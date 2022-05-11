15+ человек, которые как никто другой знают, что покупки в интернете — это та еще лотерея

Онлайн-шопинг прочно вошел в нашу жизнь. И в этом нет ничего необычного, потому что такой способ совершения покупок имеет несколько явных преимуществ: никаких толп и очередей, широкий ассортимент товаров и экономия времени и денег. Однако минусы у всего этого тоже есть: нет никаких гарантий, что вы получите именно то, за что платили.

Именно это и произошло с героями нашей сегодняшней подборки. Мы в AdMe.ru надеемся, что они уже вспоминают о произошедшем с улыбкой, а их следующие интернет-покупки не обернутся котом в мешке.

«Мы заказали гриль, а вместо этого получили 300 планшетов»

И что, их попытались вернуть обратно? © thatNEET_ / Reddit

Если честно, мы сразу же позвонили и прояснили всю ситуацию. Курьер просто перепутал поддоны с грузом. Это был его первый день на работе. © usuzulose / Reddit

«Я официально вступила в ряды людей, которые получили совсем не то, что заказывали»

«Я заказал оборудование для фотостудии на приличную сумму. В итоге мне прислали 12 пачек ватных палочек и надувные упаковочные пакеты»

«Мы купили онлайн 1 мягкий домик для кошки, а вместо этого получили 8 таких. Кто-нибудь знает, что делать в подобных случаях?»

«Моя сестра заказала именные карманные зеркальца и попросила, чтобы на мешочки от них нанесли „то же имя, что и на зеркале“. Они восприняли все буквально»

«Эден». «То же имя, что и на зеркале».

«Только взгляните, что я заказал и что мне доставили»

«Я заказала массивное вязаное одеяло, на доставку которого ушло несколько недель. В итоге они прислали мне вот такой лоскуток»

«Что я купил и что получил»

«Мы заказали зубные щетки онлайн, но вместо них получили маски для сна. И знаете, так даже лучше, буду пользоваться ими по полной»

«Слева — то, что я приобрела. Справа — то, что мне по итогу доставили»

«Я заказал по интернету 10-метровый рулон обоев, но вместо этого мне прислали 10 рулонов по 1 метру»

«Что я ожидал получить и что я получил»

«Что мы купили и что нам по итогу доставили»

«Я действительно не понимаю, насколько подлыми могут быть люди. Только взгляните на то, что они мне прислали»

«Я заказал 3 жестких диска онлайн, а вместо этого мне прислали 3 коробки, набитые ими»

«Заказала круглое кресло, пока оно было по скидке. Вот что мне прислали»

«Я целых полгода ждал, пока мне доставят эти туфли»

«Я на грани бешенства: заказал шерстяной свитер, как у Криса Эванса в фильме „Достать ножи“, а мне в итоге прислали набор для его самостоятельного изготовления»