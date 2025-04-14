Молодец жена, заботится о муже. Даже заначку в аптечку положила, чтоб при случайном обнаружении валокордин был под рукой :)
Жена скрывает от меня свою зарплату, и я боюсь, что это разрушит наш брак
Финансовые вопросы нередко становятся причиной семейных споров. Зачастую один из супругов зарабатывает больше, при этом у мужа и жены могут быть совершенно разные представления о том, как правильно распоряжаться деньгами и на что их стоит тратить. Не случайно почти в каждой семье есть легенда о потерянной «заначке». Чаще всего на скрытность супруга жалуются жены, но бывают и противоположные ситуации. Например, мой приятель недавно пережил семейную драму — и вот его рассказ.
Недавно я с удивлением выяснил, что даже не в курсе, сколько зарабатывает моя жена. Более того — у нее зарплата оказалась выше, чем у меня, а я об этом ни сном ни духом. И все бы ничего, да только весь последний год мы экономили буквально на всем. Вместо отпуска на море — дача. Новый телевизор покупать не стали.
Я даже в столовую на работе перестал ходить — таскал с собой в офис судочки с едой. Не то чтобы мы перебивались с хлеба на воду, но уж точно не шиковали. А тут вдруг оказывается, что вся эта экономия была и не нужна вовсе. И, что больше всего бесит, узнал я об этом совершенно случайно.
Все началось с того, что Светка три года назад решила выйти на работу. Условия там были не ахти, но ей предложение понравилось, а главное — профессию свою она любит, так что я был только за. Да и дополнительные деньги стали для нас неплохим подспорьем. В первое время мы чуть ли не шиковать начали.
Съездили, наконец, в нормальный отпуск на юга, купили кое-что из техники, в лоджии ремонт сделали. Я уж начал к новому компу присматриваться — раньше на него никак не получалось накопить. Размечтался, что потом, может, и машину поменяем. И вдруг — как гром среди ясного неба — приходит Светка домой, а на ней лица нет.
Оказалось, жене вдруг зарплату понизили. Затянули пояса, месяц на гречке и сосисках сидели — аж тошно. Как-то полез в аптечку, а там пачка денег лежит. Я в шоке: что за дела? А жена спокойно выдает: «Так это наш НЗ на черный день». Сначала обрадовался — какая же Светка у меня умничка! Проходил в эйфории пару дней, а потом крепко задумался: каким образом благоверной это удалось?
Деньги мы складываем в общий котел, откуда и берем на всякие нужды. Вроде бы за последний год к концу месяца у нас ничего на счету не оставалось — откуда же тогда взялось это богатство? В голову даже начали лезть всякие дурные мысли: может, у Светы кто появился? Богатый ухажер на работе?
Не выдержал и устроил благоверной допрос с пристрастием. Светка сначала возмущалась и отнекивалась, а потом неохотно призналась, что деньги у нее давно были — от бабушки кое-что в наследство досталось. Все это время она держала их на отдельном счете, даже какие-то проценты накапали, а недавно решила снять.
Я даже оторопел, когда узнал, что жена втихаря от меня кучу денег накопила. Обрадовался, думал, на отпуск, или машину себе купит. Спрашиваю: «Зайка, на что потратим?» А она смотрит на меня и говорит: «Когда решу, обязательно тебе скажу.» Меня это порядком взбесило. Понятно, что деньги ее, но мы почему-то всегда обсуждаем, как распорядиться моей зарплатой.
Ну ладно, есть деньги на черный день — и то хорошо. Может, действительно пригодятся. Решил больше не поднимать вопрос об этом волшебном «наследстве» — не скандалить же из-за него. К тому же мне в офисе пару подработок подкинули, и мы хоть от опостылевших сосисок избавились.
Потом позвали нас родители Светки на шашлыки. Стоим с тестем над мангалом, и я упомянул то самое «бабушкино наследство» — как-то к слову пришлось. Тесть чуть шампуры в угли не опрокинул, смотрит на меня круглыми глазами и заявляет: «Какое еще наследство? Мама Светуле какие-то два сервиза с пастушками оставила — так и те до сих пор на даче пылятся!» Я тоже слегка оторопел, неловко как-то получилось. Сказал, что, наверное, неправильно Свету понял.
И тут тесть решил меня окончательно добить. Говорит: «Да и зачем вам какое-то наследство? Светуля же такие деньжищи зарабатывает! Кто ж знал, что ей зарплату аж в три раза поднимут! Умничка дочка, я ее нашей младшей в пример все время ставлю. Жаль, толку — ноль.»
Я только улыбался да глупо кивал. А что тут скажешь. Оказывается, моей чудесной супруге оклад не сократили, а наоборот — увеличили. Как-то сразу вспомнились многострадальные сосиски и гречка. А также оставшийся в магазине комп. Даже не помню, как шашлыки жевал.
Как вернулись домой — предложил Свете серьезно поговорить. Сказал, что все знаю: и про липовое «наследство», и про прибавку к зарплате. Вот только не понимаю, зачем ей понадобилось врать на этот счет. Может, есть какая-то проблема, а я о ней не знаю? Вроде бы раньше мы такие вещи друг от друга не скрывали.
Света помялась и неожиданно заявила: «Так ты вообще не умеешь с деньгами обращаться. Сколько ни заработаешь — всe сразу спустишь. Надоело уже! То в ресторан хочешь сходить, то телевизор тебе понадобился. Должен же кто-то взрослым тут быть!» Я, мягко говоря, удивился. Ни против ресторанов, ни против телевизора Света особенно не возражала. Жена только пожала плечами: «Ну а что тебя расстраивать и зря ругаться? Вот и подумала, что лучше сама всем займусь. Видишь, сколько скопить смогла!»
На мой вопрос, что же она будет делать с этими деньгами, Света ответила, что трогать их не собирается — пусть лежат. Я только руками развел. Какой смысл копить деньги просто так, да еще и отказывая себе во всем? Если есть конкретная цель, это еще куда ни шло. Например, покупка квартиры или дачи. А так — просто прятать их в кубышку? Это же какая-то ерунда.
Объяснил, что я вот, например, давно хочу себе купить компьютер. Света только отмахнулась:
«Я же говорю, ты на всякую ерунду готов деньги тратить. Ну вот зачем тебе этот дурацкий компьютер?»
У меня просто руки опустились. Вот так прожили вместе семь лет, а я, оказывается, человека совсем не знаю. И ведь дело даже не в деньгах. Как можно месяцами спокойно врать в лицо? К чему все эти сложные схемы и игры? Ведь можно было просто обсудить наболевшие вопросы.
Спросил у Светы, зачем она вообще живет с мужем, который, по ее мнению, не способен принять ни одного разумного решения. Жена только вздохнула: «Ну что ты все обижаешься? Мне мама всегда говорила: муж — голова, жена — шея. А мужчины — они как дети. Вот не знал ты об этих деньгах, и все же было хорошо!» Однако я ничего хорошего в сложившейся ситуации не видел.
В итоге мы со Светой так ни о чем и не договорились, а я, если честно, начинаю подумывать о разводе. Мне прям в кошмарах видится, как мы до пенсии бесконечно экономим, а жена все складывает и складывает деньги в свою кубышку. Непонятно для чего. Просто чтобы было? Зачем вообще зарабатывать деньги, если не собираешься их тратить? Можно подумать, через 30 лет нас будут волновать покупка компьютера или поездка в горы. Радоваться ведь надо здесь и сейчас. Или я действительно дитя малое, как жена и говорила?
Кстати, иногда брак могут расстроить не только денежные вопросы, но и, казалось бы, невинные увлечения одного из супругов.
Комментарии
Жена, конечно не права, но она в чем то и права. Когда она совсем не работала, вы чем питались, тоже гречкой? Совет первый: купите макароны, они дешевле :) Хочешь новый компьютер, а денег нет. Совет второй: просто сделай постепенный апгрейд тому, что есть - не надо единовременно вбухивать кучу денег. Насчёт нового телевизора - полностью согласен с женой: нахрена вообще этот зомбоящик? В общем так, мужик, были бы деньги, а цель найдется:). Совет третий, для жены: храните деньги в сберегательный кассе :)
У блин, эдми открыли ящик с офигительными историями в стиле мужское/женское, о которых невозможно молчать.
Какая жесть. Скоро будем подворовывать сюжеты у Малахова?
Попахивает клиникой. Иметь подушку надо, но даже ею распоряжаться надо уметь. Пока деньги просто лежат, они очень быстро обесцениваются, особенно сейчас. Ну и экономия должна быть разумной, уж хотя бы не н-а еде.
Я понимаю, подушка подушкой... Но надо не только копить, но и тратить деньги вовремя. Процесс обесценивания денег называется "эмиссия" - это когда печатают денег больше, чем нужно, и они обесцениваются. Менять машину надо лишь в том случае, если ту, что есть, отремонтировать будет дороже, чем новую покупать. То же самое с компьютером - ну можно же постепенно обновлять всё, зачем всё и сразу?
То есть жена не работала - жили нормально. Жена вышла нa работу, а потом ей уменьшили зарплату, и всё - семья питается гречкой с сосисками? А муж там нa что зарабатывает вообще, если так бьет по качеству жизни семьи лишение всего лишь части дохода жены?
Поведение жены в части обмана это никак не оправдывает, разумеется. Крысятничество это. Но и муж, которому первым делом новый комп нужен - так себе взрослый человек.