20 самых красивых женщин всех времен по мнению обычных людей

Красота — понятие субъективное, ведь не просто так говорят, что она в глазах смотрящего. Но иногда вкусы разных людей совпадают. Представляем вам двадцатку самых красивых женщин всех времен по мнению интернет-пользователей. А заодно коротко расскажем о каждой из них.

20. Дайан Лейн

Дайан занимает 20-е место в этом голосовании. В 1979 году, когда ей было всего 14 лет, она появилась на обложке модного журнала как многообещающая молодая актриса. Впоследствии она была включена в список 99 самых желанных женщин мира в 2005, 2006 и 2007 годах.

19. Натали Вуд

Натали Вуд начала сниматься в кино еще в детстве. В подростковом возрасте она была номинирована на «Оскар», а в 1970-х годах ее назвали одной из самых интригующих актрис. А еще ее считают одной из величайших звезд всех времен.

18. Джейн Сеймур

Джейн Сеймур занимает 18-е место в этом рейтинге, и она прославилась благодаря ролям сильных, целеустремленных и страстных женщин. В 80-х и 90-х годах она снялась в нескольких знаменитых сериалах, таких как «Доктор Куин, женщина-врач», за который она получила «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса 1996 года.

17. Хэлли Берри

Хэлли Берри принимала участие в нескольких конкурсах красоты и стала одной из финалисток конкурса «Мисс мира» в 1986 году. И хотя сниматься в кино Хэлли начала еще в 1980-х годах, международную славу она приобрела только в 2000-х, после того как сыграла Шторм в серии фильмов «Люди Икс» и получила «Оскар» за главную роль в фильме 2001 года «Бал монстров».

16. Кейт Бекинсейл

Кейт занимает 16-е место в рейтинге. Она не только талантливая актриса, но и модель. Ее фотографии можно найти на страницах модных журналов. Неудивительно, что ее не раз признавали одной из самых красивых и привлекательных знаменитостей.

15. Элизабет Тейлор

У Элизабет Тейлор огромное число поклонников, поэтому неудивительно, что она находится на 15-м месте этого рейтинга. В 1990-х годах ее признали величайшей легендой Голливуда. Тейлор также одна из первых знаменитых актрис, чья личная жизнь стала предметом всеобщего обсуждения.

14. Натали Портман

Натали Портман не раз признавали одной из самых красивых женщин. Помимо актерского мастерства, она также увлекается танцами и балетом. Без сомнения, она заслуживает быть в этом списке.

13. Жаклин Смит

Жаклин Смит прославилась, сыграв в популярном телесериале «Ангелы Чарли» в конце 1970-х годов. Однако карьеру она начинала как модель и снялась в нескольких рекламных роликах. И конечно же, ее неоднократно включали в списки самых красивых женщин по мнению различных журналов.

12. Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер снялась для обложки журнала в 41 год, и, безусловно, она одна из самых красивых женщин в мире. В 1990-х годах ее назвали самой высокооплачиваемой и привлекательной актрисой Голливуда. Но, по мнению кинокритиков, ее актерский талант намного превосходит ее внешние данные.

11. Элизабет Херли

Элизабет Херли хотела стать танцовщицей, поэтому обучалась по классу танца и театра до того, как попробовала свои силы в кино и на телевидении. Журналы не раз признавали ее не только самой красивой женщиной, но еще и самой интригующей и привлекательной.

10. Джессика Альба

10-е место досталось Джессике Альбе. И в этом нет ничего удивительного, ведь ее не раз признавали самой привлекательной знаменитостью в мире. Однако она предпочитает, чтобы ее оценивали за ее актерские способности, и очень аккуратно подходит к выбору новых проектов.

9. Сальма Хайек

На заре карьеры Сальма Хайек в основном играла в фильмах, где подчеркивалась ее природная привлекательность. Стоит ли упоминать, что ее неоднократно признавали самой красивой актрисой Голливуда.

8. Кэтрин Зета-Джонс

На 8-м месте у нас великолепная актриса и обладательница множества престижных премий — Кэтрин Зета-Джонс. В 1998 году ее имя в строке поиска в интернете среди других звезд появлялось чаще всего. А в 2005-м ее признали одной из самых популярных знаменитостей.

7. Софи Лорен

Софи Лорен признали одной из величайших звезд золотого века Голливуда. За свою карьеру она получила множество престижных наград, включая «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар».

6. Шарлиз Терон

Шарлиз Терон находится в списке самых красивых женщин, а в 2016 году ее признали и одной из самых влиятельных звезд в мире. И хотя в детстве Шарлиз хотела стать танцовщицей, в 16 лет она попробовала себя в качестве модели, а в 1995 году впервые сыграла в кино.

5. Скарлетт Йоханссон

В 2021 году Скарлетт Йоханссон назвали одной из самых влиятельных знаменитостей в мире, а в 2018 и 2019 годах она была самой высокооплачиваемой киноактрисой.

4. Мэрилин Монро

На 4-м месте — Мэрилин Монро, которую еще в 1950-е годы считали эталоном красоты и чувственности. Ее влияние в 1960-х было настолько велико, что ее сделали лицом поп-культуры, а в 1999 году признали одной из величайших звезд золотого века Голливуда.

3. Грейс Келли

Княгиня Монако занимает 3-е место в рейтинге. И в этом нет ничего удивительного! За свою кинокарьеру она снялась только в 11 фильмах, но это не помешало ей получить «Оскар» и стать одной из самых значительных фигур золотого века Голливуда.

2. Ракель Уэлч

Актриса была секс-символом 1960-х годов, а в 1974-м получила «Золотой глобус». Помимо съемок в кино, она также работала моделью и ведущей на телевидении.

1. Одри Хепберн

И 1-е место занимает актриса классического Голливуда Одри Хепберн, которая также была иконой стиля своей эпохи. Она прославилась благодаря таланту и уникальной красоте. Но несмотря на то, что актрисы уже нет с нами, интерес к ее жизни не утихает, и она часто становится героиней книг и документальных фильмов.