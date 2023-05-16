Рассказ о том, как родственники хотели решить жилищные проблемы за чужой счет, но не тут-то было
Семейный обед был в самом разгаре. Из всех участников только Алле не было так весело, как остальным. Собственно, только она и была непрямой родственницей. Эту вылазку к родне мужа за 400 км она запомнит надолго! И как ее тут встретили. И как много про нее знают — спасибо мужу. И как все были рады, что Алла получила от двоюродной тетки квартиру в большом городе по наследству.
Когда внимание гостей переключилось с Аллы, ты толкнула мужа в бок:
— Миш, а ты, оказывается, артист разговорного жанра! Взял и все выложил про меня. И про квартиру, и про премию, и про мою работу. Что же ты дома молчишь как рыба об лед?
— Ал, ты чего? Я просто рассказал. Без всякой задней мысли.
— Это потому что у тебя нет никаких мыслей. Даже задних!
Муж стыдливо отвел глаза. А Алла только сейчас поняла, что разговор за столом вновь вернулся к ней. Сестра мужа по имени Марина радостно делилась планами на жизнь:
— Мой Виталик вот школу закончит и поедет в этот город поступать. Здорово, что у него будет где пожить на время сдачи экзаменов. А может, и потом еще!
Алла натянуто улыбнулась и снова гневно посмотрела на мужа.
Прошел год. Алла быстро упаковывала сумки на дачу — дочери и родителям свежие продукты и подарки.
Муж мыл руки после прихода.
— Миш, ты в квартиру отвез доску гладильную? А то арендаторы просили.
— Отвез.
— А посмотрел, что там с порожками в ванной?
— Что смотреть, отвалились. Твои рабочие те еще мастера.
— Сделаешь?
— Уже сделал.
— Хорошо, тогда давай обедать и поедем на дачу.
По дороге Алла и Михаил обсуждали, в какие секции и кружки надо пристроить дочь.
— А ты не много ли запланировала? Ребенку 10 лет, а ты из нее вундеркинда делаешь. Да и денег это стоит ого-го, наверное.
— Ребенку развитие нужно. Английский точно не помешает, да и гимнастику не бросишь же. Деньги от аренды квартиры пойдут на кружки. Да и родителям останется еще. Я все просчитала.
— Кто бы сомневался, — буркнул Михаил.
Когда в 9 вечера раздался звонок от арендаторов квартиры, Алла почувствовала — что-то стряслось.
— Алла, добрый вечер. Извините за беспокойство. Но у нас ЧП. Какие-то люди с чемоданами стоят под дверью и уверяют, что они будут тут жить. Уже 10 минут стоят, звонят и требуют их впустить.
— Что? Не понимаю. Какие люди? Кто они такие?
— Я... Мы не стали выяснять. Может, вы приедете?
Алла убрала телефон от уха и посмотрела на экран. Второй вызов, номер незнаком.
— Повисите минуту, у меня вторая линия. Алло?
— Алла, что за дела?! Мы приехали, а нас не пускают в квартиру. На дворе ночь, мы устали. Разве так гостей встречают?
— А вы кто?
Воцарилось молчание.
— Как кто? Марина и Виталик. Сестра мужа твоего и твой племянник. Мы же договорились, что Виталик будет жить в твоей квартире, пока поступает. Забыла?
Теперь Алла лишилась дара речи.
Лишь минуту спустя она прокричала в трубку:
— Никуда не уходите. Мы приедем через час.
В дороге Алла успела выговориться. Все, что она думала о муже, его болтливости и его родственниках, которые решили на халяву пожить в большом городе.
Когда женщина вышла на этаже своей квартиры, она была более или менее спокойна.
— Аллочка, добрый вечер. Что ты так долго? Мой Виталик уже устал.
— Значит, так, — Алла смотрел прямо в глаза Марине. — Квартира сдается, и там живут люди. Так что вам придется искать жилье.
— Как искать? Как живут? Но ты же обе...
— Ничего я не обещала! Квартира сдается давно, и вам надо было уточнять перед приездом.
— Но как нам теперь быть?
Алла не ответила, но задала свой вопрос:
— А как вы адрес квартиры узнали?
— Твой Миша сказал, а что? А в подъезд нас пустили соседи.
— Понятно. Так что собирайтесь. Соседям не надо мешать.
— И куда нам теперь? — жалобно простонала родственница.
— Подальше от моей квартиры. Все!
Скандал удалось полностью погасить только через год. Зато теперь родственники мужа запомнили: Аллу лучше не трогать. Да и супруг с тех пор про жену родственникам только хорошее говорит. Без подробностей.
Редакция ADME публикует этот текст с разрешения автора канала «Риэлтор не нужен!». Орфография автора в наименовании канала сохранена.
Эта история — лишь верхушка айсберга. В мире еще достаточно родственников, которые умеют изощренно испытывать наше терпение. И откровения наших героев это лишний раз доказывают.