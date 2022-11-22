15 человек, которые из магазина приносят не только покупки, но и занятные истории

Шопинг — неотъемлемая часть повседневной жизни любого человека. Но порой из магазина мы приносим домой не только покупки, но и неожиданные истории. Интернет-пользователи любят рассказывать о подобных жизненных курьезах подписчикам, а мы рады поделиться ими с вами.