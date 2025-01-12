Проверьте, насколько хорошо вы знаете любимые мультфильмы. Этот тест может выявить настоящих экспертов

Кино
1 день назад

Сколько не пересматривай любимые мультфильмы, каждый раз открывается что-то новое. Вот и мы, подготавливая для вас этот тест, откопали для себя немало любопытных деталей. Проверьте, являетесь ли вы настоящим экспертом по мультфильмам и попробуйте найти ответы на следующие каверзные вопросы. Бонусом будет вопрос по любимому детскому фильму.

1.

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© Ну, погоди! / Союзмультфильм

2.

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© Винни-Пух и день забот / Союзмультфильм

3.

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© Мешок яблок / Союзмультфильм

4.

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© Приключения кота Леопольда / Союзмультфильм

Источник факта.

5.

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6.

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© Снеговик-почтовик / Союзмультфильм

7.

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© Кошкин дом / Союзмультфильм

8.

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© Винни-Пух и день забот / Союзмультфильм

9.

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© Каникулы в Простоквашино / Союзмультфильм

10.

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© Крокодил Гена / Союзмультфильм

11.

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© Карлсон вернулся / Союзмультфильм, © Малыш и Карлсон / Союзмультфильм

12.

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© Каникулы в Простоквашино / Союзмультфильм

13.

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© Карлсон вернулся / Союзмультфильм

14.

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© Ну, погоди! / Союзмультфильм

15.

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© В стране невыученных уроков / Союзмультфильм

16.

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© Бременские музыканты / Союзмультфильм

17.

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© Осторожно, обезьянки / Союзмультфильм

Бонус

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© Приключения Буратино / Гостелерадио СССР

Бременские музыканты / Союзмультфильм
Бременские музыканты / Cоюзмультфильм
Вовка в Тридевятом царстве / Союзмультфильм

А вот еще один любопытный тест — на этот раз по фото знаменитостей. Некоторых из них мы помним еще с детства или с юности.

Фото на превью Бременские музыканты / Союзмультфильм

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
16 часов назад

Хороший тест. Проверила свою память. Хотя все мультики смотрела не один раз, но не все угадала. Вопросы с подвохом и это как раз интересно.

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Кейт Пандемониум
9 часов назад

Признаюсь, насчет волос Короля ошиблась, не ожидала, что вопрос будет с подвохом) Количества обезьянок я никогда и не знала, просто было ощущение что их много. Остальное ответила

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Александр
1 час назад

обезьянок думал больше 5 (вспомнил как они держались за хвост, показалось что штук 7 минимум).
и забыл, где жил чебурашка.

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Виолетта Закуринтикова
22 минуты назад

А я недавно внезапно пересмотрела мультфильм про Снеговика-почтовика. Он такой чудесный! Как будто в детство вернулась. Поэтому сразу угадала, о чем просили дети ☺️

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