про такси не поняла, а если бы он больше попросил, то как бы расплачивалась?
20 человек, которым удача улыбнулась шире, чем они ожидали
Истории
19 минут назад
Удача — штука капризная. Некоторые ее ждут годами, а другим внезапно везет в самый неожиданный момент. Иногда это просто совпадение, но порой кажется, будто сама вселенная решила нам подыграть. Кто-то находит деньги на дороге в самый нужный момент, кто-то избегает опасности благодаря случайному стечению обстоятельств, а кто-то внезапно получает именно то, о чем мечтал. Такие истории напоминают, что жизнь полна сюрпризов — и не всегда плохих.
- Еду в поезде. В вагоне - красавец: высокий, под 2 метра, черноволосый, сероглазый. С меня глаз не сводит, но ни слова не говорит. Проходя мимо, я что-то с улыбкой ему сказала, но он разговор не поддержал. Ну, нет так нет. Думаю: "Погоди: сейчас на остановке такси тебя выловлю, вместе поедем!" Но куда там! Его как ветром сдуло...
Через полгода бегу в аэропорту за 8 тысяч километров от первого места действия и на ходу врезаюсь в кого-то. Поднимаю глаза - он! И говорит мне такой: "Простите, это не с вами мы в поезде ехали?" "Со м-м-мной", - заикаясь от неожиданности и удивления, промямлила я. И вот уже мы 40 лет вместе! © Другиня Другиня / Dzen
- Я - студентка, опаздываю на поезд. Стою на остановке с чемоданом и прошу у неба помощи. Вдруг откуда ни возьмись подъезжает такси, и водитель говорит: «Я на вокзал еду». Я села, а сама думаю, что у меня денег кот наплакал. Он летит просто с бешеной скоростью. Подъезжаем, и тут водила говорит сумму, сколько я ему должна - ровно столько, сколько у меня есть! Я удивляюсь, говорю: "Всего?", а он мне: "Ну, можете больше дать", а я и рада бы, но нету. Благодарю, бегу на поезд. Запрыгиваю, и поезд трогается. Я села, сижу в шоке. Кажется, будто кто-то свыше мне этого таксиста послал. © Валентина / Den
- Как-то раз проснулась утром раньше обычного. Так как особо делать было нечего, я решила пораньше выйти из дома, пойти на остановку и поехать на работу. Вся из себя счастливая, с музыкой в ушах, зашла в офис и поняла, что что-то не так, когда увидела шокированные взгляды своих коллег — они были крайне озадачены. Выяснилось, что автобус, на котором я каждый день еду на работу, попал в серьезную аварию. Его сбил грузовик прямо на перекрестке, и несколько человек получили травмы. Позже я узнала, что сильнее всего пострадал пассажир, который сидел именно на том месте, где обычно сижу я. © The_Sown_Ros / Reddit
- Меня на предзащите диплома с треском завалили из-за внутренних интриг на кафедре. Я - отличница, мне в другой город переезжать, меня там мужчина ждет... Кошмар! Пришлось сдвинуть защиту диплома на 2 месяца. За это время я познакомилась и начала встречаться с парнем. Мы уже шестнадцатый год вместе, счастливы. © ***raz / Dzen
- Мне было 20, я собиралась замуж за любимого. За месяц до свадьбы попала в аварию, сломала ногу в двух местах - сказали, хромать буду всю жизнь, плюс на щеке шрам. Жених прибежал в больницу, глянул на меня, промычал: «Ну, выздоравливай!» и исчез. Тяжело было - не описать! И вдруг ко мне стал проявлять интерес молодой хирург, который помогал ногу мне оперировать. Я сначала думала, он издевается – кому хромоножка со шрамом нужна? Не верила ему. А он не отставал. В общем, через год я вышла за него замуж. После еще двух операций, сделанных моим мужем, не хромаю. Шрам остался, но не так уж он и заметен. А муж говорит, что для него я – самая красивая, хоть нам уже и за 50. И я много раз думала: "Как хорошо, что я попала в ту аварию и не связала свою жизнь с человеком, который так легко меня предал".
- Моя одноклассница не знала, куда поступать. Пошла не в самый престижный вуз, и там ее уговорили подать документы на самую непрестижную инженерную специальность. Еще на третьем курсе она пошла работать, так как таких специалистов у нас в городе почти нет - очень они востребованы. Сейчас она - ведущий инженер в своей области. Недавно видела ее по телику на заседании какого-то важного совета по градостроительству. © Бешеная Белка / Dzen
- Подруга собиралась к маме на Новый год. Купила билет на утренний поезд, а потом на маршрутку (3 часа еще после поезда ехать). По ее расчетам, к маме она должна была приехать днем 31 декабря. Жила подруга тогда со своим парнем. И они проспали: проснулись в 9 утра, а поезд отходит в 09:10. Она а слезы - маму год не видела. Парень говорит: "Ерунда, поедешь на следующем поезде. Один билет найдется". Поехали на вокзал, смогли купить билет на дневной поезд, подруга уехала, на месте купила билет на маршрутку (они все под поезда подстроены). Говорит: "Едем, вокруг тундра, все в снегу, темно. Тут смотрю: в кювете маршрутка лежит. Водитель пассажирам рассказывает, мол, вот утренняя маршрутка сегодня в аварию попала. Вроде все живы, но пассажиры травмировались, многих в больницу увезли. И тут я понимаю, что это моя маршрутка. Та, на которую я изначально билет купила". Больше она не расстраивалась, что опоздала на поезд. © FemmeDuNord / Pikabu
- Мой муж с детства хотел стать помощником машиниста поезда. Уже и училище выбрал, готовился поступать. Но как-то раз его мама случайно наткнулась на объявление в газете о наборе в летное училище. Это было как раз в конце весны. В итоге мама вручила сыну чемодан, немного денег и билет на поезд до училища. Выучился, отлетал 30 лет, жизнь свою не представляет без неба и самолетов. © Светлана Рыкованова / Dzen
- Решили с подругой купить печеньки с предсказаниями. Она открывает свою — любовь и всё такое. Моя очередь: открываю и читаю — «Сегодня лучше не соглашаться ни на какие сделки, это может неприятно закончиться». В этот момент, пытаясь связать слова печеньки с реальностью, вспоминаю, что утром мне пришло сообщение от друга — он просил отправить ему деньги. В принципе, я и собиралась это сделать, но забыла. И вот, как только я об этом вспомнила, мне звонит тот самый друг и говорит, чтобы я ничего не отправляла — его взломали мошенники, и сообщение писал не он. Ну, думаю, может, просто совпадение. Открываю следующую печеньку: «Зелёный не всегда означает, что можно идти вперёд. Иногда лучше перепроверить». Дочитала, и мы с подругой как раз подошли к светофору, на котором загорелся зелёный. Уже собираемся перейти дорогу, но вдруг я инстинктивно одёргиваю подругу — буквально в паре сантиметров от нас, из-за угла, на полной скорости пролетает машина. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. Дрожащими руками открываю последнюю печеньку: «Удача сейчас в твоих руках, быстрее используй её». Ни секунды не мешкаясь, вбегаю в ближайшую лавку, покупаю лотерейный билет, стираю защитный слой и... не верю своим глазам. Выигрыш — 10 000 рублей. До сих пор эти невероятные 10 минут остаются самыми удачными в моей жизни. © Палата №6 / VK
- Моя мама потеряла свои любимые часы на пляже, когда мы были на отдыхе в Мексике. Три или четыре дня спустя мы сидим у бассейна в отеле, и она сетует на то, как расстроена из-за потери часов. Семья, сидящая рядом с нами, случайно услышала ее слова, и они спросили: «Вы потеряли часы? А мы нашли!» Они принесли часики из своей комнаты, и оказалось, что это мамины! Причем они все еще работали, несмотря на то, что побывали в песке и в соленой воде. Это просто чудо! © Avi_ / Reddit
- Училась я в институте, на медосмотре сдавала кровь на анализ. Спустя какое-то время вызывают меня в поликлинику и сообщают, что у меня в крови обнаружен какой-то австралийский антиген, и выдают направление в стационар (за 3 дня до Нового года!). Собрала я вещи и со слезами явилась в инфекционное отделение. На лестничном марше столкнулась с симпатичным молодым человеком, который, как выяснилось, тоже находился на лечении в данной больнице. По иронии судьбы, оказалось, что никакого заболевания у меня нет - видимо, перепутали анализы. Чудом оказалось и то, что находясь 10 дней среди больных гепатитом, я им не заразилась. А молодой человек за шоколадку узнал у медсестры мой адрес, выписался из больницы и пришел ко мне домой. В итоге мы вместе 31 год, нашему сыну 28. © Елена / Dzen
- Я однажды привезла парню, который мне очень нравился, лекции для подготовки к экзамену. Стоим с ним на лестничной площадке, домой не приглашает, болтаем с натяжкой. Очень грустно, ибо осознаю, что он дает мне понять: ничего, кроме дружбы, у нас быть не может! Тут пришли два его приятеля, зовут гулять и веселиться или хотя бы денег одолжить. Он отказывается - завтра у него экзамен. И тут я такая говорю: "Я вам дам деньги, только пойду гулять вместе с вами!" (Мне было грустно, хотелось отвлечься). Отвлеклась... С одним из тех парней я с того дня уже более 20 лет вместе, скоро у нас серебряная свадьба. © Инга Бородина / Dzen
- Пришла на собеседование в очень престижную компанию с пониманием, что шансов мало. В разгар собеседования в кабинет заходит мой одноклассник: видит меня, узнает, здоровается, спрашивает, как дела и уходит. Я немного растерялась, как вдруг менеджер возвращает меня в реальность и говорит, что раз уж у меня есть такие рекомендации, то можно уже и поздравлять - я принята. А ведь мы просто учились вместе и все это было чистой удачей. © Палата №6 / VK
- Восемь лет назад у меня наступил кризис среднего возраста. Работа, где я занимала высокую должность, перестала приносить удовольствие, превратилась в рутину. Коллеги начали сильно раздражать, в общем - устала тетка от такой жизни. Сходила к начальнику, рассказала о своем состоянии, предупредила, что буду искать другую работу, чтобы он подыскал мне замену. Планировала месяца за 3 что-то найти для себя другое. В этот же день звонит давняя знакомая с просьбой устроить ее хоть кем-то в сферу культуры: ей не хватало 1,5 года до стажа, чтобы получать льготную пенсию. Она пианистка по образованию. Я позвонила знакомому директору ДК, спросила что смогут предложить моей приятельнице. Но пианист на тот момент им не был нужен. Зато нужен был руководитель детского вокального коллектива. И это было именно то, что мне подошло (по образованию я педагог-вокалист, но работала не по профессии). Уже через 15 минут я сидела на собеседовании в кабинете директора ДК. 8 лет работаю там. Уже и на пенсию вышла, но не хочу уходить, работу свою люблю. Создала для себя "маленькую страну" с маленькими артистам. Ни дня не пожалела. Работаю в свое удовольствие. © Белый Бим белое ухо / Dzen
- После развода пыталась с кем-то познакомиться, но безуспешно. Однажды пожаловалась на свое невезение в личной жизни водителю начальника, попросила, мол, посоветуй, где можно с нормальным мужчиной познакомиться? А он вдруг и говорит: «Вообще-то ты очень давно мне нравишься. Пойдем на свидание?» С тех пор прошло 2 года, мы вместе с этим прекрасным мужчиной. А ведь ничего не предвещало такой развязки: я думала, что он счастливо женат, по работе ездила с ним редко и вообще никаких видов на него не имела. © Светлана Л. / Dzen
- Дочь оказалась в сложной ситуации: одна с тремя детьми в большом городе. Младших надо забирать из школы и сада. Помочь некому. В раздумьях брела она по парку и увидела на скамейке пожилую женщину. Подумала: "Эх, была не была!", подсела к ней и спросила: «Вы не хотели бы поработать няней?» А женщина даже обрадовалась: «Ой, вы знаете, вот сижу и думаю: куда бы устроиться, хотя бы няней! Живу одна, дети разъехались, муж умер год назад, а я не знаю, чем заняться с непривычки». Так они и нашли друг друга. © Ипполит Матвеевич / Dzen
- Я искал щенка определенной породы. Просматривал заводчиков и приюты, но везде за такого малыша хотели прямо тысячи баксов. И вот однажды я проезжал мимо дамы, которая выгуливала двух собак моей любимой породы, а в руках у нее была переноска со щенками. Я остановился поболтать с ней, и оказалось, что щенки у нее появились внепланово от ее кобеля и взятой из приюта на время самки. Она как раз собиралась пристраивать малышей и отдала мне одного буквально за стоимость уже сделанной ему прививки. 13 лет спустя моя любимая собака все еще со мной. Она добрая и очень упрямая, но так и должно быть. © Unknown author / Reddit
- Стояла на светофоре с крупными купюрами в руках и уже планировала пойти на зеленый, как вдруг ветер подул с такой силой, что купюры вырвались из рук, и я была вынуждена побежать за ними в сторону и ловить. С задачей благополучно справилась, развернулась обратно, как вдруг слышу визг тормозов. Машина вылетела на тротуар и остановилась буквально в 20 сантиметрах от того места, где я только что стояла. Честно говоря, я чуть не поседела от увиденного и даже страшно представить, что могло бы случиться. Вы назовёте это случайной удачей, а я скажу: наверное, родилась в рубашке. © Палата №6 / VK
- Давно это было: мы с мужем, два студента, остались на Новый год почти без денег. Грустно, но что поделать, раз так получилось? И пошла я в магазин купить хоть какой-то еды, а там очереди километровые и пол опилками какими-то посыпан. Не успела я даже мяукнуть, как кто-то меня пихнул, я на этих опилках поскользнулась и шлепнулась! Было больно и обидно. Поднялась и потянулась за варежкой упавшей, а под ней оказались деньги, скрученные в рулончик. Короче, был у нас праздник! © татьяна ермолова / Dzen
- Дочь ехала в командировку. С собой у нее был чемоданчик с вещами и ноутбук с деньгами фирмы. Уже в такси она хватилась, что ноутбука нет! Вернулась к поезду, но проводники сказали, что ничего не находили. В слезах и соплях она вышла из вагона и села на лавочку. Зима, утро, темно. Сидит, ревет. И вдруг видит - на другом конце лавочки что-то лежит... Так это же ее ноутбук, целый, невредимый, с деньгами! Оказывается, она с поезда сошла, на этой лавочке приземлилась, что-то поискала в чемодане, нашла, взяла чемоданчик и покатила дальше, а потом даже и не вспомнила про этот момент. © Марина Самарина / Dzen
Комментарии
Уведомления
Ситуация с улетевшими купюрами напомнила такую же ситуацию, случившуюся с Фаиной Раневской, которая вышла из банка с деньгами в руках, и налетевший ветер вырвал из её рук крупные купюры, но только она не смогла поймать их.
-
-
Ответить
Похожее
15+ человек, чьи розыгрыши и подколы надолго запомнятся окружающим
Народное творчество
3 года назад
15+ историй про уборку, которая порой те еще сюрпризы преподносит
Народное творчество
3 месяца назад
15 человек разных профессий рассказали, с чем им однажды пришлось столкнуться на работе. И к такому их жизнь не готовила
Народное творчество
4 года назад
14 рассказов о том, как можно вмиг перестать откладывать жизнь на потом и что из этого выходит
Народное творчество
4 года назад
20 женщин, которые решили не тратить силы на быт и обратились к специалистам
Истории
5 месяцев назад
14 человек, которые убедились на собственном опыте: что посеешь, то и пожнешь
Истории
5 месяцев назад
20 хитростей от людей, которые мечтали сделать жизнь проще. И у них это получилось
Народное творчество
6 лет назад
16 человек, которые ставят нахалов на место одним движением пальца
Истории
6 месяцев назад
16 отчимов и мачех, которые знают, что найти ключик к чужому ребенку сложно, но можно
Истории
6 месяцев назад
17 случаев, которые превратили вечер встречи выпускников в притчу во языцех
Истории
4 месяца назад
18 человек, которым не мешало бы выпить микстуру от жадности. И побольше, побольше
Народное творчество
1 год назад
20+ женщин, которые осознали, что после рождения ребенка жизнь меняется
Народное творчество
1 год назад