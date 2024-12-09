17 счастливчиков, которых удача будто в темечко поцеловала
Истории
28 минут назад
Порой для достижения цели приходится преодолевать множество препятствий, а временами искомое само идет в руки. В таких случаях кажется, будто синяя птица удачи садится на плечо и всячески помогает человеку. Истории про такие моменты иногда настолько невероятно звучат, что в них сложно поверить, но жизнь еще и не на такое способна.
- Покупали квартиру от застройщика. Внесли залог, а когда банк подтвердил ипотеку, выяснилось, что нашу квартиру продали другим! Менеджер предложил нам иной вариант — на 200 тысяч дороже, но у нас больше денег не было. Я достала все документы и начала ругаться. Вдруг из кабинета вышел начальник и велел менеджеру оформлять сделку на более дорогую квартиру по цене той, которую я первоначально выбрала. Так я сэкономила на покупке очень хорошие деньги. Потом я случайно (город у нас небольшой) узнала, что у того менеджера это был уже не первый косяк, и его начальнику просто надоело его прикрывать. Разницу в стоимости вычли из его зарплаты. © Бешеная Белка / Dzen
- Парень сделал мне предложение, подарил кольцо. А я все сомневалась: выходить ли за него, ведь он младше на 12 лет. Пошла на рынок за яблоками. Сунула руку в ящик, а там гниль — не стала брать. Вытерла руку тряпкой и пошла дальше. И только дома заметила, что кольца нет! Весь вечер ревела, решила, что не судьба. И вдруг вечером пришел мой будущий муж и говорит: «Шел мимо рынка и вспомнил, что ты любишь яблоки. Купил кило». Стала я их мыть, а в пакете — гнилое яблоко среди хороших. Пальцы влетели в месиво, а вытащила я руку с кольцом на пальчике. С тем, что потеряла. Судьба, не иначе. Живем вместе уже 23 года. © ирина федотова / Dzen
- Шли с девушкой вдоль реки, я жаловался, что денег совсем нет, даже на билет на один фестиваль, куда я хотел попасть. И тут же увидел на берегу £160. Понятия не имею, как они там оказались, река была далеко от города. © Turbulent-T / Reddit
- Мы с мужем летели в самолете, места ему и мне дали крайние: в средней части из 5 мест, да еще и в разных рядах. Ну, лететь 4 часа, перебьемся друг без друга. Тут из его ряда приходит парень, просит поменяться местами. Соглашаюсь, все равно раздельно сидим, какая разница. Получается, муж слева с краю, я пересела и теперь справа с краю. В середине 3 места пока пустые. И знаете что? И никто на них не сел! И мы развалились, подняв подлокотники, вдвоем! © Pushkanaizzer / Pikabu
- Однажды я решила провести генеральную уборку на чердаке и наткнулась на коробку с детскими вещами. Среди них оказался старый альбом с фотографиями. Листая его страницы, я увидела снимок, на котором мы с моей лучшей подругой из детского сада держимся за руки и смеемся. Мы давно потеряли связь, но воспоминания о тех днях вызвали у меня теплые чувства. Я решила найти ее через социальные сети и нашла! Мы списались и договорились встретиться в кафе. Когда я увидела ее за столиком, то мы обе не сдержались и расплакались от радости. Мы говорили несколько часов подряд, вспоминая детство и обсуждая наши нынешние жизни. Оказалось, что у нас до сих пор много общего! Так что теперь мы общаемся и видимся регулярно, как в старые добрые времена. Вы не представляете, как мне радостно на душе от этого. © Не все поймут / VK
- Отправил резюме на крутую вакансию, на которую я вообще-то не очень подходил. Там зарплата была в два раза больше моей предыдущей и плюс всякие бонусы. Пришел на собеседование пораньше, пришлось как-то убивать время в вестибюле. Начал читать журнал и увидел статью про 10 главных угроз в этой отрасли. Прочитал. И угадайте, какой вопрос был решающий на собеседовании? — «Какие, по-вашему мнению, потенциальные проблемы существуют в нашей отрасли?» Я в красках рассказал о том, что только что прочитал. Рекрутеры были очень впечатлены. Получил работу. © TheDude77 / Reddit
- Мама подарила мне очень красивое ожерелье. Как-то раз утром я поняла, что его на мне нет! Я так расстроилась, подумала, что, видимо, плохо его застегнула. Но через несколько часов нашла его. Угадайте где? В ботинке! Видимо оно соскользнуло по рубашке и штанам в обувь. © Rough_Cut / Reddit
- Сегодня, когда вышла на улицу, сразу обратила внимание на бабушку, которая растерянно кого-то звала. Я подошла к ней: «Здравствуйте, вы кого-то потеряли?» «Да, свою собачку. Зовут Лина». Что ж, разве могла я не помочь? Мы вдвоем обходили весь двор, но так и не нашли. Я предложила напечатать и развесить объявления. Мы поднялись, она дала мне фото собаки, и я отправилась в копицентр. Повесила на каждый подъезд листовки, а потом услышала лай за спиной — вот и нашлась Лина, похоже, увидела в объявлении, что ее разыскивают. © Не все поймут / VK
- Много лет назад у меня были большие трудности с финансами. Ел что попало, даже не мог себе позволить заправить машину, чтобы ездить на работу. Приходилось идти пешком в мороз и снег. И вот как-то вечером увидел в темноте купюру в $ 50. Простоял час, думал, вдруг владелец вернется. Но никто так и не пришел. Я наконец-то купил себе нормальной еды и заправил машину. И именно с этого момента в моей жизни все стало налаживаться. © DICHOTOMY-REDDIT / Reddit
- Поехали с мужем отдыхать в далекие края, заселились в небольшой, но очень хороший отель с видом на океан. В первый же вечер познакомились с приятной пожилой парой в отеле. Под конец разговора мы с мужем чуть не упали, ведь они оказались хозяевами этого места и предложили переселить нас в свободный люксовый номер. Думали, что есть какой-то подвох, и это не бесплатно, но в вечер перед отъездом, когда хозяева с нами прощались, они сказали, что мы им очень напомнили себя в молодости, поэтому такая щедрость. Вернулась с отдыха беременной, так что даже не знаю, когда мы сможем посетить их еще раз. © Подслушано / VK
Про мужика и 50$, значит не так уж и погано было раз тачку не продал.
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- Взял жену с собой на рыбалку. Итак, она пробует забросить удочку. Приманка отскакивает от камня, на котором мы стоим, и падает недалеко от нас в воду. И ее сразу же заглатывает здоровенный окунь! Я таких не видел даже. А у меня, на секундочку, многолетний опыт и дорогое снаряжение. © Unknown author / Reddit
- Навeстила свою школьную учительницу, не видела ее 6 лет. Болтали, она рассказывает про дочь. Я не понимаю — какая дочь? У нее же только взрослый сын. Она говорит, мол, удочерила. Взяла она новый класс, там девочка, у которой нет тетради нужной и пишущих принадлежностей. Учительница говорит ей: «Скажи маме купить то-то и то-то для урока». И тут дети в один голос: «А у нее нет мамы, она приютская!» А девочка оказалась скромная, послушная, старательная. Мать ее давно пропала, а бабушка-опекун сдала в приют. Ну учительница то тетрадку ей красивую принесет, то угостит чем-то. Так и привязались друг к другу. И как-то девочка спрашивает ее: «А вы наверное моя мама?» Она даже не знала что ответить. Дома рассказала мужу, ну и решили они удочерять. Живет уже 5 лет с ними, все хорошо, благодарная, послушная. У меня прям сердце радуется за тaких людей! © Dream7California / Pikabu
- Поехала в супермаркет на другой конец города, чтобы купить ту самую шоколадку, которую нигде больше не найти. Приезжаю, а ее там тоже нет! Продавец сказал, что последний раз ее продавали год назад. Я устроила скандал, почему у них на сайте она в наличии, а по факту нет. Злая и расстроенная уехала ни с чем, только зря бензин потратила. Вернулась домой и случайно обнаружила такую же шоколадку в нижнем ящике у стеночки. Кто ищет, тот всегда найдет. © Не все поймут / VK
- У меня заглохла машина посреди шоссе. До ближайшего города очень далеко, связи нет. И вот едет машина, останавливается. Там был мой дедушка! Он жил в трех часах езды от места, где мы встретились, но в этот день решил съездить в горы на выходные. От момента как я сломался, до того, как меня подобрали, прошло 5 минут. © joshebgaming / Reddit
- На третьем курсе не хватило буквально пары баллов для хорошей оценки. Это помогло бы мне сохранить стипендию. Преподаватель вроде шел на встречу, припомнил все прошлые заслуги, но все равно немножко не хватало. Внезапно он просит меня повернуться спиной, проводит по ней пальцами и спрашивает: «А сколько у вас кошек?» Я отвечаю, что три. А тот добавляет: «Ага, вижу шерсть на вашем свитере». И ставит нужную оценку! Оказалось, что он очень любит животных и часто помогает приютам. © Не все поймут / VK
- За 2 месяца до свадьбы узнала, что по медицинским показаниям беременность надо отложить. Муж хотел детей. Честно сказала: или расстаемся, или никогда не упрекай меня этим, моей вины нет. Он сказал, что любит меня и мы справимся. А сам при каждой ссоре упрекал. Прощала. Потом много плохого было, я ушла. А потом оказалось, что я попала к чудо-врачу с ученой степенью, который просто тянул деньги. Вроде и плохо это все, но я рада, что теперь у меня нет ребенка от бывшего мужа. Судьба. © Подслушано / VK
- Сыну было полгода, и ему каждый день требовался литр молока. Но пособия едва хватало на жизнь, а тут дополнительные расходы. Я ему давала овсяный кисель. Иду и думаю об этом. Вдруг ко мне подходит парниша:
— Привет! Не страшно ночью одной идти?
— Нет.
— Я все же тебя провожу!
Я снисходительно промолчала.
— Ты куда торопишься так? Муж ждет?
— Ребенок.
— Грудной?
— Да.
— А ты его своим молоком кормишь или коровьим?
— Коровьим.
— О, а я как раз молоко вожу из деревень. Еще не обезжиренное, на завод. Буду тебе привозить. Оно лучше магазинного. Просто прокипятишь.
— Сколько стоит твой литр?
— Нисколько, литра не жалко.
На следующее утро он действительно оставил на пороге банку молока. Так продолжалось три месяца. Он ни разу не прошел в дом даже чаю попить. А в начале апреля я устроилась в редакцию журнала, дали «подъемные». И вот на следующее утро, прямо так — день в день, молока никто не привез. Мой молочник исчез. Растаял, как весенний снег. © vasilisaPRO / Pikabu
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