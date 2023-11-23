Отец придумал очаровательный лайфхак, как успокоить ребенка в самолете и влюбить в него весь экипаж

Летать с маленьким ребенком в самолете — это вам не семечки в парке щелкать. Детям тяжело спокойно сидеть на одном месте, поэтому они начинают ерзать, капризничать и мешать окружающим. Но один гордый папа придумал классный, а главное, простой лайфхак, как отвлечь ребенка и занять его на время полета.

Итак, вот что он написал: «Мы с женой и четырехлетней дочерью достаточно часто летаем отдыхать. 3-4 часа полета в самолете моей энергичной девочке, которой приходится все это время сидеть в кресле, даются нелегко.

Сначала мы пускаем в ход стандартный набор родителей, которые пытаются развлечь своего ребенка и скоротать время: раскраски, наклейки, мультики на планшете. Конечно, все это работает и отвлекает ребенка от мыслей покапризничать, нервируя своим детским голосом других пассажиров.

Но где-то к середине полета мультики и раскраски ребенку уже надоедают. Я придумал простой способ, как занять свою энергичную четырехлетку на оставшееся время полета. К кучке раскрасок, книжек и наклеек я добавляю чистый лист формата А4. Потом бью себя по лбу и «вспоминаю», что мы забыли нарисовать открытку капитану самолета и его дружелюбной команде.