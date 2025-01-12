Проверьте, насколько хорошо вы знаете любимые мультфильмы. Этот тест может выявить настоящих экспертов

Сколько не пересматривай любимые мультфильмы, каждый раз открывается что-то новое. Вот и мы, подготавливая для вас этот тест, откопали для себя немало любопытных деталей. Проверьте, являетесь ли вы настоящим экспертом по мультфильмам и попробуйте найти ответы на следующие каверзные вопросы. Бонусом будет вопрос по любимому детскому фильму.