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19 известных выражений глазами нейросети. Как могли бы выглядеть конь в пальто и горе луковое

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А вы не задумывались, как это — ехать зайцем? Или как выглядит горе луковое? Мы решили дать задание нейросети воссоздать известные выражения и поговорки, и вот что из этого вышло.

Корень зла

Волк в овечьей шкуре

Буря в стакане

Между Сциллой и Харибдой

Каменное лицо

Греть душу

Писать как курица лапой

Конь в пальто

Горе луковое

Чудо в перьях

Ехать зайцем

Не в своей тарелке

Божий одуванчик

Время истекло

У страха глаза велики

Как корова на льду

Делать из мухи слона

В тихом омуте черти водятся

Заблудшая овечка

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AdMe/Культура/19 известных выражений глазами нейросети. Как могли бы выглядеть конь в пальто и горе луковое
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