Я месяц питалась консервами и полуфабрикатами, и вот что из этого вышло

Мы в семье стараемся придерживаться здорового питания: едим свежие овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и рыбу. А вот от всяких сладостей, полуфабрикатов и снеков держимся подальше. Но недавно я наткнулась на статью, где автор утверждал, что переработанная пища не так уж и вредна. Так что я решила выяснить, действительно ли имеет смысл настолько тщательно отбирать продукты и часами стоять у плиты.

Через несколько дней я начала считать овечек

Время для проведения эксперимента с питанием было просто идеальным. Работы неожиданно навалилось — хоть из-за компьютера не вставай, а дети как раз уехали на сборы. Поедать чипсы перед любимыми чадами мне не хотелось, а ставить опыты на них я точно не собиралась. Муж всегда был падок на всякие вкусности и быстро согласился на мое предложение. В результате мы, потирая руки, решили насладиться вредной едой по полной.

В первую неделю я к плите почти не походила. Мы заказывали всевозможный фастфуд: шаурму, бургеры, картошку фри. В крайнем случае разогревали в микроволновке пиццу или варили пельмени. Через несколько дней я неожиданно распрощалась с крепким и здоровым сном. Приходилось долго ворочаться в кровати, прежде чем я наконец находила удобное положение. А вскоре к этим радостям прибавилась и изжога, с которой я доселе не была знакома. Поначалу, ощутив жжение в груди, я вообще решила, что настал мой последний час. Муж, кстати, ничего подобного не чувствовал и спал как младенец.

Зеркало с утра меня не очень радовало

Iryna Varenko 1 день назад Извините, но чипсы это разве консервы и полуфабрикаты? Для меня консервы это прежде всего фасоль, тушёнка, рыба, овощи в закатке.... Я сама иногда так питаюсь, чтоб не готовить. И не имею проблем вообще. - - Ответить

Следующим неприятным побочным эффектом стали отеки. С утра на меня из зеркала смотрело опухшее бледное лицо с отчетливыми мешками под глазами и не слишком эстетичными складочками. Скорее всего, в пище было больше соли, чем я привыкла потреблять, поэтому жидкость просто задерживалась в организме. И это, конечно, сказалось на моей внешности. Избавлялась я от этой красоты только через пару часов после пробуждения. Помятый вид меня совершенно не воодушевлял и, видя свою физиономию, я ощущала себя еще более разбитой.

Каждый новый прием пищи превратился в испытание

Но главное, сами завтраки, обеды и ужины больше не радовали меня. Я чувствовала себя виноватой, поглощая все эти вкусности — этакое запретное удовольствие, превратившееся в обязанность. Каждый новый кусочек, казалось, превращался в желудке в ком. Хотя мой вес и не изменился, по собственным ощущениям я буквально увеличивалась на глазах. Кроме того, наесться одним бургером было просто невозможно. Через час желудок начинал активно посылать мне сигналы, что не против перекусить еще. И я радостно подъедала все, что планировала оставить на завтра. А после сытной трапезы сил ни на что уже не оставалось. Хотелось свернуться где-нибудь на диване, сыто икая, и впасть в зимнюю спячку.

Что я решила изменить

Так что я решила не мучить себя и попробовать составить рацион из полуфабрикатов, консервов и прочей еды, которую принято относить к разряду ультрапереработанной. Такие продукты тоже входили в мою экспериментальную диету. На завтрак я ела йогурт с протеиновым батончиком или быстрорастворимую кашу. На обед и ужин у нас были консервированные овощи с соевыми сосисками, рыбными палочками или чем-то похожим. А перекусывала я фруктами и рисовыми хлебцами с арахисовым маслом и джемом.

Ученые, кстати, так и не определились, что именно подразумевает под собой термин «ультрапереработанные продукты». Но большинство склоняется к мнению, что это еда, которую невозможно приготовить в домашних условиях, так как нет необходимого оборудования. Например, соленые огурцы не попадают в эту категорию. А вот консервированная фасоль или кукуруза как раз к ней относятся.

Первые результаты меня удивили

Как это ни странно, но все трудности со сном быстро прошли, да и изжога с отеками меня больше не мучили. Более того, у меня даже как будто прибавилось энергии. Разогретая фасоль из банки давала ощущение сытости, но при этом совесть меня не мучила. Я же все-таки ела овощи. Блюда оказались достаточно сытными. Если после пакета чипсов или тарелки картошки фри меня быстро одолевал лютый голод, то на сосисках и фасоли я могла продержаться достаточно долго.

На новой диете я даже стала пить меньше кофе — сил и энергии и без него хватало. И вспомнила о зарядке, которую почти совсем забросила на фастфудной диете. В итоге на весе мои новые гастрономические предпочтения почти не сказались, зато цвет лица даже улучшился. Все-таки литр кофе в день не лучшим образом сказывался на моей внешности.

К каким выводам я пришла через месяц

После 3 недель на диете, состоявшей на 70-80% из ультрапереработанной пищи, сложно делать какие-то далекоидущие выводы. На приготовление блюд точно тратилось меньше времени. Да и часть продуктов стоила дешевле (те же рыбные палочки по сравнению с рыбой). Не могу сказать, что я бы порекомендовала такое питание кому угодно. Все-таки однообразные блюда быстро приедаются. Хотя, возможно, проблема была в недостатке кулинарной фантазии у меня.

Кроме того, не вся ультрапереработанная пища одинаковая по своему составу и наличию в ней полезных и не очень элементов. Если бы я каждое утро завтракала тарелкой сладких хлопьев с молоком и продолжала бы поглощать фастфуд, как в начале эксперимента, то и результаты были бы совершенно иными. Но, мне кажется, не стоит сходу отметать любые консервы и полуфабрикаты только потому, что в них содержатся консерванты и другие добавки.

Что говорят исследования об ультрапереработанных продуктах

В последнее время ученые опубликовали несколько исследований, которые связывают появление различных заболеваний с употреблением большого количества ультрапереработанной пищи. Однако некоторые специалисты отмечают, что это определение слишком расплывчато и требуется более четкая градация. Так некоторые консервированные овощи попадают в тот же разряд, что и конфеты, хотя в первых все-таки содержатся полезные вещества.

К тому же далеко не у всех есть время и деньги, чтобы готовить еду исключительно из необработанных натуральных ингредиентов. Свежий салат будет полезнее, чем консервированные огурцы (хотя многое здесь зависит и от качества овощей). Но отказаться от овощей вообще, потому что свежие не по карману, тоже не лучший выбор. Ультрапереработанные продукты обычно стоят дешевле и дольше хранятся, а потому и пользуются большим спросом. И не все они вредны для здоровья. Недавние исследования показали, что нет ничего плохого в цельнозерновом хлебе из магазина или таких же хлопьях.

Стоит ли составлять свой рацион только и такой еды

Делать какой-то четкий вывод на основании эксперимента, который длился всего 4 недели, было бы неразумно. Тем более что, по мнению ученых, некоторые последствия для здоровья носят отложенный характер. То есть в течение короткого срока они особенно не проявятся. С другой стороны, одно из исследований показало, что если человек в целом правильно питается (включает в свой рацион много необработанных ингредиентов, рыбу, ограничивает потребление красного мяса), то употребление небольшого количества ультрапереработанных продуктов на его здоровье похожим образом не влияет.

Для меня же главным моментом, с которым пришлось бороться, была неловкость от того, что я ем вредную пищу. Стрескала, краснея от стыда, тарелку рыбных палочек с картошкой фри, расстроилась и заела горе горькое пачкой чипсов. Этакий порочный круг. А потом заснуть не можешь, потому что ощущаешь, что в желудке обосновалась орда вредной еды. Эксперимент помог мне добавлять не слишком полезную пищу в рацион, не терзаясь при этом чувством вины.

Так что мы вернулись к прежнему режиму питания, но теперь я совершенно спокойно пару раз в неделю заменяю домашнее рагу или запеченную рыбу на соевые сосиски, рыбные палочки и консервированные овощи. В результате на готовку уходит меньше времени, меню получается разнообразнее, и домашние довольны. А протеиновые батончики с йогуртом — это сейчас мой любимый завтрак.