15 историй о том, как деньги сорвали маски с самых близких людей
Если уж, как говорится, деньги правят целым миром, то нет ничего странного в том, что и в романтических отношениях они играют одну из главных ролей. Финансовые вопросы, проблемы и обязательства как нельзя лучше раскрывают человека — и в то время, как одни открываются с лучшей стороны, проявляя ответственность и щедрость, другие, напротив, не справляются со своими демонами. Мы собрали самые разные истории о том, как деньги влияют на отношения.
- Дядька, помимо основной работы инженером на заводе, активно подрабатывает. По выходным зимой кладет кафель, летом — кирпич. Не бедствуют, но денег все равно кажется мало. Начал постоянно бухтеть на тетку, которая тоже работает, мол, она слишком много тратит неизвестно куда. В один не прекрасный момент тетя ломает ногу. Перелом сложный, в больнице провела почти 2 месяца. Уже на вторую неделю дядя пришел в больницу с букетом цветов и выдал: «Галя, прости, что ругался из-за твоих трат, теперь я понимаю, что ты очень экономная. Я потратил все деньги уже за первую неделю, пришлось вечерами на шабашки ходить». © Oduvan44 / Pikabu
- Муж просто обожает медленно прогуливаться по каждому проходу в продуктовых магазинах. Однажды меня это так дико выбесило, что я уже открыто наехала на него. Ну сколько можно тормозить?! И тут он выдал такое, что я от стыда хотела провалиться сквозь землю: «Каждый раз на кассе в детстве мне приходилось отказываться от того, чего я хотел. В нашей семье был очень ограниченный бюджет. Сейчас же я получаю удовольствие от разглядывания полок, потому что могу купить все, что я захочу». Ему понадобилось целых 10 лет, чтобы признаться мне в этом. © PonyPuffertons / Reddit
- Просидела в декретном отпуске почти полгода, но устала от чисто домашних хлопот и от придирок мужа вроде «Сидишь дома, ничего не делаешь и вечно уставшая». Психанула, заставила его написать заявление на отпуск по уходу за ребенком, а сама вышла на работу, заверив благоверного, что я позабочусь о финансах, а ты, мол, дорогой, отдыхай. Прошло всего 2 недели, а он уже ревет белугой от усталости, умоляет меня вернуться в декрет, а он, так и быть, зарабатывать будет. Нет уж, дорогой, сам напросился, вот и ковыряйся с пеленками да молочными смесями, а я лучше поработаю. © Палата № 6 / VK
- Муж периодически намекал мне, что тратим наше кровно заработанное золото неразумно. Еще я и на игрушку его какую-то уже пару месяцев выделить из бюджета не могу. Ну, раз из меня банкир так себе, отдала ему карту, на которую скидываем все свои поступления. Написала полный список обязательных платежей на месяц, примерные расходы на еду, одежду и прочее. И сказала, мол, дерзай, занимайся сам. Было страшно менять привычный уклад, но потом решила кайфовать. Просветление его настигло на 4-й день. Усиленно пытаясь впихнуть расходы в наши доходы, игрушку вписать он никак не смог. Тут любимый робко поинтересовался, не хочу ли я карту с денежками и головной болью обратно? Говорю: «Нет, я „веселилась“ с этим 15 лет, а ты всего 4 дня. Я верю в тебя, не сдавайся!» В итоге держится уже пару недель. Бубнежа по поводу высоких трат я тоже не слышала больше в свой адрес. Хорошо-то как! © MariaYu / Pikabu
- Моя свекровь ноет, что ей, бедненькой, нечего есть. На счету полтора миллиона сбережений, снимает проценты, плюс пенсия, плюс карманные расходы, на которые ей ежемесячно дает любовник. Всю коммуналку оплачиваем мы с мужем, а она, заламывая ручки, плачет, что есть ей нечего. И трясет деньги с нас! Потому что в свои 68 лет баба покупает исключительно филе индейки и заправляет салаты элитным маслом — это ведь для себя любимой. © Подслушано / Ideer
- Встречаюсь с молодым человеком 2 года, живем в моей 1-комнатной квартире, купленной моими родителями. Зашел разговор о женитьбе, и он заявил следующее: в перспективе для семьи 1-комнатной квартиры будет мало, да и неудобно ему быть примаком у женщины. Поэтому он все продумал и готов действовать: мы продаем мою однушку, он берет ипотеку на эти деньги и покупаем 3-комнатную квартиру, куда сможет гордо привести свою будущую жену (меня). Свадьба будет уже после покупки. Его мама, говорит, поддержала идею. Улыбаясь во все 32 зуба, он выжидающе смотрел на меня. Я в шоке. Сижу и думаю: он слишком наивный или, наоборот, очень хитрый? © Подслушано / Ideer
- Я работаю на хорошей работе, зарплата для нашего города отличная. Моя работа сопряжена с постоянным стрессом. Приходя домой, я готовлю, убираю, стираю и слушаю нытье своей благоверной вроде: «Как я устала на работе. Пошли в ресторан. И нужно обязательно поехать на море в этом году». У нас стройка, все мои мысли и финансы уходят в дом, но она этого не понимает. Говорю, мол, давай уже построим этот дом и поедем куда хочешь! Пока я относительно молод, пока есть здоровье и возможность, надо сделать это для нас и наших детей. Я понимаю, что на это уйдет несколько лет. Если я до нее наконец достучусь, я буду счастливейшим человеком на планете. © Подслушано / Ideer
- В молодости вышла замуж. Вместе отремонтировали квартиру мужа, купили машину, выплатили кредит за 3 года. Продали, купили вторую, в 2 раза дороже. За пару лет выплатили. Купили крутой дорогущий внедорожник. Автомобилем, в основном, пользовался только он. Права мне получать нельзя. Куда-то отвезти меня — вечно времени нет, бензина нет и так далее. Потом сократили меня на работе, так сразу бюджет стал раздельным. И я стала плохая. И ленивая, и нахлебница, и охотница за деньгами. Стали разводиться, так началось: «Здесь твоего ничего нет.» Тачку на родственника оформил. Ну, пришла к нему с одной сумкой и ушла так же. А тачку у него вскоре угнали, с работы поперли, денег теперь нет, а на работу нормальную почти год его не брали. Сейчас сидит у разбитого корыта. Карма. © quagmire22 / Pikabu
- Мы женаты чуть больше года. На прошлой неделе у жены был день рождения и мой брат внезапно подарил ей бриллиантовое ожерелье за $ 3 тыс. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Да, он неплохо зарабатывает, но дарить такое, тем более чужой женщине... Короче, я никак не мог смириться, поэтому вернул ожерелье его жене, а она закатила ему скандал. Оказалось, она не давала на это согласия. Теперь и брат, и жена на меня в обиде. Он — за то, что я «спровоцировал» проблемы в его семье, а она считает, что я сделал так назло, потому что посчитал, что мой подарок хуже. © Throwa577 / Reddit
- У нас с мужем действует система: большая часть зарплат идет на общий счет для нужд семьи, а небольшая одинаковая для обоих сумма идет на отдельные счета. Это для развлечений, которые можно не согласовывать. Недавно я просматривала счета и заметила автоматическое списание за видеосервис. Спросила мужа. Мы долго головы ломали, а потом оказалось, что он купил подписку на этот сервис в прошлом году, чтобы посмотреть футбольный матч, но забыл потом ее отключить. За это время накапала приличная сумма. Я разозлилась и заявила, что ему придется оплатить это из своих денег для развлечений. Муж уперся, а я просто взяла и сама перевела деньги с его счета на наш общий. Мы поругались, но затем все-таки помирились и извинились друг перед другом: он — за свою ошибку, а я — за резкость. © SelectiveSerotonin / Reddit
- У нас с мужем разный подход к финансам. Я осторожная и продумываю расходы. Муж беззаботный и рискует, удовлетворяет желания в моменте. Часто ссоры возникали из-за непродуманных трат мужа, которые не вписывались в наш бюджет и ставили под угрозу наши финансовые цели. Я ощущала ответственность за наше будущее, но чувствовала, что мои усилия не ценятся. Отношения между нами стали напряженными, а угроза распада брака стала реальной. Но мы поняли, что оба хотим сохранить семью. Поэтому обратились к финансовому консультанту, который помог нам найти компромиссы и разработать совместный план. Сейчас еще возникают проблемы, но гораздо реже и не такие масштабные. © Палата № 6 / VK
- Я не владею всей казной, но являюсь сдерживающим фактором. Мой муж потрясающе рассчитывает бюджет, он пятилетний кредит на покупку скромной квартиры сумел закрыть за 2 года, но если у него появляется «лишняя копейка», он накупит детям, мне и себе всего подряд. Мне как-то пришлось уехать на 2 месяца, муж со всем этим остался один на один и, по его же словам, он не понял, как мне хватало на все денег. По приезде меня ждали супердовольные дети и грустный папа. Он купил им все то, что я планировала подарить на праздники в течение года. © ElSaad / Pikabu
- Когда получила декретные деньги, отдала их и все свои сбережения на ремонт квартиры мужа, чтобы жить было комфортнее. В конце концов, мы ведь семья. Ремонт сделан, ребенок родился и муж заявил про раздельный бюджет. Он покупал смеси и памперсы, но я 3 года ходила в одних джинсах, как нищенка. Унизительное время было. Я просила апельсин, а он думал, покупать или нет, заслужила или нет. В конце концов я подала на развод. Тогда он меня в Тай свозил, я простила. Но не забыла. Вышла на работу, снова появились деньги, расцвела. И вот тут у него назрели финансовые проблемы. И что-то раздельный бюджет его уже не радовал. © Talomea / Pikabu
- Я часто ловлю косые взгляды людей вокруг, когда достаю карточку из своей сумки и оплачиваю счета. Особенно пренебрежительно смотрят женщины за соседними столиками. С сочувствием рассматривают моего мужа, мол, как мужчина вообще может такое позволять. И не понимают, почему я плачу за дорогой стол с устрицами. Ну и пускай! Они-то не знают, что муж просто ненавидит носить сумки и бумажники, поэтому все его деньги хранятся у меня. Моя сумочка для его средств надежнее швейцарского банка. А я, кстати, вообще не работаю. © Палата № 6 / VK
- У нас с мужем была черная полоса в жизни: меня уволили, его сократили. Выкручивались как могли. Питались пустыми макаронами, пили чай без сахара. Но тут беда — у моих сапог отвалилась подошва. Рыдала и готовилась ходить в кедах зимой, но на следующий день муж принес пару новых кожаных сапожек. На вопросы отмахивался, а через пару недель я поняла, что он продал единственное, что у него осталось на память об отце — карманные часы. Сейчас у нас полный порядок с финансами, но те сапожки я никогда не забуду. Кстати, не так давно мне удалось отыскать эти часы через специализированные сайты и сойтись с владельцем по поводу цены. Сейчас они лежат в комоде с моей одеждой и дожидаются дня рождения моего мужа. © Палата № 6 / VK
К слову о сапожках. Совсем недавно мы решили разобраться в том, за какие модели обуви стильные француженки душу готовы продать. И выявили целых 8 вариантов, которые они мигом сметают с полок с приходом холодов.
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