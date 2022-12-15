Мы выяснили, сколько на самом деле весят 20 знаменитых женщин
Особенности фигуры знаменитых женщин всегда вызывают неподдельный интерес у общества. Нам хочется узнать параметры звездных красавиц и, конечно же, то, сколько они весят. Вот какие цифры видят на весах известные модели, актрисы и певицы.
Пэрис Хилтон — 55 кг при росте 173 см
Дженнифер Лопес — 62 кг при росте 164 см
Галь Гадот — 58 кг при росте 178 см
Кейт Хадсон — 61 кг при росте 168 см
Шарлиз Терон — 61 кг при росте 178 см
Виктория Бекхэм — 48 кг при росте 163 см
Риз Уизерспун — 50 кг при росте 156 см
Зои Кравиц — 51 кг при росте 157 см
Селена Гомес — 59 кг при росте 165 см
Зендея — 59 кг при росте 177 см
Скарлетт Йоханссон — 57 кг при росте 160 см
Марго Робби — 57 кг при росте 168 см
Натали Портман — 54 кг при росте 160 см
Анджелина Джоли — 54 кг при росте 169 см
Сальма Хайек — 54 кг при росте 157 см
Кира Найтли — 54 кг при росте 170 см
Энн Хэтэуэй — 52 кг при росте 173 см
Эмили Блант — 52 кг при росте 171 см
Кейт Уинслет — 63 кг при росте 169
Блейк Лайвли — 63 кг при росте 178 см
Вы следите за своим весом или для вас это ничего не значащие цифры?
Фото на превью IMAGO/David Jones/Imago Stock and People/East News, Ovidiu Hrubaru/Shutterstock.com
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