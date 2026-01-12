15 историй о новогодних праздниках, от которых на душе становится теплее, чем от имбирного чая

Очень мило, дарить шоколадки всем детям во дворе. Но это не очень разумно. А если ребёнку нельзя сладкое? Или ещё какие-то причины? Лучше подарить маленький несъедобный подарочек. Например, красивый колокольчик, или дудочку, или свистелку. Вот было бы весело во дворе когда малыши устроили бы во дворе "оркестр".