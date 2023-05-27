15+ фактов о жизни в Средневековье, о которых школьные учителя истории стыдливо умалчивают
О Средневековье многие говорят с иронией. Принято считать, что в те времена люди не особо следили за гигиеной собственного тела, не заботились о зубах, да и по нужде ходили куда придется. Но все это заблуждения. На самом деле Темные века были не такими уж и темными.
- Дамы, как правило, не носили нижнее белье. Точнее, в качестве такового они надевали сорочку. Тем не менее первые лифчики появились в Средние века, и от современных они отличались мало. Но носили их тогда, когда не опасались за свою репутацию. Потому что бюст становился заметнее, а это, по мнению историков, считалось тогда неприличным.
- Врач французского короля Филиппа Красивого писал: «Некоторые женщины <...> вставляют в свои платья 2 мешочка по размеру и форме грудей. Каждое утро они заправляют их в эти мешочки, которые при возможности закрепляют подходящей по цвету лентой».
- Панталоны в качестве нижнего белья носили лишь мужчины. Есть мнение, что женщины могли надевать что-то вроде трусов во время менструации, чтобы удерживать на месте прокладку. Кстати, для улучшения впитывания внутрь прокладки помещали мох. А чтобы замаскировать запах, носили с собой букеты цветов и мускатный орех.
- Средневековая версия тампонов тоже существовала. Дамы брали небольшую веточку и обматывали ее хлопчатобумажной тканью.
- По внешнему виду девушки окружающие могли понять, что у нее начались месячные. Потому что она тотчас же надевала красную юбку, чтобы замаскировать возможные протекания.
- Средневековье часто называют «немытым», но это несправедливо. Во многих городах еще долгое время работали термы, оставшиеся со времен Римской империи. В XII веке в Британии на месте таких терм за церковный счет были построены общественные бани. Общественные комплексы для мытья появлялись по всей Европе вместе с ростом городов. Рассчитаны были эти купальные заведения на все классы, так что их облагали пошлинами наподобие мельниц и кузниц.
- Были и общественные туалеты. В средневековом Лондоне их насчитывалось не менее дюжины, один из которых находился на Лондонском мосту — главной транспортной артерии, соединявшей две половины города.
- Ни устрашающих черных зубов, ни невероятно едкого смрада из рта не было у среднестатистического жителя эпохи. Кариес встречался редко: в рационе людей сладкое практически отсутствовало. Однако была другая существенная проблема — износ эмали из-за... хлеба. Из-за каменных мельничных жерновов в муке оказывался песок, который затем попадал в хлеб и повреждал зубную эмаль.
- Но изображенные киношниками мужчины с грязными зубами не должны внушать нам доверие, потому что люди все-таки заботились о гигиене полости рта. Они чистили зубы и десны с помощью грубой льняной ткани, использовали пасты и порошки, например из шалфея и кристаллов соли. От неприятного запаха жевали семена фенхеля, петрушку или гвоздику.
- Одна из самых ярких «модных» вещиц Средневековья — обувь с очень длинным носком. Такие башмаки назывались пуленами, их носили представили обоих полов, и они часто становились эпицентром скандала. Некоторые считали, что такая обувь «больше похожа на когти демона, чем на украшение», а король Эдуард IV издал закон, запрещающий носить пулены с носком длиннее 2 дюймов.
- Но все равно эта обувь была настолько популярна, что стала даже частью доспехов. Предполагалось, что в таких латных ботинках будут сражаться всадники. Однажды на поле было найдено множество подобных башмаков с отрубленными носами. Рыцарям пришлось сделать это, чтобы ничто не стесняло их движения после того, как они были вынуждены спешиться.
- Одной из валют в средневековой Европе были... угри. В «Книге Судного дня» говорилось о том, что англичане задолжали налогов на сумму 500 тыс. угрей. Доктор наук Джон Уайет Гринли использовал конвертер средневековых валют Британского архива, чтобы «вычислить» угря в долларах. В какой-то момент он подсчитал, что, например, членство в Amazon Prime будет стоить от 150 до 300 угрей.
- Гаргульи на готических соборах появились не для красоты. В первую очередь они выполняли функцию водосточного желоба. На это намекает уже само французское слово gargouille. Первая его часть garg- родственна позднелатинскому глаголу gargarizare — «полоскать». Второй корень представляет собой вариацию слова gueule (ст.-фр. goule, от лат. gula) — «глотка».
- Размер сельскохозяйственных животных в Средние века существенно отличался от современного. Например, взрослый бык был размером с сегодняшнего теленка. По данным зооархеолога Идойи Грау-Сологестоа, между VIII и XIX веками н. э. размер домашнего скота упал до минимума. Исследователь связывает это с тем, что животным фактически самостоятельно приходилось добывать себе пропитание.
- Одним из самых популярных видов досуга в средневековой Европе был футбол. В нем участвовало неограниченное количество игроков и было очень мало правил, поэтому любимая многими игра часто причиняла вред как людям, так и имуществу. Жалобы лондонских торговцев привели к тому, что король Англии Эдуард II в 1314 году запретил футбол в британской столице. Причина запрета звучала так: «...В городе большой шум, вызванный мельтешением больших мячей, из-за которых может возникнуть много бедствий». Нарушение указа грозило тюрьмой.
- Перед судом мог предстать не только человек, но и животное. В 1474 году петуха признали виновным в «неестественном преступлении» — несении яйца, крысы часто получали строгое письмо с просьбой покинуть помещение, а в 1596 году в Марселе шел судебный процесс над дельфинами.
- Танцевальные вечера в Средние века выглядели совсем иначе, чем в кино. Дело в том, что музыкальное сопровождение часто исходило... от самих танцующих. Один из них или же группа человек прямо во время движений напевали песню, а затем эстафета переходила к другим участникам мероприятия. От их танца мы бы явно хватались за живот от смеха, так как картина с поющими и танцующими кавалерами и дамами представляется весьма комичной.
С амурными делами в Средневековье тоже все обстояло совсем не так, как показывают порой в кино. Например, нет ни одного доказательства существования в ту пору пояса верности, ставшего объектом множества анекдотов. Но все равно многие средневековые правила и обычаи современному человеку покажутся дикостью.
Фото на превью Krabat / Claussen Wöbke Putz Filmproduktion and co-producers
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