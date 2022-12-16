20+ звезд, у которых столь удивительные гены, что сразу думаешь: «А, вот почему у них такая интересная внешность»
Внешность каждого человека — вещь индивидуальная, и чем больше национальностей смешивается, тем более запоминающимися и привлекательными для окружающих кажутся люди. Мы изучили родословные знаменитостей и выяснили, откуда же корнями их красота.
Дженна Ортега
Звезда нашумевшего сериала «Уэнсдей» родилась в Калифорнии. Девушка получила от своих родителей смесь мексиканских и пуэрториканских корней.
Хейли Бибер
В жилах Хейли Бибер бразильская кровь от ее матери, а от отца она унаследовала английские, ирландские, шотландские, франко-канадские и немецкие гены.
Крисси Тейген
Известная модель и по совместительству жена Джона Ледженда выросла в семье матери-тайки и отца норвежско-американского происхождения.
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер родилась в Ривердейле. Ее мать Тами Гингольд имеет еврейские, немецкие и польские корни. А отец Томас Гарнер английского, корнуоллского, шотландского, ирландского и немецкого происхождения. Но Джулия все же больше считает себя еврейкой, об этом она рассказывала в своих интервью.
Рами Малек
В Рами Малеке течет коптская и греческая кровь, его родители — христиане-копты, которые уехали из Египта, когда Малек был маленьким.
Натали Дормер
Натали появилась на свет в Рединге, в Великобритании. В одном из интервью она рассказывала, что в ней смешались 3 национальности: англичане, норвежцы, валлийцы.
Кирнан Шипка
В американской актрисе смешалось множество национальностей, а именно ирландцы, словаки, немцы, итальянцы, англичане, шотландцы и французы.
Рэйчел Зеглер
По отцовской линии у Рэйчел есть польская, немецкая и итальянская наследственность, а со стороны матери — колумбийская.
Энсел Эльгорт
В роду Энсела есть норвежцы, англичане, шотландцы и немцы со стороны матери, а со стороны отца — евреи.
Адель
В родословной знаменитой певицы Адель тоже смешалось несколько кровей. Ее мать Пенни Эдкинс — англичанка, а отец — валлиец.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Отец Роузи на три четверти еврей и на одну — англичанин. А мать — англичанка.
Камерон Монахэн
Ванесса Морган
Ванесса появилась на свет в Онтарио. Ее отец корнями из Восточной Африки, а мать — шотландка.
Кэтрин Хайгл
Папа Кэтрин наполовину ирландец, на четверть немец и на четверть швейцарец, а мама — немка.
Зои Казан
Зои — дочь сценаристов Николаса Казана и Робин Свайкорд. В ее жилах течет кровь греков, англичан и немцев.
Гвен Стефани
Гвен родилась в семье итальянцев по отцовской линии, а вот по материнской линии у нее целый коктейль национальностей — ирландцы, шотландцы, англичане, норвежцы, немцы и валлийцы.
Росси де Пальма
Харизматичная Росси родилась на Майорке в семье Педро Гарсии и Кармен Эчаве. Смесь кровей подарила ей колоритную внешность. «Мой нос — это баскская часть моей ДНК. Мои родители из Астурии, поэтому у нас в семье есть и кельтская кровь», — рассказывала актриса.
Эллен Помпео
В родословной Эллен можно найти ирландские, итальянские, английские и шотландские гены. Ее дедушка по отцу был итальянцем, а бабушка — ирландкой.
Грейс Келли
Ставшая известной на весь мир актриса родилась в Филадельфии. Ее родственники по отцовской линии были ирландцами, а по материнской — немцами.
Пэрис Хилтон
В родословной знаменитой блондинки смешалось много национальностей. По линии ее отца есть норвежцы, немцы, англичане, ирландцы, шотландцы и валлийцы. А мама Пэрис наполовину ирландка, на четверть итальянка и еще на четверть шотландка.
Ева Мендес
Ева родилась в семье Евы Перес Суарес и Хуана Карлоса Мендеса. В своих социальных сетях она рассказала, что имеет афро-кубинское происхождение.
Кейт Хадсон
Семья Кейт тоже очень многонациональна. Ее бабушка со стороны отца — итальянка, со стороны матери — еврейка. Также в ее семейном древе есть англичане, немцы и французы.
А кто из этих звезд кажется вам симпатичнее всех?