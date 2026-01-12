Очень мило, дарить шоколадки всем детям во дворе. Но это не очень разумно. А если ребёнку нельзя сладкое? Или ещё какие-то причины? Лучше подарить маленький несъедобный подарочек. Например, красивый колокольчик, или дудочку, или свистелку. Вот было бы весело во дворе когда малыши устроили бы во дворе "оркестр".
15 историй о новогодних праздниках, от которых на душе становится теплее, чем от имбирного чая
Новый год в детстве, чаще всего, одно из самых ярких событий. Но некоторые из историй вполне можно назвать настоящим чудом. Например, когда тайну одного подарка не могли разгадать десятилетиями или когда простой костюм на утреннике довел всех до слез от смеха. Эти и другие истории — в нашей сегодняшней подборке.
- В 8 лет я решил ускорить доставку письма Деду Морозу и запустила его самолетиком в форточку. Просил дорогую машинку на пульте. Утром идем в магазин — а она стоит на коврике. Родители были в шоке даже больше меня: они про письмо вообще не знали и купили мне свитер. Мы этот случай вспоминали лет двадцать, не могли понять, откуда взялся подарок, ведь лишних денег в семье тогда не было. Пазл сложился только недавно: сосед дядя Толик проговорился. Оказалось, мой самолетик залетел к нему в открытое окно на кухне. Он прочитал и решил: раз уж почта сработала так точно, нельзя подводить пацана.
- Моя мама душа-человек. В этом году на Новый год накупила мешок шоколадок и распечатала кучу писем от Деда Мороза для всех малышей в нашем дворе. Днем аккуратно привязывали шоколадку к письму лентой, а ночью бегали по подъездам и развешивали подарочки на ручки дверей. Детские эмоции следующим днем не передать. Мелкая прибегает со двора и рассказывает все это с таким огоньком в глазах... Мама чуть не расплакалась от умиления. Люблю ее. © Подслушано / Ideer
- В 16 лет написала письмо Деду Морозу. Мол, мне нужны друзья нормальные и компьютер. В итоге отправилось оно непонятно куда. И пришел ответ: «Дорогая ... Деда Мороза нет. Вы адресом ошиблись. Но, в качестве утешения, вот вам друг». И внутри письма я нашла Элвиса Пресли, вырезанного из картонки. Так мило было. © Подслушано / Ideer
- Одно из теплых воспоминаний о родителях. Во время студенчества прилетела домой на новогодние каникулы в маленькую деревню. Морозы 50 градусов, дом топили дровяной печкой, по утрам холодно. В первое утро приезда сквозь сон слышу, как папа заходит в комнату, смотрит на меня, хихикает. Зовет маму, они смеются, смотрят на мои пальцы ног, высунутые из-под одеяла, и сетуют, не холодно ли мне. В этот момент я почувствовала их абсолютную любовь и как сильно они скучали по мне. © Подслушано / Ideer
- Дело было в предновогодний вечер, мне было лет 7. Мама режет салаты — скукота. Захотелось мне погулять на улице. И от нечего делать я полезла на дерево. Но как-то неудачно оступилась и повисла вниз головой. Решила, что все, придется Новый год так встречать. В общем, серьезно задумалась о смысле жизни, пока какой-то мужчина мимо не прошел и не снял меня, как елочную игрушку. Больше одна по деревьям не лазила. © Мамдаринка / VK
- В детстве, моя мама на праздники водила меня и моих братьев и сестер в кино. У нас не всегда хватало денег, чтобы она покупала нам подарки, но мы всегда с нетерпением ждали того самого похода в кино. © heysunflowerstate / Reddit
Моё любимое занятие в детстве - лазанье по деревьям за фруктами. Не зимой, конечно. Ни разу не упала! И даже не сорвалась, как девчушка в истории.
- Мама всегда дарила нам с сестрой новое украшение на елку на Рождество каждый год. Это был подарок, который я всегда меньше всего хотела открыть. Но повзрослев, я начала ценить их, потому что у меня теперь есть много интересных, красивых украшений с историей. Для своей дочки, я буду делать то же самое. © that_other_person1 / Reddit
- Когда учились с сестрой в школе, нас от школьной нагрузки спасала бабушка. И на каникулы забирала нас к себе на недельку. У нее мы полностью были освобождены от уроков! Телек, еда, гулянки, сон до победного. Как-то она потом умудрялась еще перед родителями выкручиваться, вручая им обратно все учебники. © Подслушано / Ideer
- До 8 лет не умел читать. Ни дома, ни в садике, ни даже в школе — никому не удавалось научить меня этому. Пока родители не отправили на зимние каникулы в село к прадедушке. На улице —20, не погуляешь. Компьютера или даже телевизора у деда нет. Из развлечений предлагались шахматы и книги. Поэтому уже через три недели я бегло читал и даже прочитал треть книг его домашней библиотеки. До сих пор обожаю книги, и очень благодарен деду за это. © Палата № 6 / VK
Бедные дети которых и на каникулах заставляют учиться. Каникулы для этого и существуют чтобы отдыхать. Хоть бабушка разумная попалась. Таких родителей надо работать во время отпуска чтобы на себе испытали все прелести такого " отдыха".
- В 11 класс пошла в новую школу и зачем-то решила выпендриться перед одноклассниками: наврала им, что я веган, чтобы вызвать побольше интереса к своей персоне. Я пожалела уже на вторую неделю сентября. Естественно, никаким веганом я не была и завтракала яичницей и бутерами с колбасой. Но вот в школе, пока все одноклассники за обе щеки лупили сосиски в тесте и макарошки с котлетками, я давилась взятыми из дома яблоками и бананами или капустным салатом из столовки с пустыми макаронами на постном масле, чтобы не потерять лицо. Но самый провал случился, когда мы на новогодние каникулы поехали в другой город на несколько дней! Нас заселили в общагу по несколько человек в комнату и водили на завтрак, обед и ужин в кафе. Мою порцию омлетов и котлет радостно растаскивали подружки, а я ела мюсли с соком, овощи, пила кисель и по ночам брала у них из холодильника колбасу и сыр, запивая их йогуртами. © Подслушано / Ideer
- Каждый год на Рождество моя семья собирается у бабушки. Это стало нашей незыблемой традицией. Мы украшаем елку, готовим вместе ужин и обмениваемся подарками. Бабушка всегда печет свои фирменные пироги с яблоками и корицей, запах которых наполняет весь дом теплом и уютом. Вечером мы садимся за большой стол, накрытый белоснежной скатертью, и делимся новостями, смеемся и вспоминаем забавные случаи из прошлого. Мой дедушка рассказывает истории о том, как они с бабушкой познакомились, а дети играют в снежки во дворе. Эти моменты бесценны для меня, ведь они напоминают о том, как важно быть вместе, поддерживать друг друга и создавать новые воспоминания. После ужина мы всегда поем рождественские песни и фотографируемся у елки. © Палата № 6 / VK
Глупая затея притворяться тем, кем не являешься. Всё равно когда-то правда откроется и вместо интереса к человеку появится недоверие и неприязнь.
- Родители на праздники давали нам головоломку, в которой было немного конфет. И мы должны были ее решить, прежде чем спускаться вниз к елке. Мы любили головоломки и всегда находили это забавным, и я не помню ни одного случая, когда мы не смогли решить головоломку. Что меня сейчас очень впечатлило — молодец, мама. Я полагаю, она спокойно могла выпить свой праздничный утренний кофе, пока мы были заняты. © jrdnnnbr / Reddit
- Мои родители развелись, когда мне было 6 лет. Но отец всегда был в моей жизни, в каждом значимом моменте. Мне лет 10 было, приехала к нему на зимние каникулы. Пошли на каток. Пришли, а каток замело снегом. Люди подходили, качали головой и уходили. Так мой папа взял и пошел в соседний магазин, купил лопату и расчистил его. Под конец он дубленку снял, а от него валил пар. А я стояла, смотрела и мне хотелось крикнуть всему миру: «Смотрите, это мой папа!» © Ольга Парий / VK
- Жили мы с мамой вдвоем. За пару дней до праздника пошли мы с ней прогуляться. И вот, мы возвращаемся, а в квартире ужасный холод и окно в моей комнате распахнуто. Вдруг я смотрю, а на столе лежит красный новогодний носок, как в фильмах, и там миниатюрная игрушка. Мама тогда была в шоке, утверждала, что видит все это впервые. Прошло много лет и мама так и не призналась, что это была она, поэтому для меня эта история остается моим маленьким новогодним чудом. © Подслушано / Ideer
- Родители как-то не стали заморачиваться с моим костюмом и нарядили меня просто — в платье в цветочек. На мой логичный вопрос: «А кем я буду?» со смехом ответили: «Клумбой». На утреннике потом ржали все — в костюме клумбы я была одна. © Аноним1738606 / Ideer
Новый год, ёлочка, Дед Мороз, подарки. Так это всё мило. Особенно если вся семья собирается за одним столом.
Хорошая статья. Добрые истории.