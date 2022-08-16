14 фотографий «до и после», которые подарят вам ощущение, будто вы в фильме «Назад в будущее»

Неврологи утверждают, что мозг сортирует наши воспоминания от наиболее важных к наименее. Лучше всего мы запоминаем события, связанные с переживанием эмоций, или просто значимые ситуации. Время идет, и с возрастом воспоминания тускнеют, но, к счастью, современные технологии предлагают множество способов запечатлеть и хранить самые ценные из них.

ADME хочет показать вам 15 засмотренных до дыр фотографий из чужих фотоальбомов.

1. «Мы вернулись спустя 14 лет, чтобы воссоздать эту фотографию»

2. «Моя бабушка на выпускном футбольном матче в 1957 году, и я в том же платье 60 лет спустя»

3. Пирс Броснан со своим первым сыном (слева) и со своим первым внуком (справа)

4. «Мой папа стоит под мостом Риальто в Венеции в 1984-м, и я в том же самом месте 38 лет спустя»

5. Папа Арнольд и дедушка Арнольд

6. «Моя семья в 1995-м и в 2014-м»

7. «45 лет спустя все так же тебя тискаю»

8. «5-й класс и 45 лет. По крайней мере, очки у меня сейчас лучше»

9. «Моя прабабушка в костюме для роликов, который она сшила и вышила сама. И я в том же наряде 70+ лет спустя»

10. «Тусим вместе уже много лет»

11. Кайли с Кендалл Дженнер: «Я бы не хотела идти по жизни ни с кем другим»

12. «Сфотографировал вчера Росса, сына Боба, за рисованием»

13. «Когда на прошлой неделе родился мой сын, мы воспользовались возможностью воссоздать эту фотографию с момента моего рождения!»

14. «Я держу сына на своем выпускном из старшей школы, и я держу сына на его выпускном из старшей школы»