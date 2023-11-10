15 историй о том, как деньги сорвали маски с самых близких людей

Если уж, как говорится, деньги правят целым миром, то нет ничего странного в том, что и в романтических отношениях они играют одну из главных ролей. Финансовые вопросы, проблемы и обязательства как нельзя лучше раскрывают человека — и в то время, как одни открываются с лучшей стороны, проявляя ответственность и щедрость, другие, напротив, не справляются со своими демонами. Мы собрали самые разные истории о том, как деньги влияют на отношения.