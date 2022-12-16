14 женщин рассказали, почему они ответили «нет» на предложение выйти замуж
Не все девушки спешат выйти замуж. У читательниц Reddit спросили, почему они ответили отказом на предложение руки и сердца. Женщины рассказали довольно-таки откровенные вещи — и мало у кого возникнут сомнения, что они поступили правильно. Ну а в бонусе история про то, что бывает, если звать девушку замуж до первого поцелуя.
- Мой кавалер был на 10 лет меня старше. Мы встречались месяцев 6, как вдруг он сделал мне предложение. Опыта в отношениях у меня не было, это уже позже я поняла, что он просто душил меня своим вниманием. Но слава богу, что до того, как сказать «да», до меня дошло: мое сердце сжималось не от любовного томления, а от стресса. Если уж и идти под венец, то с чувством радости, а не страха. © groveofcedars / Reddit
- Он предложил мне выйти за него и сделать татуировку «частная собственность, она занята». Он думал, это классная идея, и что так я забуду о его изменах. Но не прокатило. © vega_barbet / Reddit
- Он продал свадебное кольцо моей прабабушки, чтобы купить безвкусное кольцо с бриллиантами. Я же хотела заключить помолвку именно со старинным кольцом, которое вот уже 4 поколения передается в нашей семье. Но парень заявил, что наследие бабушки — это уродство и «его женщина не будет носить подержанный мусор». В общем, жениха я бросила, а бабушкино кольцо выкупила из ломбарда. © Rundoges42 / Reddit
- Мой бывший оскорблял меня и контролировал каждый шаг. Родители парня боялись, что я собираюсь бросить его, и устроили мне ловушку. Позвали на семейный отдых, где их дитятко сделало бы мне предложение руки и сердца при всех. Как тут скажешь «нет»? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Спаслась я чудом, потому что его сестра ненавидела меня и предупредила. Она-то не хотела видеть меня частью семьи. Когда я сказала бывшему, что больше не могу терпеть его отношение, он начал плакать и умолять меня остаться. Вытащил кольцо из кармана и сделал предложение. Но было слишком поздно. © Arcade_Kay / Reddit
- Я дважды отказывала своему нынешнему мужу. Я любила его (и люблю до сих пор), но не была готова. Нужно отдать ему должное, муж был очень настойчив. Когда я поняла, что мы оба созрели для семейной жизни, я сказала ему «да». Мы женаты уже 30 лет. © Sledgehammer925 / Reddit
- Мы с ним только-только познакомились, а он уже сделал мне предложение в ресторане, вручив ужасно дорогое кольцо. Также он показал распечатку банковского счета, чтобы доказать, что богат. Я сказала «да» в ресторане, чтобы не ставить его в неловкое положение, а потом отказалась. Сложно потом было от него отвязаться. © pm_ur_tea_n_biscuits / Reddit
- Он ушел и подумал, что может вот так запросто прийти через полтора месяца, позвать замуж и вернуть меня. Ну-ну. Я даже не дала ему встать на одно колено — сразу ушла. © digby723 / Reddit
- Сначала мой бывший казался очень добрым и милым. Я думала, мне с ним очень повезло. Но затем он начал меняться. Проводил со мной все меньше времени и обвинял в этом меня. Манипулировал, запрещал общаться с семьей. Если я его не слушалась, устраивал скандалы. В конце концов, я набралась сил и сказала, что нам надо расстаться. Тогда он устроил большую вечеринку и сделал мне предложение. Я сказала «нет». © YourRoyal_thighness / Reddit
- Мне было 20, а ему 22. Он был слишком зависим от мнения друзей, буквально смотрел им в рот. Мы встречались всего 6 месяцев, когда он сделал предложение, и я отказалась. Тогда он женился на девушке, с которой познакомился месяц (!) назад. Они развелись, сейчас у него вторая жена, и там тоже все не так гладко. Так что я правильно сделала, что не согласилась. © lsirius / Reddit
- Мне было 20. Встречалась с парнем, который пытался контролировать каждый мой чих. Когда мы были с его семьей и открывали рождественские подарки, он сделал мне предложение. Произнес: «Я люблю женщину, которой ты однажды станешь». На публике сказала ему «да», а наедине «нет». Если ты не любишь меня сейчас, зачем жениться? Вскоре я от него ушла. © pineapplewin / Reddit
- У меня был друг со школы, которого я знала где-то год. Он сделал мне предложение, когда я училась на первом курсе. Предложение было сделано по телефону (межгород) — дело было в конце 1960-х. Я всегда видела в нем только друга. Моя мама думала, что он хороший парень, но это не повод для брака. © MotheroftheworldII / Reddit
- Нам было 19 и 21 год, и мы были вместе 2 года. Он отвез меня в Париж и сделал предложение под Эйфелевой башней. Я ответила ему, что не готова к замужеству. Когда мне исполнилось 24 года, мы обручились, еще через 3 года — поженились. Сейчас в браке 4 года! © Curious-giraffe-1 / Reddit
- Меня только один раз звали замуж — это был парень, с которым мы встречались всего 2 месяца. Он был милейшим человеком. Так что я извинилась и сказала, что он слишком торопится. В итоге он женился на другой девушке, так что я даже рада за него. © Amy_Gunslinger / Reddit
- Расстались с парнем 3 месяца назад. И тут ночью он заявился к нам домой. Дверь ему открыла мачеха и еще упрекнула меня: «Почему ты соврала, что вы расстались?» Я понятия не имела, зачем он явился. Вышла к нему во двор, а он вытаскивает открывашку для бутылок в виде кольца и говорит: «Я должен задать тебе важный вопрос». Что за нелепая попытка сделать предложение! Он обиделся и спросил, почему я его отвергаю. Я напомнила, что за все 2 года наших отношений он ни дня не работал. Ушел недовольный. А потом всем рассказывал, что явился ко мне в смокинге и с бриллиантовым кольцом, которое я швырнула на землю. © gubblebumstar / Reddit
Бонус: вот что бывает, когда парень делает предложение даже до первого поцелуя
- Он думал, что мы встречаемся, а я думала, что мы друзья. Он считал, что я из тех, кто просто «ждет замужества». Бедняга сделал предложение с помпой прямо на вечеринке общего друга, а я, конечно же, отказалась. Он так разозлился, и, чтобы предотвратить скандал, одному из гостей пришлось попотеть, чтобы утихомирить его. © KeraTamara / Pikabu
AdMe/Народное творчество/14 женщин рассказали, почему они ответили «нет» на предложение выйти замуж
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