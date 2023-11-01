14 фото обычных вещей, от которых мурашки на коже начинают отплясывать ча-ча-ча

Иногда наша жизнь преподносит настолько неожиданные находки, что даже не нужно смотреть ужастики, чтобы получить свой выброс адреналина. Случайно найти у себя дома огромного краба или сброшенную змеей кожу, обнаружить странные статуи в заброшенном доме — это ли не завязка для хоррора в лучших традициях Тима Бертона.

«Нашел вот этот круг из мертвых мух возле окна. Я не использую ловушки и спреи от насекомых. Никаких вредителей раньше не было. Что это может быть?»

Кажется, кто-то забыл чашку с чем-то сладким на столе, и на поверхности осталось липкое кольцо, к которому прилипли мухи. © danngree / Reddit

«Нашли эту штуку в заброшенном доме моей подруги. Это не дерево и не глина! Может какой-то гриб... В общем, мы прозвали его Замазкой»

«И что это такое в моем дезодоранте?»

Это нуклеация. Вероятно, кусочки геля закристаллизировались из-за содержания какого-то вещества в дезодоранте. © Jude_Austin / Reddit

«Манекен без лица для отработки сердечно-легочной реанимации с моей работы»

«Думала, что без проблем оставлю пакетик с едой на ночь в комнате»

«Это нашли в моем районе. Еще никто не смог опознать, кто это вообще»

Скорее всего это Аргентинский красный тегу. Похоже, что он домашний, и его явно хорошо кормили. © PhotogamerGT / Reddit

«Нашел у себя на чердаке... Еще на прошлой неделе этого здесь не было!»

«Увидел это у себя на кухне. На секундочку — я живу посреди гор, примерно в 500 км от ближайшего пляжа»

«Месяц назад я подружился с вороной. Сегодня она принесла мне подарочек...»

«Несколько недель назад я купил у друга машину, и в ней постоянно появлялась паутина. Я решил обработать ее и нашел вот это...»

«Старый пластилин, который мы нашли в шкафу моей подруги»

«Пропалывала сорняки во дворе, и в процессе к сапке прицепился магнит...»

«Купила готовые креветки в магазине, и они светятся синим в темноте»

«У меня во рту два язычка»

