20 человек, которым удача улыбнулась шире, чем они ожидали

Удача — штука капризная. Некоторые ее ждут годами, а другим внезапно везет в самый неожиданный момент. Иногда это просто совпадение, но порой кажется, будто сама вселенная решила нам подыграть. Кто-то находит деньги на дороге в самый нужный момент, кто-то избегает опасности благодаря случайному стечению обстоятельств, а кто-то внезапно получает именно то, о чем мечтал. Такие истории напоминают, что жизнь полна сюрпризов — и не всегда плохих.