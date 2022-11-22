15 человек, которые из магазина приносят не только покупки, но и занятные истории
Шопинг — неотъемлемая часть повседневной жизни любого человека. Но порой из магазина мы приносим домой не только покупки, но и неожиданные истории. Интернет-пользователи любят рассказывать о подобных жизненных курьезах подписчикам, а мы рады поделиться ими с вами.
- Мне 35 лет. Выгляжу на свой возраст. Недавно в продуктовом магазине стояли 4 парня лет по 16, баловались мячиками-попрыгунчиками. Закидывали их красивым девушкам 16–18 лет в корзину, потом подходили к ним, просили отдать мячики — так и знакомились. Усмехнулась над пикапом молодежи. Когда разбирала продукты на кассе, заметила, что такой мячик есть у меня тоже. Ну а я что, замужняя тетка с 2 детьми — сама отдала обратно и молча ушла. Но все равно было приятно. © Подслушано / Ideer
- Решил сходить в магазин. Стою, молочко выбираю и вижу: мальчик ни с того ни с сего начинает истошно кричать, а рядом, по-видимому, его отец, стоит и смотрит. Начал спрашивать их, что случилось. Оказалось, папа проверяет, сможет ли ребенок в экстренных ситуациях кричать так, чтобы его услышали и ему помогли. Ребенок, довольный, что покричал, улыбается, а папа спокоен. Неплохая идея, кстати. © Подслушано / Ideer
- Моему сыну было 15 лет, и он хотел новые кроссовки. Мы пришли в обувной магазин, и там нас встретила очень милая продавец-консультант примерно его возраста. Она и мой сын с интересом разглядывали друг друга. Я, недолго думая, сказал: «Мы ищем для него ботинки, которые будут светиться при ходьбе. У вас есть такие?» Она ответила, что эта обувь для маленьких детей. Сын в этот момент посмотрел на меня с немым вопросом в глазах: «Папа, ну зачем ты это сказал?!» © Billy Sullivan / Quora
- По дороге домой зашел в супермаркет и аптеку. И все бы ничего, но, расплачиваясь за лекарство, я вместо карты приложил к терминалу кусок сыра и даже успел удивиться, почему не проходит оплата. © ne_bozhenka / Twitter
- Развелась. Спустя некоторое время меня посетила жажда авантюризма — написала на купюре свой номер телефона и расплатилась ею в магазине. Через пару дней позвонил бывший с вопросом: «И много еще соток с твоим номером телефона?» Уверен, что судьба. Активизировался, пытается вернуть меня обратно. © Подслушано / Ideer
- Когда я был маленьким и ходил по магазинам с папой, то вставал рядом с манекенами и неподвижно позировал. 9 раз из 10 отец проходил мимо и не замечал меня. © JayIsMyMaster / Reddit
- Покупал тут всякое для плова, в том числе морковку. Кассир взвесил упаковку (предпочитаю упаковками брать), говорит: «У вас полкило, а пробивается как килограмм. Возьмите другую». Взял, и тут он говорит: «Лена, позови Галю». Я аж не поверил: «Что, правда Галя?» Паренек мне на это ответил: «Да нет, у нас у кого карточка на отмену, тот и „Галя“». Так что это они нас троллят. © GreyRiver / Pikabu
- Зашла в магазин, разговаривая по телефону в наушниках. Выразительно похвалила своего собеседника словами: «Good job!» И так вышло, что в тот момент я проходила мимо работницы, расставляющей молоко. Получила ошарашенный взгляд и тихое «Thank you». Это просто новый уровень неловкости. © uchilka_nastya / Twitter
- На днях в магазине наблюдала следующую сцену. Внук лет 5–6 донимал деда вопросами, дед терпеливо отвечал. Потом, когда дедушка выбирал что-то на витрине, внук все его звал:
— Де-е-еда, дед, де-е-еда...
— Что?
— Я тебя люблю!
— И я тебя люблю!
И оба дальше пошли по магазину. Это было настолько искренне и мило, что я потом еще весь день вспоминала их с улыбкой. © Подслушано / Ideer
- Я оставляю своего пса Коса у входа в магазин, когда иду за продуктами, не привязываю — он спокойно сидит у входа и ждет. И уже раза 4 я находила его в компании сердобольных женщин, которые считали, что он брошенка или потеряшка, а он сидел такой весь грустный. Хихикаю каждый раз. © potom02 / Twitter
- Сегодня услышала чудное. Выбирала грубые ботинки на зиму, примерка шла полным ходом.
Какая-то гламурная тетка решила высказать свое «фи»:
— Вы что, мужские сапоги купить хотите? Девушкам нельзя!
— Делаю что хочу, — и говорю продавцу: — Эти маломерят, принесите 43-й размер.
Бабища чуть слюнями не захлебнулась:
— Нельзя женщинам такие размеры, максимум 39-й! Вы же девушка! Потерпите!
Что за труха у них в головах? Осеннее обострение?! Ношу 41-й, зимние — 42-й, маломерки — 43-й. © ViNaMne / Pikabu
- Зашла в супермаркет с покупкой — достаточно дорогими детскими ботиночками. Положила в ячейку. Выхожу — ячейка открыта, пустая. Чуть сердечный приступ не случился! Денег на вторую пару нет, да и второй пары в продаже нет, а внучке уже рассказала про обновку. Оказалось, что ячейку сама не закрыла. Охранник увидел и убрал вещи. Спасибо ему. © Ирина Куликова
- Стою в очереди на кассе. Тут к кассирше подходит мужчина, и далее происходит следующий диалог:
— А мне нужно поговорить с вашим этим.
— С кем?
— Ну с этим...
— С кем?
— Ну с вашим этим...
— С кем? Мужчина, вы не сказали, с кем.
— Ну с этим самым!
— ?..
Мужчина отошел, сделал вид, что заглянул в телефон, и молча вышел из магазина. © Vudu Guru / ADME
- Зашла в магазин косметики. Взяла корзинку, ведь нужно было купить много всего. Все оплатила, вышла. Уже перешла дорогу. Иду радостная по центру города, слушаю музыку, представляю, что я в клипе, и обнаруживаю, что иду с корзинкой! Я забыла ее оставить в магазине... © taelalune / Twitter
- После тяжелого дня в приемной комиссии зашла в магазин и вместо стандартного «Пакет не нужен, карты нет» сказала: «Приемная комиссия, факультет геологии, чем могу помочь?» — вызубренное работниками приемки приветствие. Кассир растерялась, ответила: «Да, наверное, ничем» — и только тогда до меня дошло. Было неловко. © Ползучесть / ADME
А с вами случались неловкие ситуации во время походов по магазинам?
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые из магазина приносят не только покупки, но и занятные истории
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