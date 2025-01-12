Проверьте, насколько хорошо вы знаете любимые мультфильмы. Этот тест может выявить настоящих экспертов
Сколько не пересматривай любимые мультфильмы, каждый раз открывается что-то новое. Вот и мы, подготавливая для вас этот тест, откопали для себя немало любопытных деталей. Проверьте, являетесь ли вы настоящим экспертом по мультфильмам и попробуйте найти ответы на следующие каверзные вопросы. Бонусом будет вопрос по любимому детскому фильму.
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Бонус
Бременские музыканты / Союзмультфильм
Бременские музыканты / Cоюзмультфильм
Вовка в Тридевятом царстве / Союзмультфильм
А вот еще один любопытный тест — на этот раз по фото знаменитостей. Некоторых из них мы помним еще с детства или с юности.
Комментарии
Хороший тест. Проверила свою память. Хотя все мультики смотрела не один раз, но не все угадала. Вопросы с подвохом и это как раз интересно.
Признаюсь, насчет волос Короля ошиблась, не ожидала, что вопрос будет с подвохом) Количества обезьянок я никогда и не знала, просто было ощущение что их много. Остальное ответила
обезьянок думал больше 5 (вспомнил как они держались за хвост, показалось что штук 7 минимум).
и забыл, где жил чебурашка.
А я недавно внезапно пересмотрела мультфильм про Снеговика-почтовика. Он такой чудесный! Как будто в детство вернулась. Поэтому сразу угадала, о чем просили дети ☺️