14 бесподобных переписок, которые могли произойти только в родительских чатах

Когда-то наши мамы и папы могли собраться вместе и пообщаться только на родительских собраниях, но с развитием технологий и появлением гаджетов в жизни многое изменилось. Сейчас у каждого класса или группы детского сада есть свой чат в мессенджере, который призван помочь родителям участвовать в жизни своего чада и решать насущные вопросы. Впрочем, нередко он превращается в кладезь неподражаемых перлов и житейской мудрости. Мы убедились, что заглядывать в родительские чаты стоит хотя бы ради поднятия настроения. А бонус напомнит, как много из них можно почерпнуть.