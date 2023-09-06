9 случаев, когда звезды забили на катышки и дырки и вышли в свет как есть

Кому-то кажется, что звезды сродни небожителям. Одеты всегда с иголочки, а волоски лежат один к одному. Но вот несколько примеров, которые докажут — даже знаменитости не застрахованы от сломавшихся замков и катышков на свитере.

Киану Ривз использует скрепку вместо собачки

Собачка на молнии может сломаться в самый неожиданный момент, достаточно неловко потянуть молнию. По всей видимости, так произошло и с Киану. Но мужчина не растерялся и вместо собачки прицепил обычную скрепку. Пользователи интернета отметили, что «все мы иногда немного Киану».

Мерьем Узерли носит водолазку с катышками

Звезда «Великолепного века» часто публикует фото из самолета. На одном из них актриса позирует в черном пиджаке и простой водолазке, на которой можно разглядеть катышки. К слову, от катышков отлично помогает специальная машинка.

Кира Найтли игнорирует утюг

На шоу звезда «Пиратов карибского моря» и «Гордости и предубеждения» пришла в красном платье, которое выглядело слегка помятым. Оно топорщилось на груди, а воланы на фото выглядели неопрятно. Вероятнее всего, Кире, как и многим из нас, в спешке не до глажки, и это абсолютно нормально.

Памела Андерсон выступает в затертом джемпере

Еще одна знаменитость, которая не обращает внимание на катышки? — Памела Андерсон. На выставке звезда выступала в белом джемпере, на котором отчетливо видны потертости. Такое выступление актрисы вселяет уверенность в себе: если над катышками не парится звезда первой величины, почему мы должны?

Пэрис Хилтон позирует папарацци в трениках с пятнами

Пэрис, как правило, блистает на ковровых дорожках, а вот в обычной жизни не так сильно заморачивается над образом. Очередное доказательство — расслабленный лук модели. На серых спортивных штанах видны пятна. Но мы прощаем Пэрис такую маленькую оплошность, ведь такое может случиться с каждым.

Принц Гарри пришел на свадьбу в дырявых ботинках

На свадьбу своего друга в 2018 году принц под ручку с Меган Маркл пришел в полосатых штанах и синей жилетке. Но внимание таблоидов привлекли туфли члена королевской семьи. На них невооруженным глазом видна дырка. Видимо, принц не страдает перфекционизмом, что несомненно облегчает ему жизнь.

Его брат принц Уильям тоже ходит в протертой обуви

FABRICE COFFRINI/AFP/East News

Через год принц Уильям повторил выходку брата, надев на экономический форум ботинки, у которых протерлась подошва. Несмотря на это, выглядел мужчина вполне уверенным в себе. Возможно, принц просто не придает значения таким мелочам и не считает нужным тратить деньги на новые вещи, когда старые еще вполне ничего.

Паула Паттон забила на пятно на платье

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Актриса и продюсер, как и другие звезды, появляется на ковровых дорожках, одетая с иголочки. Только вот однажды Паулу подвело платье: на белоснежном наряде было видно желтое пятно. Несмотря на это, звезда уверенно позировала перед фотографами.

Бритни Спирс посещает друзей в дырявых лосинах

Devone Byrd, PacificCoastNews/EAST NEWS

Порой для выхода в свет Бритни выбирает необычные образы. Однажды папарацци поймали звезду, когда та приехала в гости к друзьям. На Бритни были надеты цветная футболка, сапоги и черные лосины с дыркой повыше коленки.

Несмотря на все эти мелочи, мы обожаем знаменитостей за их красоту и талант. Вот еще несколько звезд, которые публично сели в лужу, но и бровью не повели.

Фото на превью FABRICE COFFRINI/AFP/East News