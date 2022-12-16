14 женщин рассказали, почему они ответили «нет» на предложение выйти замуж

Не все девушки спешат выйти замуж. У читательниц Reddit спросили, почему они ответили отказом на предложение руки и сердца. Женщины рассказали довольно-таки откровенные вещи — и мало у кого возникнут сомнения, что они поступили правильно. Ну а в бонусе история про то, что бывает, если звать девушку замуж до первого поцелуя.