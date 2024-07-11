Не спускайте деньги на эти 7 летних вещей. Мы нашли им крутую альтернативу
Летом особенно тянет обновить гардероб, да и распродажи не за горами. Поэтому мы собрали рекомендации модных специлистов, которые позаботятся о том, чтобы вы не потратили свои деньги зря, и помогут вам выбрать вещи, на которые точно стоит обратить внимание. А еще предлагаем вам взглянуть на отчет Pinterest, где анализируются запросы пользователей и понять, что интересует модниц прямо сейчас.
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Юбки карго
В этом году мода вынесла юбкам карго модный приговор: это уже неактуально. Вместо них эксперты рекомендуют носить джинсовые юбки макси. А если вы хотите, чтобы вас заметили вообще все — без всяких сомнений надевайте юбку леопардовой расцветки, ведь анималистичные принты снова в тренде!
Брюки капри
Стилисты советуют с большой осторожностью носить капри: из-за длины они могут нелестно сидеть на фигуре, к тому же сейчас они не в моде (за исключением классической черной минималистичной модели, которую рекомендуется носить с просторной рубашкой).
Лучше заменить брюки капри на горячий летний тренд — бермуды, которые сейчас можно сочетать даже с блейзером и каблуками, или на просторные укороченные брюки.
Тесные футболки
Поддержку жилет хотя бы потому, что, правильно сшитый, его можно носить без бюстгальтера даже с большим размером груди. И лён летом очень приятен в жару.
В пылу летних распродаж, когда глаза разбегаются, советы стилистов точно придутся к месту. В жаркую погоду они рекомендуют избегать плотно прилегающих к подмышкам футболок, на которых могут быть заметны пятна пота — просто катастрофа! Можно, конечно, выбрать вещь попросторнее — например, обычную белую футболку, но если эта вечная классика кажется вам скучноватой, то можете обратить внимание на горячий тренд лета-2024: хлопковый или льняной жилет. Носить его нужно на голое тело — и не жарко, и супермодно!
Кроп-топ
Модные консультанты считают, что обтягивающие кроп-топы, открывающие живот, подходят скорее подросткам, а не взрослым женщинам. Но это не значит, что мы с вами не должны делать акцент на фигуре. Для этого есть более элегантный вариант — топ в стиле Брижит Бардо с открытыми плечами. Этот универсальный предмет одежды, который подчеркивает плечи, можно носить хоть с джинсами, хоть с юбкой, хоть с шортами.
Обтягивающее платье
Справа - медицинский халат. Видимо, для тех, кто спустил деньги на ненужное)
Такие платья выгодно подчеркивают формы, но летом в них не очень комфортно: любое мокрое пятнышко предательски испортит все впечатление. В жаркую погоду стилисты советуют носить просторные платья со спущенными плечами и свободным рукавом, они сейчас в тренде.
Юбки чуть ниже колена
Стилисты советуют быть осторожными с юбками такой длины, так как они выглядят слегка устаревшими. Лучше заменить их настоящим хитом этого лета — белой юбкой макси, обычной или плиссированной.
Вещи с принтом
на первом фото перебор с принтом. Верх или них нужен был однотонный в цвет, и было бы не хуже других вариантов.
Одежда с принтами может быть супермодной, но эксперты советуют не покупать ее, если вы точно не знаете, с какими имеющимися в вашем гардеробе вещами вы будете ее сочетать, иначе изящная юбка цветочной расцветки рискует так и провисеть все лето в шкафу.
Если вы не желаете слишком долго размышлять о модных сочетаниях, а эффектно выглядеть хочется, на замену принтам могут прийти более универсальные вещи — например, однотонные, но необычной фактуры (такие как сетчатый топ). Даже минималистичные образы «белый верх-черный низ» можно сделать запоминающимися с помощью заранее составленных наборов украшений и аксессуаров на все случаи жизни.
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