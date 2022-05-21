11 признаков сумки, которая выглядит роскошно, даже если найдена в массмаркете

Любой из нас хочется всегда выглядеть эффектно. Но такая небольшая деталь, как сумка, может мгновенно испортить образ, если подобрана неграмотно. Причем нарваться на неудачу можно как в массмаркете, так и в магазинах люксовых брендов.

Мы в ADME решили обратиться к стилистам за советами, которые сделают любой образ элегантным. А в конце вас ждет бонус — как можно носить сумку, чтобы всегда выглядеть по-королевски.

У сумки нет ультрамодных деталей

Классика — это то, что будет в моде всегда. Поэтому чем меньше у сумки всяких модных деталей, тем лучше. Например, очень стильный вариант — большая черная кожаная модель. А вот один из главных трендов 2022 года — сумку с элементами вязки и макраме — лучше по возможности избегать. Ведь неизвестно, будет ли она актуальной в следующем сезоне.

У сумки неяркий цвет

Эксперты советуют обращать внимание на сумки универсальных оттенков. Хотя сейчас к любому образу можно подобрать яркие тона, все же стилисты предлагают выбирать более спокойные цвета. Это черный, белый, кремовый, темно-синий и серый оттенки.

Сумка украшена шарфиком

Куча блестящих элементов на сумке не делает образ более стильным. Зато с этой задачей отлично справляется шелковый шарфик или платок. Этот аксессуар, повязанный на ручке или просто обернутый вокруг нее, придаст любой сумке элегантный вид.

Логотип с названием бренда незаметен

Название бренда сумки, который написан огромными буквами и виден издалека, выглядит не очень гармонично. Лучше, чтобы логотип был как можно менее заметным, в идеале — вообще невидимым. Причем это касается как крутых люксовых марок, так и брендов из массмаркета.

Сумка держит форму

При выборе сумки стоит избегать мешковатого вида. Эксперты советуют обратить внимание на модели с дном и боковыми подкладками. За счет этого сумка будет держать форму и вещи внутри не будут разбросаны.

Сумка легкая и сделана из мягкого материала

Вопреки стереотипу о том, что красота требует жертв, по-настоящему стильная сумка всегда подразумевает комфорт ее владельца. Поэтому твердые и тяжелые модели стоит заменить на те, которые не оттягивают плечо и легко носятся. К тому же они подходят почти под любой тип телосложения.

Все края надежно сшиты, а швы не перекошены

Любая сумка шьется из нескольких кусков материала. Если в тех местах, где они сходятся, края просто обрезаны и никак не обработаны, то сумка сделана некачественно. Ведь такие модели быстро протираются и изнашиваются. У истинно элегантных сумок края всегда аккуратно прошиты. Также большое значение имеют швы. У дорого выглядящей сумки они никогда не будут кривыми. Нитки не должны распускаться, а стежки должны быть маленькими и одинаковыми по размеру.

Сумка сшита не из лоскутков

Особенно это касается кожаных сумок. Во-первых, чем больше у них деталей, тем они быстрее портятся. Во-вторых, большие куски кожи более качественны, и их достать гораздо сложнее, чем мелкие. Однако хорошая сумка может быть сшита из лоскутков, если, например, она сделана из змеиной кожи. Такой материал, как правило, всегда доставляется небольшими отрезами.

Фурнитура сделана из металла, и на ней нет повреждений

Лучше всего, чтобы все молнии на сумке были металлические, так как они легко скользят и редко ломаются, в отличие от молний из любого другого материала. Также стоит следить за состоянием всех элементов фурнитуры. Если они потускнели и поцарапались, а металл слезает, это свидетельствует о некачественном покрытии.

Сумка подходит на все случаи жизни

Хорошую сумку отличает не навороченный дизайн, а универсальность. Яркий пример — классический клатч. Эксперты считают, что его всегда стоит иметь в своем гардеробе, потому что такая модель подойдет не только для торжественных мероприятий, но и для повседневной жизни. Так, если прикрепить к клатчу ремень, его можно вполне взять с собой в офис.

Бонус: сумка на сгибе локтя добавит сто очков к образу

Чтобы выглядеть роскошно, достаточно носить сумку на сгибе локтя, а не на плече или в руке. Еще круче, если она будет маленькой. Конечно, в ритме большого города не всегда получается носить сумочки, куда помещаются только телефон и помада. Однако при любом удобном случае можно попробовать примерить такой образ — например, на прогулку в парк.