ИИ.

Юбки карго

Амбидекстров Пипидастр 17 минут назад У нас в таком огнище каждая третья ходит - - Ответить

В этом году мода вынесла юбкам карго модный приговор: это уже неактуально. Вместо них эксперты рекомендуют носить джинсовые юбки макси. А если вы хотите, чтобы вас заметили вообще все — без всяких сомнений надевайте юбку леопардовой расцветки, ведь анималистичные принты снова в тренде!

Брюки капри

Стилисты советуют с большой осторожностью носить капри: из-за длины они могут нелестно сидеть на фигуре, к тому же сейчас они не в моде (за исключением классической черной минималистичной модели, которую рекомендуется носить с просторной рубашкой). Лучше заменить брюки капри на горячий летний тренд — бермуды, которые сейчас можно сочетать даже с блейзером и каблуками, или на просторные укороченные брюки.

Тесные футболки

Плодожорка 31 минута назад Поддержку жилет хотя бы потому, что, правильно сшитый, его можно носить без бюстгальтера даже с большим размером груди. И лён летом очень приятен в жару. - - Ответить

В пылу летних распродаж, когда глаза разбегаются, советы стилистов точно придутся к месту. В жаркую погоду они рекомендуют избегать плотно прилегающих к подмышкам футболок, на которых могут быть заметны пятна пота — просто катастрофа! Можно, конечно, выбрать вещь попросторнее — например, обычную белую футболку, но если эта вечная классика кажется вам скучноватой, то можете обратить внимание на горячий тренд лета-2024: хлопковый или льняной жилет. Носить его нужно на голое тело — и не жарко, и супермодно!

Кроп-топ

Модные консультанты считают, что обтягивающие кроп-топы, открывающие живот, подходят скорее подросткам, а не взрослым женщинам. Но это не значит, что мы с вами не должны делать акцент на фигуре. Для этого есть более элегантный вариант — топ в стиле Брижит Бардо с открытыми плечами. Этот универсальный предмет одежды, который подчеркивает плечи, можно носить хоть с джинсами, хоть с юбкой, хоть с шортами.

Обтягивающее платье

Такие платья выгодно подчеркивают формы, но летом в них не очень комфортно: любое мокрое пятнышко предательски испортит все впечатление. В жаркую погоду стилисты советуют носить просторные платья со спущенными плечами и свободным рукавом, они сейчас в тренде.

Юбки чуть ниже колена

Плодожорка 28 минут назад Серьёзно? Даже на фото модель в длинной юбке выглядит как шарик. - - Ответить

Стилисты советуют быть осторожными с юбками такой длины, так как они выглядят слегка устаревшими. Лучше заменить их настоящим хитом этого лета — белой юбкой макси, обычной или плиссированной.

Вещи с принтом

Плодожорка 26 минут назад на первом фото перебор с принтом. Верх или них нужен был однотонный в цвет, и было бы не хуже других вариантов. - - Ответить