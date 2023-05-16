Рассказ о том, как родственники хотели решить жилищные проблемы за чужой счет, но не тут-то было

Семейный обед был в самом разгаре. Из всех участников только Алле не было так весело, как остальным. Собственно, только она и была непрямой родственницей. Эту вылазку к родне мужа за 400 км она запомнит надолго! И как ее тут встретили. И как много про нее знают — спасибо мужу. И как все были рады, что Алла получила от двоюродной тетки квартиру в большом городе по наследству.

Когда внимание гостей переключилось с Аллы, ты толкнула мужа в бок:

— Миш, а ты, оказывается, артист разговорного жанра! Взял и все выложил про меня. И про квартиру, и про премию, и про мою работу. Что же ты дома молчишь как рыба об лед?

— Ал, ты чего? Я просто рассказал. Без всякой задней мысли.

— Это потому что у тебя нет никаких мыслей. Даже задних!

Муж стыдливо отвел глаза. А Алла только сейчас поняла, что разговор за столом вновь вернулся к ней. Сестра мужа по имени Марина радостно делилась планами на жизнь:

— Мой Виталик вот школу закончит и поедет в этот город поступать. Здорово, что у него будет где пожить на время сдачи экзаменов. А может, и потом еще!

Алла натянуто улыбнулась и снова гневно посмотрела на мужа.