Жена скрывает от меня свою зарплату, и я боюсь, что это разрушит наш брак

Семья
2 часа назад

Финансовые вопросы нередко становятся причиной семейных споров. Зачастую один из супругов зарабатывает больше, при этом у мужа и жены могут быть совершенно разные представления о том, как правильно распоряжаться деньгами и на что их стоит тратить. Не случайно почти в каждой семье есть легенда о потерянной «заначке». Чаще всего на скрытность супруга жалуются жены, но бывают и противоположные ситуации. Например, мой приятель недавно пережил семейную драму — и вот его рассказ.

Недавно я с удивлением выяснил, что даже не в курсе, сколько зарабатывает моя жена. Более того — у нее зарплата оказалась выше, чем у меня, а я об этом ни сном ни духом. И все бы ничего, да только весь последний год мы экономили буквально на всем. Вместо отпуска на море — дача. Новый телевизор покупать не стали.

Я даже в столовую на работе перестал ходить — таскал с собой в офис судочки с едой. Не то чтобы мы перебивались с хлеба на воду, но уж точно не шиковали. А тут вдруг оказывается, что вся эта экономия была и не нужна вовсе. И, что больше всего бесит, узнал я об этом совершенно случайно.

Все началось с того, что Светка три года назад решила выйти на работу. Условия там были не ахти, но ей предложение понравилось, а главное — профессию свою она любит, так что я был только за. Да и дополнительные деньги стали для нас неплохим подспорьем. В первое время мы чуть ли не шиковать начали.

Съездили, наконец, в нормальный отпуск на юга, купили кое-что из техники, в лоджии ремонт сделали. Я уж начал к новому компу присматриваться — раньше на него никак не получалось накопить. Размечтался, что потом, может, и машину поменяем. И вдруг — как гром среди ясного неба — приходит Светка домой, а на ней лица нет.

Оказалось, жене вдруг зарплату понизили. Затянули пояса, месяц на гречке и сосисках сидели — аж тошно. Как-то полез в аптечку, а там пачка денег лежит. Я в шоке: что за дела? А жена спокойно выдает: «Так это наш НЗ на черный день». Сначала обрадовался — какая же Светка у меня умничка! Проходил в эйфории пару дней, а потом крепко задумался: каким образом благоверной это удалось?

Деньги мы складываем в общий котел, откуда и берем на всякие нужды. Вроде бы за последний год к концу месяца у нас ничего на счету не оставалось — откуда же тогда взялось это богатство? В голову даже начали лезть всякие дурные мысли: может, у Светы кто появился? Богатый ухажер на работе?

Не выдержал и устроил благоверной допрос с пристрастием. Светка сначала возмущалась и отнекивалась, а потом неохотно призналась, что деньги у нее давно были — от бабушки кое-что в наследство досталось. Все это время она держала их на отдельном счете, даже какие-то проценты накапали, а недавно решила снять.

Я даже оторопел, когда узнал, что жена втихаря от меня кучу денег накопила. Обрадовался, думал, на отпуск, или машину себе купит. Спрашиваю: «Зайка, на что потратим?» А она смотрит на меня и говорит: «Когда решу, обязательно тебе скажу.» Меня это порядком взбесило. Понятно, что деньги ее, но мы почему-то всегда обсуждаем, как распорядиться моей зарплатой.

Ну ладно, есть деньги на черный день — и то хорошо. Может, действительно пригодятся. Решил больше не поднимать вопрос об этом волшебном «наследстве» — не скандалить же из-за него. К тому же мне в офисе пару подработок подкинули, и мы хоть от опостылевших сосисок избавились.

Потом позвали нас родители Светки на шашлыки. Стоим с тестем над мангалом, и я упомянул то самое «бабушкино наследство» — как-то к слову пришлось. Тесть чуть шампуры в угли не опрокинул, смотрит на меня круглыми глазами и заявляет: «Какое еще наследство? Мама Светуле какие-то два сервиза с пастушками оставила — так и те до сих пор на даче пылятся!» Я тоже слегка оторопел, неловко как-то получилось. Сказал, что, наверное, неправильно Свету понял.

И тут тесть решил меня окончательно добить. Говорит: «Да и зачем вам какое-то наследство? Светуля же такие деньжищи зарабатывает! Кто ж знал, что ей зарплату аж в три раза поднимут! Умничка дочка, я ее нашей младшей в пример все время ставлю. Жаль, толку — ноль.»
Я только улыбался да глупо кивал. А что тут скажешь. Оказывается, моей чудесной супруге оклад не сократили, а наоборот — увеличили. Как-то сразу вспомнились многострадальные сосиски и гречка. А также оставшийся в магазине комп. Даже не помню, как шашлыки жевал.

Как вернулись домой — предложил Свете серьезно поговорить. Сказал, что все знаю: и про липовое «наследство», и про прибавку к зарплате. Вот только не понимаю, зачем ей понадобилось врать на этот счет. Может, есть какая-то проблема, а я о ней не знаю? Вроде бы раньше мы такие вещи друг от друга не скрывали.

Света помялась и неожиданно заявила: «Так ты вообще не умеешь с деньгами обращаться. Сколько ни заработаешь — всe сразу спустишь. Надоело уже! То в ресторан хочешь сходить, то телевизор тебе понадобился. Должен же кто-то взрослым тут быть!» Я, мягко говоря, удивился. Ни против ресторанов, ни против телевизора Света особенно не возражала. Жена только пожала плечами: «Ну а что тебя расстраивать и зря ругаться? Вот и подумала, что лучше сама всем займусь. Видишь, сколько скопить смогла!»

На мой вопрос, что же она будет делать с этими деньгами, Света ответила, что трогать их не собирается — пусть лежат. Я только руками развел. Какой смысл копить деньги просто так, да еще и отказывая себе во всем? Если есть конкретная цель, это еще куда ни шло. Например, покупка квартиры или дачи. А так — просто прятать их в кубышку? Это же какая-то ерунда.

Объяснил, что я вот, например, давно хочу себе купить компьютер. Света только отмахнулась:
«Я же говорю, ты на всякую ерунду готов деньги тратить. Ну вот зачем тебе этот дурацкий компьютер?»

У меня просто руки опустились. Вот так прожили вместе семь лет, а я, оказывается, человека совсем не знаю. И ведь дело даже не в деньгах. Как можно месяцами спокойно врать в лицо? К чему все эти сложные схемы и игры? Ведь можно было просто обсудить наболевшие вопросы.

Спросил у Светы, зачем она вообще живет с мужем, который, по ее мнению, не способен принять ни одного разумного решения. Жена только вздохнула: «Ну что ты все обижаешься? Мне мама всегда говорила: муж — голова, жена — шея. А мужчины — они как дети. Вот не знал ты об этих деньгах, и все же было хорошо!» Однако я ничего хорошего в сложившейся ситуации не видел.

В итоге мы со Светой так ни о чем и не договорились, а я, если честно, начинаю подумывать о разводе. Мне прям в кошмарах видится, как мы до пенсии бесконечно экономим, а жена все складывает и складывает деньги в свою кубышку. Непонятно для чего. Просто чтобы было? Зачем вообще зарабатывать деньги, если не собираешься их тратить? Можно подумать, через 30 лет нас будут волновать покупка компьютера или поездка в горы. Радоваться ведь надо здесь и сейчас. Или я действительно дитя малое, как жена и говорила?

Кстати, иногда брак могут расстроить не только денежные вопросы, но и, казалось бы, невинные увлечения одного из супругов.

Комментарии

Уведомления
Председатель общества зануд
15 часов назад

Жена, конечно не права, но она в чем то и права. Когда она совсем не работала, вы чем питались, тоже гречкой? Совет первый: купите макароны, они дешевле :) Хочешь новый компьютер, а денег нет. Совет второй: просто сделай постепенный апгрейд тому, что есть - не надо единовременно вбухивать кучу денег. Насчёт нового телевизора - полностью согласен с женой: нахрена вообще этот зомбоящик? В общем так, мужик, были бы деньги, а цель найдется:). Совет третий, для жены: храните деньги в сберегательный кассе :)

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Ёжик в авокадо
1 час назад

У блин, эдми открыли ящик с офигительными историями в стиле мужское/женское, о которых невозможно молчать.
Какая жесть. Скоро будем подворовывать сюжеты у Малахова?

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Ксения Ч.
1 час назад

Попахивает клиникой. Иметь подушку надо, но даже ею распоряжаться надо уметь. Пока деньги просто лежат, они очень быстро обесцениваются, особенно сейчас. Ну и экономия должна быть разумной, уж хотя бы не н-а еде.

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Дмитрий Королёв
1 час назад

Я понимаю, подушка подушкой... Но надо не только копить, но и тратить деньги вовремя. Процесс обесценивания денег называется "эмиссия" - это когда печатают денег больше, чем нужно, и они обесцениваются. Менять машину надо лишь в том случае, если ту, что есть, отремонтировать будет дороже, чем новую покупать. То же самое с компьютером - ну можно же постепенно обновлять всё, зачем всё и сразу?

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Алина
38 минут назад

То есть жена не работала - жили нормально. Жена вышла нa работу, а потом ей уменьшили зарплату, и всё - семья питается гречкой с сосисками? А муж там нa что зарабатывает вообще, если так бьет по качеству жизни семьи лишение всего лишь части дохода жены?
Поведение жены в части обмана это никак не оправдывает, разумеется. Крысятничество это. Но и муж, которому первым делом новый комп нужен - так себе взрослый человек.

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