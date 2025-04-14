Жена скрывает от меня свою зарплату, и я боюсь, что это разрушит наш брак

Недавно я с удивлением выяснил, что даже не в курсе, сколько зарабатывает моя жена. Более того — у нее зарплата оказалась выше, чем у меня, а я об этом ни сном ни духом. И все бы ничего, да только весь последний год мы экономили буквально на всем. Вместо отпуска на море — дача. Новый телевизор покупать не стали.

Я даже в столовую на работе перестал ходить — таскал с собой в офис судочки с едой. Не то чтобы мы перебивались с хлеба на воду, но уж точно не шиковали. А тут вдруг оказывается, что вся эта экономия была и не нужна вовсе. И, что больше всего бесит, узнал я об этом совершенно случайно.