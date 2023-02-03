15+ человек, которых от барахолки за уши не оттащить

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На барахолке можно найти буквально что угодно: платье с меховыми рукавами, винтажное розовое пальто и даже сережки Викторианской эпохи. А иногда там попадаются по-настоящему уникальные вещи, например старинный фонарь 1910 года или скрипка 1923-го. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые решили похвастаться своими крутыми находками с распродаж. А в бонусе расскажем, что покупательница секонд-хенда ошибочно приняла за шейный платок.

«Нашла самую странную вещь на барахолке. Золотые викторианские серьги с плетением из человеческих волос»

«Наконец-то получилось достать витражную лампу»

«Купил это ожерелье на распродаже»

«Нашла бусы из натурального жемчуга в отделе бижутерии»

«Купил на распродаже старинную скрипку 1923 года»

«Наткнулась вот на такую красоту»

Винтажное розовое пальто 1960-х годов с отделкой из лисьего меха

«Мои находки на барахолке: булавка в виде слона из 18-каратного золота и кулон в форме сердечка из 14-каратного золота»

«На аукционе урвал этот фонарь 1910 года»

Колье ручной работы из винтажных подвесок

«Купил на блошином рынке серебряный проигрыватель грампластинок. Разве это не круто? Сделан примерно в начале 1950-х годов»

«Одна из моих лучших антикварных находок всех времен! Элвис из бархата»

«Нашла это кольцо на распродаже и только что заметила клеймо: 14 карат»

«Нашел на блошином рынке галстук-боло из серебра с бирюзой»

«Купил на распродаже сундук, окованный оловом и расписанный вручную. Внутри лежала фотография»

«Мое первое приобретение в 2023 году»

«Урвала на барахолке вот такую красоту. И главное, что она работает»

«Атласное платье с рукавами из натурального меха. Кто подскажет бал, на который я могу в нем пойти?»

Ты опоздала на вечеринку лет на 80. © EtherealAriel / Reddit



Бонус

Зашла в секонд-хенд, смотрю — лежит красивый платок в горошек. Давно такой хотела. Нашла зеркало, примеряю. Краем глаза замечаю, что продавец на меня как-то странно смотрит. Поглядела получше, и тут осенило: оказывается, я наволочку мерила. Хорошо хоть, что не дома уже поняла. © Подслушано / VK