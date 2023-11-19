15+ человек, которые сделали такие фото, что сами теперь поверить не могут

Бывают моменты, когда руки так и тянутся к камере или телефону. Ведь не сфотографировать такие невероятные штуки, как микроарбуз, шишку внутри дерева или тележку на верхушке уличного фонаря — настоящее преступление.

В нашей статье мы как раз объединили такие фото, при виде которых рот от удивления открывается сам собой.

Вот так этот старый уличный фонарь влияет на листья деревьев вокруг

Удивительно! Почему я не замечал этого раньше?! © Beavshak / Reddit

Вот так вот выглядит Луна ранним утром в Лас-Вегасе

«Нашел этот малыш-банан»

Тележка для покупок каким-то образом оказалась прямо на уличном фонаре

«Мой первый глазной протез»

«Вот такая снежинка образовалась в моем асаи-боуле»

Как будто взяли две картинки неба и склеили в одну

Фермерские поля в этом месте не прямоугольной формы, а в форме круга

«Облака разошлись так, чтобы я смог увидеть затмение — идеально»

Муравьи съели этот леденец, но обертка все еще имеет форму шара

«У кактуса, который я купил на рынке, есть крошечный гриб, который то появляется, то исчезает, а через несколько дней появляется вновь»

«Сегодня по пути на работу я столкнулся с геотермальной аномалией. Этот камень был теплым наощупь, и мои свежие следы были единственными следами в том месте»

«Вот такие арбузики выросли у моих родителей. Четвертак для сравнения»

«Я хотел просто сделать фото через очки, а получилось фото о том, как они работают»

«Речные камни на берегу реки Флатхэд в национальном парке Глейшер. Это натуральные цвета, и фото сделано моим братом»

Вот такие безумные бананы я увидел во Вьетнаме

«Расколол полено, а внутри него — шишка»

«Поясню. Так бывает, когда шишки растут прямо на стволе, а не на концах ветвей — для некоторых видов сосен это обычное дело. С каждым годом ствол понемногу утолщается, а шишки могут оставаться прикрепленными к стволу в течение нескольких лет. Если так получается, то дерево постепенно обрастает шишку и поглощает ее». © Yucatan**man / Reddit

«Эта птичка свила гнездо на нашем праздничном венке и высидела птенцов»