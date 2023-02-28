19 известных выражений глазами нейросети. Как могли бы выглядеть конь в пальто и горе луковое
А вы не задумывались, как это — ехать зайцем? Или как выглядит горе луковое? Мы решили дать задание нейросети воссоздать известные выражения и поговорки, и вот что из этого вышло.
Корень зла
Волк в овечьей шкуре
Буря в стакане
Между Сциллой и Харибдой
Каменное лицо
Греть душу
Писать как курица лапой
Конь в пальто
Горе луковое
Чудо в перьях
Ехать зайцем
Не в своей тарелке
Божий одуванчик
Время истекло
У страха глаза велики
Как корова на льду
Делать из мухи слона
В тихом омуте черти водятся
Заблудшая овечка
AdMe/Культура/19 известных выражений глазами нейросети. Как могли бы выглядеть конь в пальто и горе луковое
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