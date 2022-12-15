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Мы выяснили, сколько на самом деле весят 20 знаменитых женщин

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Особенности фигуры знаменитых женщин всегда вызывают неподдельный интерес у общества. Нам хочется узнать параметры звездных красавиц и, конечно же, то, сколько они весят. Вот какие цифры видят на весах известные модели, актрисы и певицы.

Пэрис Хилтон — 55 кг при росте 173 см

Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media/East News

Дженнифер Лопес — 62 кг при росте 164 см

Галь Гадот — 58 кг при росте 178 см

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Кейт Хадсон — 61 кг при росте 168 см

Miguel Cordoba/SIPA/SIPA/East News

Шарлиз Терон — 61 кг при росте 178 см

Invision/Invision/East News

Виктория Бекхэм — 48 кг при росте 163 см

Jose Perez/Associated Press/East News

Риз Уизерспун — 50 кг при росте 156 см

ROBYN BECK/AFP/East News

Зои Кравиц — 51 кг при росте 157 см

ANGELA WEISS/AFP/East News

Селена Гомес — 59 кг при росте 165 см

Jordan Strauss/Invision/East News

Зендея — 59 кг при росте 177 см

ANGELA WEISS/AFP/East News

Скарлетт Йоханссон — 57 кг при росте 160 см

Invision/Invision/East News

Марго Робби — 57 кг при росте 168 см

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Натали Портман — 54 кг при росте 160 см

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Анджелина Джоли — 54 кг при росте 169 см

Maurizio D'Avanzo / IPA/SIPA/East News

Сальма Хайек — 54 кг при росте 157 см

IMAGO/David Jones/Imago Stock and People/East News

Кира Найтли — 54 кг при росте 170 см

Invision/Invision/East News

Энн Хэтэуэй — 52 кг при росте 173 см

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Эмили Блант — 52 кг при росте 171 см

CJ Rivera/Everett Collection/East News

Кейт Уинслет — 63 кг при росте 169

Dee Cercone/Everett Collection/East News

Блейк Лайвли — 63 кг при росте 178 см

Invision/Invision/East News

Вы следите за своим весом или для вас это ничего не значащие цифры?

Фото на превью IMAGO/David Jones/Imago Stock and People/East News, Ovidiu Hrubaru/Shutterstock.com
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AdMe/Культура/Мы выяснили, сколько на самом деле весят 20 знаменитых женщин
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