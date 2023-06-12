14 звезд, которые отказались от каблуков и никогда еще не чувствовали себя так свободно

Сегодня для светских и повседневных выходов известные женщины все чаще выбирают обувь на плоской подошве. Красота, конечно, важна, но комфорт — первостепенен. Мы вспомнили 14 случаев, когда знаменитости отказались от каблуков и убедили всех, что на высоте можно быть и без шпилек.

Дженнифер Лоуренс появилась на фестивале в Каннах в платье от Dior и простых черных вьетнамках

Vianney Le Caer/Invision/East News

Для своего выхода на Met Gala-2023 Ирина Шейк выбрала удобные балетки в цвет платья

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Гвинет Пэлтроу прибыла на съемки известного ТВ-шоу в легендарных биркенштоках

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Клаудиа Шиффер посетила премьеру фильма в струящемся платье в пол и босоножках на плоском ходу

Invision/Invision/East News

На Парижской неделе моды в 2022 году Кэти Холмс блистала в кожаном платье и массивных ботинках

JM HAEDRICH/SIPA/SIPA/East News

Джиджи Хадид отдает предпочтение балеткам и дополняет ими свой белоснежный тотал-лук

RW/Associated Press/East News

На Каннском фестивале в 2023 году Джейн Фонда появилась в сверкающем черном наряде и остроносых балетках в цвет

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News

В 2021 году Эмили Блант прибыла на съемки телешоу в классических белых кедах

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

В 2022 году Кейт Бланшетт дополнила свой наряд для премии «Гойя» обувью на плоской подошве

AP/Associated Press/East News

На Парижской неделе моды-2023 Эльза Хоск позировала перед фотографами в кремовом костюме и черных балетках

Scott Garfitt/Invision/East News

Для светского выхода в Голливуде в 2020-ом Лора Дерн тоже выбрала черные балетки

Grosby Group/East News

В 2019 на одной из кинопремьер Ума Турман появилась в белых кедах

AP/Associated Press/East News

В 2023 году Аня Тейлор-Джой пришла на одну из премьер в дерзком розовом образе, изюминкой которого стали массивные мотоботы

VALERIE MACON/AFP/East News

На одном из показов в рамках Парижской недели моды-2023 Шарлиз Терон появилась в платье с бахромой и высоких ботинках на массивной подошве

Poitout Florian/ABACA/Abaca/East News

Сегодня вполне нормально явиться на красную дорожку в кедах, пижамном костюме или трикотажных шортах — просто потому, что так удобнее. Такого мнения придерживаются Марион Котийяр и Джессика Альба. И это не мешает им блистать на светских мероприятиях.

Фото на превью Vianney Le Caer/Invision/East News