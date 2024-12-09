17 счастливчиков, которых удача будто в темечко поцеловала

Порой для достижения цели приходится преодолевать множество препятствий, а временами искомое само идет в руки. В таких случаях кажется, будто синяя птица удачи садится на плечо и всячески помогает человеку. Истории про такие моменты иногда настолько невероятно звучат, что в них сложно поверить, но жизнь еще и не на такое способна.