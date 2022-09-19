15 сюрпризов на работе, от которых у сотрудников на лоб полезла сначала одна бровь, а потом вторая
Работа — это немалая часть нашей жизни, и хочется, чтобы все складывалось там благополучно. Но в реальности вечно происходят какие-то казусы: то премию обещанную не выплатят, то требуют работать за себя и за того парня.
Мы в ADME прошерстили интернет и увидели, на что чаще всего жалуются сотрудники.
- В пятницу выдавали отделу продаж премию. Кому — 17 тысяч, кому — 15. Самому продуктивному менеджеру, который выполнил 70 % плана, выдали 5 тысяч на руки. На возмущенный вопрос: «Какого черта?» — был дан ответ: «Чтобы ты понимал, что можешь еще лучше, и стремился, не зазнавался и не откалывался от коллектива». Все-таки откололся, сразу же заявление на увольнение написал. Теперь уговаривают его остаться, мол, совести у него нет, компанию без прибыли оставляет. © MisakiKentaro / Pikabu
- Подходит ко мне шеф: «Ты почему в рабочей программе отчет не сделал?» Я говорю, мол, вы же задачу не поставили. Шеф стал ругаться: «Я что, должен тебе еще и задачи ставить? Так, что ли, непонятно?» Я ему напомнил, что он сам ввел регламент: чтобы было все не на словах, ставить задачи менеджерам. Начальник: «Ольга, увольте его, я устал с ним бодаться!» А бухгалтер ему спокойно отвечает: «Хорошо, поставьте мне задачу в программе, укажите дату увольнения, причину, и я составлю приказ». © PivBear / Pikabu
- На бывшей работе (пятидневке) заставляли выходить в субботу и даже воскресенье. Отгулы давали ну очень неохотно, приходилось их выклянчивать. Психанула и ушла. © Лидия Иванова / ADME
- Моему другу сообщают первую новость, мол, тебе повысили почасовую оплату. Он обрадовался. Вторая новость: количество рабочих часов сокращено. То есть по факту его зарплата осталась на прежнем уровне. © smugfruitplate / Reddit
- Работаю по 40 часов в неделю, с понедельника по пятницу. И тут босс придумал новую фишку. Он хочет, чтобы я работала на 3 часа меньше в течение недели и выходила на 3 часа в субботу. Мне до работы ехать очень далеко, так что получается, что вся суббота коту под хвост. Я ему говорю, что не согласна и у меня есть еще и личная жизнь, помимо работы. Он поржал: «Да какая там у тебя личная жизнь? Не смеши!» Пусть теперь даже не надеется, что я выйду в субботу. © glassesandbodylotion / Reddit
- Коллектив в отделе новый, больше половины не знаю. Но все равно, приходя, желаю доброго утра, девушкам-коллегам говорю комплименты, а уходя, желаю хорошего вечера. Все искренне. Одна коллега сказала: «Достал ты уже всем желать хорошего вечера». Не стал спорить. Просто потом неделю в конце дня, уходя, говорил: «Всем хорошего вечера, кроме Насти». © dif1362 / Pikabu
- Худшая работа в моей жизни — на почте. Самое странное, что вынуждали запасаться необходимыми принадлежностями, такими как скотч, чернила, подушки для штемпелей, на собственные деньги. Приходилось тратить добрую 5-ю часть и без того небольшого жалованья. Это уже не говоря о ненормированном рабочем дне, вечных переработках и крайне токсичных старожилах. Однако, как я поняла, это мне так «повезло». Знакомая из другого отделения, узнав о таких приколах, была немного в шоке. Слишком многое зависит от устоявшегося коллектива и местного руководства. © Я это я / ADME
- Закончил работу и собрал вещи, и тут моя начальница заявляет, что до конца моей смены еще 15 минут. Смотрю в расписание — никаких изменений там нет. Говорю ей: «Вы должны меня уведомить об изменениях в расписании за 24 часа». Но она вцепилась в мой рюкзак и стала орать и оскорблять. Пожаловался директору, а тот в ответ: «Спасибо, что поделились». Спрашиваю, будет ли разбирательство, но мужик решил все замять. Я сразу уволился. © TalesofOdysseus / Reddit
- Знаете, почему я на работе стараюсь не отсвечивать? Чем лучше ты работаешь, тем больше работы на тебя вешают. © adamant_suspension / Reddit
- Я с одной транспортной конторой договорилась на отправку груза. В заявке указала: доставка с 12-го по 16-е в рабочее время. Привезли 9-го, в субботу. Нам пришлось раскошелиться на дополнительных грузчиков и отгрузку в нерабочее время. Я жалуюсь, мол, это как понимать, а менеджер присылает мне мою же заявку, где стоит 9-е число. Я ору: «Вы нас на деньги подставили! Теперь еще и подлог!» Написала его начальнику, нормально все решили, перед нами извинились. Бумага рулит. © supernerv / Pikabu
- У меня на работе один начальник повадился ставить задачи, а потом заявлял: «Я этого не говорил». Я стал ему писать сообщения в мессенджере и электронные письма. Так этот нехороший человек не ленился прибегать и рассказывать все на словах. © z0rgvin / Pikabu
- Я однажды полтора месяца продавцом «стажировалась» с 7:00 до 24:00, 2/2, а когда пришла пора зарплату получать, выяснилось, что я стажировку не прошла и меня не берут. Единственное, что я могла сделать, — это сказать директору «Ну ты и ***» и уйти. © Черная Жемчужина / ADME
- Я продажник, и мне урезали 70 % премии. Повод был таким: «Твоим товарищам будет обидно, что ты получишь больше, чем все они, вместе взятые». Написал заявление. Сразу пообещали все выплатить, лишь бы остался. Но проблема в том, что с такими людьми нельзя договариваться: кинули раз, кинут и еще, только момент выберут удобный. Хорошие продажники нужны везде и всегда. Цените себя и не идите на поводу у «эффективных» менеджеров. © Glushitel / Pikabu
- Раньше работала в отделе корректуры. Редактор затягивает выпуск газеты, а ты сиди и в потолок плюй. При этом уйти, даже если известно, что работы сегодня уже не будет, нельзя. А потом все носятся, как кони в мыле, чтобы отправить материалы в типографию в срок. Я перешла в другой отдел — теперь сама свой график выстраиваю. © Пэнгвэны на сэвэре / ADME
- Мне 29 лет, и я 8 лет работала в сети ресторанов быстрого питания. Я всегда выкладывалась на все сто, потому что меня так воспитали. Задерживались допоздна, делала все, что просило руководство. И тут я случайно узнаю, что моя зарплата ниже, чем у других сотрудников. Я была так оскорблена, что уволилась. Одна клиентка тут же помогла мне устроиться в кейтеринг. Это неполный рабочий день, но получаю я теперь даже больше. © PotatoUnderscoreLove / Reddit
- На меня однажды наорал менеджер. Я была совсем юной, должность была низовая, так что он не постеснялся. Потом типа просил прощения, но я высказала ему, что вообще-то не виновата в его проблеме и что психующий мужчина — так себе зрелище. А его подруга, гендиректор, меня подставила и уволила хитро. Было очень противно, и прежде всего от своей тупости. Зато многому научилась. И даже уволилась тогда так, что по носу ее треснула. © Конфуз / ADME
А какие неожиданные сюрпризы бывали у вас на работе?
AdMe/Народное творчество/15 сюрпризов на работе, от которых у сотрудников на лоб полезла сначала одна бровь, а потом вторая
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